Hải quan khu vực I tăng thu ngân sách thu hơn 130 tỷ đồng từ hậu kiểm

Theo Hải quan khu vực I, trong 1 tháng trở lại đây, đơn vị tiếp tục duy trì công tác thu thập, phân tích thông tin phục vụ hậu kiểm, tập trung lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra, đồng thời triển khai các quyết định kiểm tra đã ban hành nhằm bảo đảm tiến độ và chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Cán bộ Hải quan khu vực I rà soát hồ sơ doanh nghiệp để phục vụ công tác hậu kiểm. Ảnh: Hải Anh

Kết quả, đối với các quyết định kiểm tra ban hành trong năm 2025, đơn vị đã thực hiện 10 cuộc hậu kiểm tại trụ sở doanh nghiệp và 3 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Với các quyết định ban hành trong năm 2026, đã thực hiện 27 cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và 26 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Đáng chú ý, số thuế đã thu nộp ngân sách trong tháng 8/2026 đạt 14,5 tỷ đồng, nâng số thu lũy kế lên 130,5 tỷ đồng, bằng 135% chỉ tiêu được giao.

Trong đó, Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan trực tiếp thu 14,5 tỷ đồng trong tháng, nâng số thu lũy kế của đội lên 126,2 tỷ đồng; các đơn vị Hải quan thu lũy kế 4,3 tỷ đồng.

Cùng với nhiệm vụ hậu kiểm, Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan đang tăng cường rà soát các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Trong tháng 8/2026, đơn vị đã cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro của 7 doanh nghiệp cho Phòng Quản lý rủi ro; đồng thời yêu cầu các đơn vị Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu rà soát, xử lý thuế đối với các tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo loại hình E31.

Ban ban hành quyết định ủy quyền ban hành quyết định kiểm tra, kết luận kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước; thực hiện kiểm tra nội bộ việc tuân thủ quy trình hậu kiểm đối với các hồ sơ năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Trong tháng 9/2026, Hải quan khu vực I tiếp tục tập trung thu thập thông tin, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro để hậu kiểm; triển khai các quyết định kiểm tra đã ban hành và báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ việc thực hiện quy trình hậu kiểm đối với hồ sơ năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.