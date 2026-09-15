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Chứng khoán ngày 15/9: Lực cầu trở lại, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:29 | 15/09/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận phiên phục hồi tích cực khi sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm ngành. Lực cầu cải thiện về cuối phiên giúp VN-Index duy trì đà tăng và lấy lại mốc 1.800 điểm sau những phiên điều chỉnh.
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VN-Index tăng hơn 22 điểm

Sau phiên điều chỉnh mạnh với thanh khoản tăng đột biến tại nhiều nhóm cổ phiếu, trong đó xuất hiện áp lực giải chấp cục bộ, thị trường đã phục hồi tích cực trong phiên hôm nay khi lực cầu quay trở lại và dòng tiền có dấu hiệu cải thiện.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh và duy trì trên vùng giá trung bình 200 phiên, với động lực hỗ trợ từ nhóm năng lượng, ngân hàng cùng sự hồi phục của nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh trước đó. Đà tăng được củng cố trong phiên chiều khi thanh khoản cải thiện, giúp chỉ số vượt trở lại mốc tâm lý 1.800 điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng 22,92 điểm, tương đương 1,28%, lên 1.811,15 điểm. Việc lấy lại mốc 1.800 điểm sau phiên giảm mạnh cho thấy lực cầu bắt đáy đã hoạt động tích cực hơn, qua đó giúp tâm lý thị trường phần nào ổn định trở lại.

Chứng khoán ngày 15/9: Lực cầu trở lại, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 15/9.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 232 mã tăng giá, 53 mã giữ giá tham chiếu và 86 mã giảm giá.

Ngày vui của thị trường khi đóng cửa với 29/35 nhóm ngành tăng điểm. Dầu khí, phân bón và thiết bị điện là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất cơ bản, dịch vụ tư vấn và y tế là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng 22,57 điểm, lên mức 1.951,14 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 25 mã tăng giá và 5 mã giảm giá.

Thanh khoản có tín hiệu ổn định trở lại khi khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 642 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.695 tỷ đồng, giảm -14,3% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng 2,19 điểm, lên mức 274,13 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,16 điểm, về mức 125,47 điểm.

Phiên mua ròng mạnh thứ hai liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 719 tỷ đồng. Trong đó, VCB 229 tỷ đồng, BSR 158 tỷ đồng và BID 125 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -343 tỷ đồng, VHM -212 tỷ đồng, STB -66 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 1,7 tỷ đồng

Đà phục hồi lan tỏa sang nhiều nhóm ngành

Sau hai phiên liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh, VN-Index đã có phiên phục hồi khá tích cực. Ngay từ đầu phiên, chỉ số mở cửa trong sắc xanh và duy trì đà đi lên, trước khi lực cầu được củng cố rõ hơn trong phiên chiều, đưa VN-Index vượt trở lại mốc tâm lý 1.800 điểm.

Điểm đáng chú ý trong phiên là đà phục hồi không còn phụ thuộc nhiều vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. VICVHM hai mã từng có ảnh hưởng đáng kể đến biến động của chỉ số trong nhiều phiên trước - không đóng vai trò dẫn dắt, trong khi sắc xanh lan tỏa rộng hơn ở nhiều nhóm ngành.

Chứng khoán ngày 15/9: Lực cầu trở lại, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm
VN-Index đã có phiên phục hồi khá tích cực. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh dầu khí và ngân hàng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ, nhiều nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh trong những phiên trước cũng đồng loạt hồi phục. Độ rộng thị trường theo đó cải thiện rõ rệt với 232 mã tăng, áp đảo 86 mã giảm. Ở chiều ngược lại, số cổ phiếu điều chỉnh không nhiều và mức giảm nhìn chung không lớn, do đó tác động lên chỉ số chung khá hạn chế.

Thanh khoản khớp lệnh giảm so với hai phiên điều chỉnh trước, song vẫn duy trì quanh mức bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy lực cầu đã quay trở lại sau khi VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm, đồng thời tâm lý nhà đầu tư có dấu hiệu ổn định hơn sau nhịp biến động mạnh.

Về xu hướng ngắn hạn, VN-Index đang cho tín hiệu phục hồi tại vùng hỗ trợ quan trọng quanh đường trung bình 200 phiên, đồng thời đây cũng là khu vực gần đường xu hướng nối các vùng đáy hình thành trong tháng 7 và tháng 8/2026. Sau nhịp điều chỉnh từ vùng 1.880 điểm, việc chỉ số lấy lại mốc 1.800 điểm và đóng cửa ở 1.811,15 điểm giúp trạng thái kỹ thuật ngắn hạn được cải thiện.

Tuy nhiên, sự phục hồi giữa các nhóm vốn hóa vẫn chưa hoàn toàn đồng đều khi VN30 còn giao dịch dưới đường trung bình 200 phiên. Vì vậy, khả năng duy trì trên vùng 1.800 điểm cùng sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền sẽ là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi trong các phiên tới./.

Mai Tấn
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