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USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp

13:24 | 09/09/2026
(TBTCO) - Liên quan đến những thông tin gần đây về thay đổi cơ cấu cổ đông tại Công ty Cổ phần Nhà máy Trang thiết bị Y tế USM Healthcare (USM Healthcare), Công ty cho biết các cổ đông sáng lập đã đề xuất mua lại phần cổ phần do Nissha nắm giữ. Đề xuất đã được các bên trao đổi và thống nhất; quá trình chuyển nhượng đang được triển khai theo thỏa thuận.
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Động thái này được thực hiện trong bối cảnh các bên chưa đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành và định hướng phát triển doanh nghiệp.

Cổ đông sáng lập chủ động trở lại vai trò điều hành

USM Healthcare cho biết, trong quá trình hợp tác, các bên đã có những trao đổi về định hướng quản trị và phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề quan trọng chưa tìm được tiếng nói chung theo Điều lệ Công ty và các thỏa thuận giữa các cổ đông.

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp
Nhà máy USM Healthcare tại TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: USM

Trên cơ sở đó, các cổ đông sáng lập đã chủ động đề xuất mua lại phần cổ phần Nissha đang nắm giữ, với mục tiêu khôi phục sự chủ động trong quản trị, điều hành và hoạch định chiến lược dài hạn của USM Healthcare. Các bên đã thống nhất về việc chuyển nhượng và hiện đang thực hiện các thủ tục liên quan.

USM Healthcare được thành lập từ năm 2012 với định hướng nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm trang thiết bị y tế có hàm lượng công nghệ cao. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, các cổ đông sáng lập và đội ngũ doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, hệ thống khách hàng và năng lực sản xuất.

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp
Kỹ sư vận hành dây chuyền sản xuất kim luồn - một trong các sản phẩm tiêu biểu của nhà máy. Nguồn: USM

Việc hợp tác với Nissha trước đây được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho USM Healthcare thông qua sự kết hợp giữa năng lực thị trường và sản xuất tại Việt Nam với kinh nghiệm, nguồn lực và mạng lưới quốc tế của đối tác.

Tuy nhiên, theo USM Healthcare, một thương vụ hợp tác hoặc M&A không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn mà còn đòi hỏi sự tương đồng về định hướng chiến lược, mô hình quản trị, cách thức ra quyết định và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Việc các cổ đông sáng lập mua lại cổ phần Nissha, vì vậy, được USM Healthcare xác định là bước đi nhằm tạo sự chủ động hơn trong quản trị và điều hành, đồng thời tiếp tục thực hiện định hướng phát triển doanh nghiệp đã được xây dựng từ những ngày đầu.

Tiếp tục mở rộng hợp tác, hướng tới phát triển dài hạn

USM Healthcare khẳng định việc thay đổi cơ cấu cổ đông không đồng nghĩa với việc thu hẹp hợp tác quốc tế. Công ty vẫn mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp y tế và các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp
Kiểm tra độ chính xác của sản phẩm dưới kính hiển vi. Nguồn: USM

Theo doanh nghiệp, trong giai đoạn tiếp theo, USM Healthcare sẽ tiếp tục tập trung phát triển thị trường trong nước, mở rộng hệ thống phân phối và khách hàng, đồng thời tăng cường hợp tác về công nghệ, sản xuất và xuất khẩu.

Công ty cũng sẵn sàng tìm kiếm các nhà đầu tư và đối tác chiến lược có chung định hướng phát triển, đặc biệt trong những lĩnh vực có thể tạo giá trị bổ sung về công nghệ, thị trường, hệ thống phân phối, năng lực tài chính và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp
Hoạt động kiểm mẫu và lưu tại phòng sạch. Nguồn: USM

USM Healthcare cho rằng nguồn vốn và kinh nghiệm quốc tế vẫn đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả hợp tác phụ thuộc vào khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng, đồng thời phù hợp với năng lực, định hướng và đặc điểm của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội gọi vốn, hợp tác chiến lược hoặc M&A với các đối tác nước ngoài, USM Healthcare cho rằng bên cạnh các yếu tố về vốn và giá trị thương vụ, doanh nghiệp cần cân nhắc sự phù hợp về chiến lược, quản trị và định hướng phát triển sau hợp tác.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo thỏa thuận, các cổ đông sáng lập và đội ngũ quản lý USM Healthcare sẽ tiếp tục chủ động hoạch định chiến lược, điều hành hoạt động và tìm kiếm các cơ hội phát triển mới.

USM Healthcare: Cổ đông sáng lập mua lại cổ phần, tiếp tục định hướng phát triển doanh nghiệp
Chuyên gia đào tạo cho các kỹ sư của nhà máy. Nguồn: USM

USM Healthcare cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và từng bước đưa các sản phẩm do doanh nghiệp phát triển ra thị trường quốc tế.

Công ty trân trọng sự đồng hành của khách hàng, đối tác và đội ngũ cán bộ nhân viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển USM Healthcare, đồng thời cam kết duy trì hoạt động ổn định và tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển dài hạn trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Hà My
Từ khóa:
USM Healthcare thiết bị y tế cổ đông sáng lập

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