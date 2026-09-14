Thu ngân sách bứt phá nhờ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

Thu ngân sách đạt hơn 18.849 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/8/2026, Chi cục Hải quan khu vực X ghi nhận kết quả bứt phá toàn diện trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Tổng số thu toàn đơn vị đạt 18.849,35 tỷ đồng, bằng 101,9% chỉ tiêu Pháp lệnh Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 85,2% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao (22.125 tỷ đồng) và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá về con số ấn tượng này, ông Trịnh Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X nhấn mạnh: “Sự bứt phá về số thu NSNN vượt mốc chỉ tiêu Pháp lệnh ngay trong 8 tháng đầu năm không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà xuất phát từ tư duy quản lý hiện đại, xem sự khai thông của dòng chảy hàng hóa là gốc rễ để nuôi dưỡng nguồn thu. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi giờ thông quan được đẩy nhanh chính là nguồn lực trực tiếp giúp doanh nghiệp tái đầu tư, qua đó quay trở lại đóng góp bền vững cho ngân sách”.

Công chức Hải quan khu vực X kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Phong Nhân

Ông Huy lý giải, sự tăng trưởng đồng đều trên toàn địa bàn quản lý chính là trụ cột bảo đảm cho số thu ngân sách bền vững. Trong đó, địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chủ lực với số thu nộp NSNN đạt 18.805,06 tỷ đồng, bằng 101,6% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh Sơn La ghi nhận bước bứt phá ngoạn mục khi đạt 44,28 tỷ đồng, tăng trưởng 286,2% so với cùng kỳ, đạt 738% chỉ tiêu Pháp lệnh giao (6 tỷ đồng) và vượt 177% chỉ tiêu phấn đấu (25 tỷ đồng). Dòng chảy thương mại nhộn nhịp được phản ánh qua tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt hơn 15,043 tỷ USD, với 5,55 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu và 9,499 tỷ USD kim ngạch nhập khẩu.

Minh chứng rõ nhất cho cam kết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chính là hiệu quả cải cách quy trình thủ tục và phân luồng hàng hóa.

Trong 8 tháng đầu năm, Hải quan khu vực X đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho 196.155 tờ khai. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro hiện đại, tỷ lệ tờ khai được phân luồng xanh đạt tới 83% - vượt 13% so với mục tiêu Đề án 779 đề ra. Trong khi đó, luồng vàng chỉ chiếm 15,6% và luồng đỏ hạ xuống mức tối thiểu 1,4%. Việc duy trì tỷ lệ luồng xanh ở mức cao kỷ lục không chỉ giúp cộng đồng doanh nghiệp cắt giảm tối đa thời gian lưu kho bãi và chi phí tuân thủ, mà còn giúp các nhà đầu tư chủ động hoàn toàn trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Chính sự bứt phá trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp đã giúp Hải quan khu vực X tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm thứ 5 liên tiếp (kết quả do UBND tỉnh công bố ngày 31/7/2026), khẳng định niềm tin bền chặt của cộng đồng doanh nghiệp dành cho đơn vị.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, chống gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026 là tập trung chinh phục chỉ tiêu phấn đấu 22.125 tỷ đồng do Cục Hải quan giao.

Nói về mục tiêu trong giai đoạn nước rút, ông Trịnh Quang Huy chia sẻ: “Chúng tôi xác định hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách phải luôn xuất phát từ tạo thuận lợi thương mại. Mọi giải pháp từ nay đến cuối năm, từ cải cách thủ tục, đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho đến chống gian lận thương mại đều xoay quanh trục tọa độ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Hải quan khu vực X cam kết giữ vững đà thông quan thông suốt, vừa bảo vệ nguồn thu vừa tạo hành lang an toàn nhất cho các doanh nghiệp chân chính phát triển”.

Chung tay kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc thủ tục. Đơn vị quyết tâm làm tốt vai trò vừa quản lý chặt chẽ, vừa đồng hành nuôi dưỡng nguồn thu, chung tay kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và năng động trên địa bàn.

Dù đạt được nhiều điểm sáng, chặng đường những tháng cuối năm 2026 vẫn đặt ra không ít thách thức đối với Hải quan khu vực X. Biến động khó lường của thị trường toàn cầu cùng nguy cơ gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp ngày càng phức tạp đang tạo áp lực lớn lên công tác quản lý. Bên cạnh đó, việc áp dụng đồng loạt các chính sách pháp luật mới như Luật số 90/2025/QH15, Nghị định 167/2025/NĐ-CP hay Thông tư 121/2025/TT-BTC đòi hỏi cả cán bộ hải quan lẫn cộng đồng doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng để không làm gián đoạn dòng chảy thông quan.

Đứng trước yêu cầu đó, Hải quan khu vực X chọn cách chủ động hóa giải thách thức bằng những bước đi bài bản và quyết liệt. Đơn vị chú trọng tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp thông qua các buổi đối thoại định kỳ, tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác và phổ biến kỹ lưỡng các khung quy định mới để hạn chế tối đa sai sót vô ý từ phía người khai hải quan. Trên mặt trận quản lý thuế, các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, rà soát hồ sơ miễn giảm thuế và kiểm tra trị giá được siết chặt theo Chỉ thị 3366/CT-CHQ. Đơn vị cũng tập trung triển khai hiệu quả Nghị định 134/2024/NĐ-CP nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ hoạt động XNK qua Cảng biển Nghi Sơn.

Mặt khác, yếu tố then chốt giúp đơn vị vừa “mở cửa” cho thương mại vừa “khép chặt” nguy cơ gian lận nằm ở việc đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý rủi ro. Hải quan khu vực X tập trung thu thập dữ liệu qua hệ thống CRMS để nhận diện sớm các doanh nghiệp trọng điểm hay lô hàng xuất đi Mỹ có rủi ro cao về xuất xứ; đồng thời triển khai Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan năm 2026 nhằm khuyến khích doanh nghiệp tự giác chấp hành. Việc duy trì vận hành mô hình thông quan tập trung 24/7, bảo đảm an toàn thông tin và siết chặt kỷ cương công vụ nội bộ chính là “bệ đỡ” vững chắc để đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu đề ra.

Bối cảnh kinh tế cuối năm đòi hỏi Hải quan khu vực X phải hóa giải đồng thời hai áp lực, vừa kiểm soát chặt gian lận thương mại, vừa bảo đảm tốc độ thông quan cho doanh nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đơn vị tập trung đẩy mạnh đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro CRMS để phát hiện sớm các vi phạm xuất xứ, đồng thời vận hành thông suốt mô hình thông quan tập trung 24/7 nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và thuận lợi nhất.