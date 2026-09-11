Hải quan Tân Sơn Nhất chặn nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Là một trong những cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất cả nước, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, đặc biệt là ma túy. Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm soát các tuyến trọng điểm như xuất khẩu đi Anh, Australia, Đài Loan và nhập cảnh từ Malaysia.

Qua công tác kiểm tra thực tế hàng hóa, hành lý, lực lượng Hải quan đã phát hiện nhiều thủ đoạn che giấu ma túy ngày càng tinh vi, từ ngụy trang trong thực phẩm, hộp sữa, bánh kẹo đến giấu trong các vật dụng cá nhân, hàng hóa thông thường.

Điển hình, ngày 30/7/2026, tại khu vực nhà ga đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, qua kiểm tra soi chiếu hành lý, lực lượng chức năng phát hiện hành khách quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh trên chuyến bay VJ800 của hãng VietjetAir từ Bangkok có hành lý nghi vấn.

Kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện trong ba lô màu đen của hành khách có 8 túi nhựa PE chứa các gói thực vật khô được ép viên, hút chân không, bọc giấy than và giấu trong quần áo cá nhân. Kết quả xác định tang vật là cần sa khô với trọng lượng 4,4 kg. Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng PC04 Công an TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 28/7/2026, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Bộ phận Thủ tục hành lý xuất khẩu phát hiện 4 hành khách quốc tịch Trung Quốc mang theo 12 vali, túi vải nghi vấn là thuốc lá tại khu vực soi chiếu hành lý ký gửi của hãng Cathay Pacific trên chuyến bay CX766 từ Tân Sơn Nhất đi Hong Kong.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.413 cây thuốc lá hiệu Esse được cất giấu trong các kiện hành lý. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hải quan Tân Sơn Nhất ứng dụng công nghệ, các thiết bị soi chiếu kiểm soát chặt hàng hoá qua đường hàng không. Ảnh: Lê Toàn

Cùng với kiểm soát trực tiếp tại cửa khẩu, Hải quan Tân Sơn Nhất tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro, thu thập và phân tích thông tin nhằm nhận diện sớm các nguy cơ vi phạm. Các thông tin về tuyến vận chuyển, doanh nghiệp, hàng hóa và hành khách có dấu hiệu nghi vấn được tập trung rà soát để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đơn vị cũng duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát, thiết bị soi chiếu, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng và chó nghiệp vụ trong phát hiện hàng cấm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, xử lý vụ việc.

Trong kỳ (từ ngày 15/7/2026 đến 13/8/2026), Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, xử lý 37 vụ vi phạm pháp luật hải quan. Trong đó, có 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới và 36 vụ vi phạm hành chính với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 37,5 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan đã xử phạt tiền 36 vụ với số tiền 369,8 triệu đồng; áp dụng hình thức phạt bổ sung đối với 1 vụ với trị giá hơn 217,7 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm 2026, đơn vị đã xử lý 189 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 130 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm soát tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục đối mặt với thách thức khi lưu lượng hành khách, hàng hóa lớn, trong khi các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Thời gian tới, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát theo hướng chủ động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ và phối hợp liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không./.