Thành phố Quảng Ninh hướng tới nguồn thu bền vững

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2026 của UBND TP. Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 31/8 đạt 73.031 tỷ đồng, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản thu 9 tháng. Kết quả này tương đương 98,82% dự toán Trung ương giao và 98,69% dự toán HĐND thành phố giao.

Trong đó, thu nội địa đạt 60.459 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.572 tỷ đồng. Riêng tiền sử dụng đất đạt 30.433 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm 2026 chỉ sau 8 tháng.

Kết quả thu ngân sách diễn ra trong bối cảnh nhiều lĩnh vực kinh tế của Quảng Ninh duy trì đà tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 16,24% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,77%.

Khu vực dịch vụ cũng tiếp tục tăng trưởng. Trong 8 tháng, Quảng Ninh đón hơn 17 triệu lượt khách du lịch; doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, lưu trú, ăn uống và vận tải tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung của địa phương.

Tập trung vào chất lượng nguồn thu

Kết quả 8 tháng cho thấy tiến độ thu ngân sách của Quảng Ninh đang ở mức cao. Tuy nhiên, cơ cấu thu cũng cho thấy yêu cầu tiếp tục củng cố những nguồn thu có tính ổn định, gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiền sử dụng đất đạt 30.433 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong thu nội địa và đã hoàn thành kế hoạch năm. Đây là nguồn lực quan trọng cho ngân sách, song quy mô thu từng thời kỳ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án, nghĩa vụ tài chính về đất và diễn biến thị trường bất động sản. Vì vậy, cùng với khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, việc mở rộng nguồn thu thường xuyên từ khu vực sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa đối với tính ổn định của ngân sách trong dài hạn.

Tiền sử dụng đất thu được trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 30.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong thu nội địa của thành phố Quảng Ninh. Ảnh: T.D

Trong 8 tháng, nhóm thuế và phí đạt 30.027 tỷ đồng, tăng 20,37% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 66,73% kế hoạch năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.572 tỷ đồng, bằng 68,82% kịch bản 9 tháng và 50,29% kế hoạch năm. Với lợi thế về cửa khẩu, cảng biển và logistics, đây vẫn là khu vực còn dư địa để Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy trong những tháng cuối năm.

Nền tảng cho các nguồn thu từ hoạt động kinh tế đang tiếp tục được mở rộng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố có 2.674 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 23.991 tỷ đồng; 803 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến hết tháng 8, Quảng Ninh có 14.202 doanh nghiệp đang hoạt động.

Hoạt động thu hút đầu tư cũng tạo thêm dư địa cho sản xuất, kinh doanh trong các năm tiếp theo. Lũy kế 8 tháng, vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 182.732 tỷ đồng; vốn FDI đạt 1.127,5 triệu USD tính đến ngày 24/8/2026. Việc các dự án đi vào triển khai, sản xuất và phát sinh doanh thu sẽ góp phần mở rộng cơ sở thu ngân sách của địa phương.

Mở rộng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh

Theo định hướng điều hành, Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, tập trung chống thất thu, thu hồi nợ thuế, kiểm soát doanh thu, sản lượng của các doanh nghiệp lớn và khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Đối với các ngành có vai trò quan trọng như than, điện, khoáng sản, địa phương tăng cường đối chiếu sản lượng thực tế để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường.

Thuế cơ sở 5 thành phố Quảng Ninh làm việc với Uỷ ban nhân dân phường Đông Triều về công tác thu ngân sách nhà nước năm 2026. Ảnh: Thuế thành phố Quảng Ninh.

Cùng với đó là việc mở rộng nguồn thu từ sản xuất công nghiệp và dịch vụ thông qua phát triển các khu công nghiệp, thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp logistics và các đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất trên địa bàn. Khi quy mô doanh nghiệp và năng lực sản xuất được mở rộng, nguồn thu từ thuế, phí và hoạt động xuất nhập khẩu có thêm điều kiện tăng trưởng.

Theo Sở Tài chính Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2026 có thể đạt khoảng 107.300 tỷ đồng, bằng 107% mục tiêu phấn đấu 100.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa dự kiến đạt 89.000 tỷ đồng, gồm 44.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 45.000 tỷ đồng thuế, phí; thu từ xuất nhập khẩu dự kiến đạt 18.300 tỷ đồng.

Bên cạnh mục tiêu hoàn thành và vượt dự toán năm, cơ cấu nguồn thu vẫn là vấn đề được Quảng Ninh chú trọng. Việc duy trì đà phát triển của doanh nghiệp, mở rộng sản xuất công nghiệp, thương mại, logistics và dịch vụ sẽ tạo thêm các nguồn thu thường xuyên, qua đó củng cố nền tảng ngân sách cho giai đoạn phát triển tiếp theo./.