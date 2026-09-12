Infographics: Giải ngân các dự án quan trọng quốc gia đạt hơn 95.445 tỷ đồng

Kỳ vọng Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn, mà còn là đối tác chiến lược của nhà đầu tư Anh Quốc
Tại sự kiện Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 ở Luân Đôn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, công bằng, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường; đồng thời kỳ vọng các nhà đầu tư Vương quốc Anh coi Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn mà còn là đối tác chiến lược trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tương lai.