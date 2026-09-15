Chứng khoán

Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác đầu tư, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
15:30 | 15/09/2026
Phát biểu tại Tọa đàm "Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo" tại Vienna, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định Việt Nam ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao, bảo đảm đối xử bình đẳng và bảo hộ đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
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Mở rộng kết nối trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng

Chiều ngày 14/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Tọa đàm “Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo” đã diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước. Tọa đàm do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và các cơ quan, đối tác phía Áo tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Tọa đàm. Cùng tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Áo có bà Barbara Eibinger-Miedl - Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Cộng hòa Áo; ông Philipp Agathonos - Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam cùng đại diện Cơ quan Quản lý thị trường tài chính Áo (FMA), Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Liên bang Áo, Phòng Kinh tế Áo, các ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp Áo.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Áo, nhất là khi hai nước hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Sự hiện diện của các cơ quan quản lý, quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp hai nước thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đầu tư Áo và châu Âu đối với thị trường Việt Nam, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác song phương.

Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác đầu tư, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: SSC

Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Để thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư phát triển; qua đó mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Áo và châu Âu. Việt Nam ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao, bảo đảm đối xử bình đẳng và bảo hộ đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời đẩy mạnh xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng gắn với công nghệ tài chính, tài chính xanh và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Đối với thị trường vốn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Từ ngày 21/9/2026, cổ phiếu Việt Nam sẽ góp mặt vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell. Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách, hướng tới các chuẩn mực cao hơn, nâng cao tính minh bạch, an toàn và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác đầu tư, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: SSC

Về quan hệ kinh tế song phương, Thứ trưởng đánh giá Việt Nam - Áo đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Nhờ động lực từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), kim ngạch thương mại hai nước đạt khoảng 2,5 - 2,7 tỷ USD; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo trong ASEAN. Áo hiện có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 150 triệu USD và khoảng 60 doanh nghiệp có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Hiệp định khung về hợp tác tài chính trị giá 150 triệu euro được ký giữa Bộ Tài chính hai nước vào tháng 6/2025 tiếp tục tạo nền tảng để triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới.

Thúc đẩy ba hướng hợp tác trọng tâm

Tại Tọa đàm, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy ba hướng hợp tác trọng tâm: phối hợp thúc đẩy việc phê chuẩn đầy đủ Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo khuôn khổ pháp lý ổn định và dài hạn; khuyến khích các tập đoàn tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính Áo tham gia thị trường tài chính Việt Nam, trong đó có vai trò nhà đầu tư chiến lược; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và kinh tế tuần hoàn.

Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác đầu tư, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Bà Barbara Eibinger-Miedl, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Cộng hòa Áo phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: SSC

Phát biểu chào mừng, bà Barbara Eibinger-Miedl - Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Cộng hòa Áo đánh giá cao việc tổ chức Tọa đàm và những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Áo. Bà cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, hai nước có dư địa lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan và doanh nghiệp hai bên tiếp tục duy trì đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành thêm nhiều dự án hợp tác cụ thể.

Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác đầu tư, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm. Ảnh: SSC

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã theo dõi bộ phim “Thị trường chứng khoán Việt Nam - Vị thế mới, tầm nhìn mới", giới thiệu những thành tựu nổi bật, tiến trình cải cách và định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời cập nhật các sản phẩm, thị trường cùng những cơ chế, chính sách mới đang được khẩn trương triển khai nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trình bày về quy mô, hệ sinh thái và tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam; quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và những nền tảng đang được xây dựng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các tham luận của đại diện Vietcombank, Ngân hàng Raiffeisen Quốc tế, HDBank và StageInvest tập trung vào huy động nguồn lực cho tăng trưởng, phát triển tài chính bền vững, nguồn vốn xanh, chuyển đổi thị trường vốn và những yếu tố có thể thúc đẩy sự tham gia lâu dài hơn của dòng vốn châu Âu vào Việt Nam.

Các ý kiến tại Tọa đàm thống nhất đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, có nền tảng chính trị - xã hội ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng và đang tạo lập thêm nhiều động lực tăng trưởng mới. Quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán, hoàn thiện thể chế, phát triển tài chính xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm cơ hội cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư Áo tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam./.

Tấn Minh
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