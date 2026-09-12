Tài chính

Infographics: Giải ngân các dự án quan trọng quốc gia đạt hơn 95.445 tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
09:29 | 12/09/2026
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 31/8/2026, các dự án giao thông trọng điểm giải ngân được 95.445,1 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 32,6% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương đạt 55,4% kế hoạch.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
bộ tài chính giải ngân dự án quan trọng quốc gia

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