Ninh Vân Bay bị phạt 365 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 508/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Theo quyết định, Ninh Vân Bay bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty công bố chưa đầy đủ thông tin tại phụ lục danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay. Ảnh: ninhvanbay.vn

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024 cũng không trình bày một số nghị quyết Hội đồng quản trị. Ngoài ra, doanh nghiệp công bố chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, 2025 và thông tin về số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, Ninh Vân Bay bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Tại Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Công ty công bố ông Đỗ Quang Hải là Tổng Giám đốc, trong khi ông Trịnh Nguyên Khánh đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 1/6/2026 theo Nghị quyết số 04B/2026/NQ-HĐQT.

Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2024, 2025 và báo cáo tài chính riêng quý II/2026, Công ty có phát sinh giao dịch với các tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lại trình bày “không phát sinh”.

Công ty còn công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025; đồng thời công bố sai lệch nội dung tại thuyết minh số 10 của báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ngoài các vi phạm trên, Ninh Vân Bay bị phạt thêm 125 triệu đồng do không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Cụ thể, thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ninh Vân Bay đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NVT Holdings - công ty mẹ của Ninh Vân Bay./.