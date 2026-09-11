Tài chính

Bộ Tài chính và AFD thúc đẩy hợp tác tài chính xanh

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
13:09 | 11/09/2026
(TBTCO) - Ngày 10/9/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại trụ sở chính ở Thủ đô Paris. Phó Tổng giám đốc AFD Bertrand Walckenaer chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn.
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Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi lời cảm ơn trân trọng tới ông Bertrand Walckenaer cùng các cán bộ chuyên trách của AFD đã dành sự đón tiếp nồng hậu cho Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam. Nhìn lại hành trình hợp tác, Bộ trưởng nhấn mạnh, AFD luôn giữ vị trí đặc biệt trong mối quan hệ song phương Việt Nam - Pháp.

Bộ Tài chính và AFD thúc đẩy hợp tác tài chính xanh
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lương Đức Cương

Đánh giá về giai đoạn 2021 - 2025 vừa qua, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thẳng thắn nhìn nhận, công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA cùng vốn vay ưu đãi nước ngoài của Việt Nam gặp không ít thách thức do cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, gây ảnh hưởng nhất định đến tiến độ chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt và đàm phán vay vốn. Dù vậy, AFD vẫn luôn đồng hành như một đối tác tin cậy và ổn định.

Minh chứng là trong giai đoạn này, Chính phủ Việt Nam đã ký kết 7 thỏa thuận vay với AFD trên tổng số 42 điều ước, thỏa thuận vay vốn nước ngoài. Kết quả này phản ánh sự phù hợp cao giữa định hướng hỗ trợ của Pháp với nhu cầu phát triển thực tế của Việt Nam.

Bộ Tài chính và AFD thúc đẩy hợp tác tài chính xanh
Quang cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Ảnh: Lương Đức Cương

Chia sẻ về sự phát triển kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều thách thức, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu bứt phá mạnh mẽ hơn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn, trong đó có định hướng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần nguồn lực đầu tư rất lớn cho hạ tầng then chốt và các dự án trọng điểm quốc gia. Chính phủ tiếp tục khẳng định quyết tâm cải cách thể chế mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực quản lý và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, phía Việt Nam đề nghị AFD tiếp tục đồng hành, cung cấp các khoản vay có mức độ ưu đãi cao, kết hợp hỗ trợ không hoàn lại nhằm tăng mức độ ưu đãi của khoản vay, tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng có tính lan tỏa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển dịch xanh. “Bộ Tài chính Việt Nam cam kết luôn là đối tác tin cậy, hành động minh bạch và giữ vững kỷ cương tài chính để cùng AFD tạo nên những dự án thành công” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bộ Tài chính và AFD thúc đẩy hợp tác tài chính xanh
Phó Tổng Giám đốc AFD Bertrand Walckenaer phát biểu. Ảnh: Lương Đức Cương

Đánh giá cao những nỗ lực cải cách thể chế, điều hành tài chính vĩ mô của Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc AFD Bertrand Walckenaer khẳng định, AFD luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược trọng điểm trong chính sách hợp tác phát triển của Pháp tại khu vực châu Á.

AFD cam kết sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan kỹ thuật phía Việt Nam để rà soát, tối ưu hóa các quy trình nội bộ, bảo đảm tính linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phê duyệt cũng như giải ngân các nguồn vốn.

Đặc biệt, AFD sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng công bằng.

Liên quan đến Thỏa thuận hợp tác tăng cường năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh ký ngày 26/5/2025, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn AFD đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính trong 4 lĩnh vực then chốt, bao gồm chính sách thuế xanh, phát hành trái phiếu xanh, xây dựng thị trường các-bon và lồng ghép định giá các-bon vào lộ trình Net-Zero dài hạn.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ triển khai Thỏa thuận và tiến hành thủ tục gia hạn Biên bản ghi nhớ khi cần thiết để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế.

Bộ Tài chính và AFD thúc đẩy hợp tác tài chính xanh
Bộ Tài chính và AFD thúc đẩy hợp tác tài chính xanh
Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương và Phó Tổng Giám đốc AFD Bertrand Walckenaer ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Lương Đức Cương

Tại buổi làm việc, Bộ Tài chính Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với AFD. Biên bản gồm 7 điều, quy định về mục đích, lĩnh vực, phương thức hợp tác, nguyên tắc thực hiện, giải quyết tranh chấp và hiệu lực của văn kiện, qua đó tạo cơ sở chính thức để tăng cường và nâng tầm quan hệ hợp tác phát triển giữa Bộ Tài chính Việt Nam và AFD trong giai đoạn mới./.

Đức Minh
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