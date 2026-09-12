Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt - Pháp

Khánh Huyền

Khánh Huyền

06:48 | 12/09/2026
(TBTCO) - Ngày 10/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) đồng tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt - Pháp.
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Phiên thảo luận của Diễn đàn do Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt - Pháp Benoît Clocheret đồng chủ trì.

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn hai nước đã phát biểu, trao đổi theo 5 nhóm lĩnh vực: công nghệ thông tin, hạ tầng, hàng không - vũ trụ, năng lượng và y tế- hóa chất - dược phẩm.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao việc Tọa đàm được tổ chức theo hướng đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hai nước, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cơ hội cũng như cùng trao đổi về những vấn đề cần được tháo gỡ trong quá trình hợp tác đầu tư.

Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt - Pháp
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu tại diễn đàn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Việt Nam và Pháp có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời với những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa và con người. Quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữ vai trò quan trọng, với cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hàng không - vũ trụ, dược phẩm - y tế, năng lượng, hạ tầng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Pháp đầu tư, hoạt động ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Qua trao đổi, hai bên nhất trí đây không chỉ là thời điểm để hai nước tiếp tục phát huy những nền tảng hợp tác đã được vun đắp trong nhiều thập kỷ, mà còn mở ra không gian hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực có tính chiến lược tạo ra giá trị gia tăng cao.

Với thế mạnh về khoa học - công nghệ, tài chính, công nghiệp, hạ tầng, năng lượng và đổi mới sáng tạo của Pháp, cùng với môi trường đầu tư ngày càng càng được cải thiện, thị trường năng động và vị trí kết nối chiến lược của Việt Nam trong khu vực, Bộ trưởng tin tưởng rằng hợp tác đầu tư, kinh doanh của hai bên còn nhiều dư địa để phát triển, qua đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của cả hai nền kinh tế.

Trong khuôn khổ Phiên thảo luận, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Sức hấp dẫn Cộng hòa Pháp Nicolas Forissier cùng ông Benoît Clocheret đã chứng kiến lễ trao 8 văn kiện hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp, tập đoàn hai nước trong các lĩnh vực hóa chất, năng lượng, hàng không, công nghệ thông tin và y tế.

Hợp tác kinh tế theo hướng thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn

Tại Phiên toàn thể sau đó, Tọa đàm đã vinh dự chào đón sự tham dự và các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Tại đây, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã báo cáo tổng kết các trao đổi tại Phiên thảo luận đối với Lãnh đạo hai nhà nước.

Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt - Pháp
Toàn cảnh phiên thảo luận.

Bộ trưởng đánh giá những kết quả đạt được tại Phiên thảo luận, đặc biệt là các văn kiện hợp tác vừa được trao, một lần nữa khẳng định niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp Pháp vào nền kinh tế, tiềm năng và môi trường đầu tư của Việt Nam. Điểm đáng ghi nhận qua ý kiến của các doanh nghiệp là các trao đổi đã chuyển mạnh từ định hướng chung sang những cơ hội hợp tác cụ thể cũng như quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, điều cần thiết nhất lúc này là phải cùng nhau tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới: thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Để tiếp tục củng cố và đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước tập trung chuyển dịch từ mua bán hàng hóa sang đầu tư và sản xuất chung. Khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển, trung tâm kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một hành trình mới đầy triển vọng. Chúng ta đã có nền tảng tin cậy vững chắc, tầm nhìn chiến lược chung và quyết tâm mạnh mẽ. Giai đoạn xây dựng khuôn khổ đã qua; bây giờ là giai đoạn triển khai và tạo kết quả; là lúc hai bên cùng hành động bứt phá để đưa hợp tác kinh tế vươn tới những tầm cao mới.

Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chính phủ và các bộ, ngành trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc để các thỏa thuận hôm nay sớm trở thành dự án thực tế và sớm có những kết quả cụ thể.

Khánh Huyền
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