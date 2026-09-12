Infographics: Giải ngân các dự án quan trọng quốc gia đạt hơn 95.445 tỷ đồng

(TBTCO) - Từ những trụ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tại Thái Nguyên, một số cơ sở đang được chuyển sang những công năng mới, trong đó có phục vụ giáo dục. Những phòng làm việc từng dành cho hoạt động hành chính nay được sử dụng cho đào tạo, học tập và sinh hoạt của học sinh. Cách làm này đang mở thêm hướng sử dụng hiệu quả những tài sản công đã có, đáp ứng nhu cầu thực tế thay vì để cơ sở vật chất tiếp tục bỏ trống.