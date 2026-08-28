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Bia Saigon kết nối triệu trái tim Việt, hòa chung niềm tự hào vô địch ASEAN Cup 2026

11:20 | 28/08/2026
(TBTCO) - Khi đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước đã cùng vỡ òa trong niềm tự hào chiến thắng. Đồng hành trên hành trình ấy, Bia Saigon tiếp tục đóng vai trò cầu nối, kết nối cộng đồng người Việt bằng tình yêu bóng đá và tinh thần đoàn kết, góp phần lan tỏa những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa giải lịch sử.
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Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cùng chung niềm vui chiến thắng khi đội tuyển quốc gia chính thức đăng quang ASEAN Cup 2026. Từ những khán đài rực sắc đỏ đến các điểm xem bóng đá cộng đồng trên khắp cả nước, người hâm mộ đã cùng hòa chung một nhịp tự hào, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt xuyên suốt hành trình chinh phục ngôi vương của đội tuyển.

Đồng hành cùng những khoảnh khắc đặc biệt ấy, Bia Saigon tiếp tục kết nối người hâm mộ bằng niềm đam mê bóng đá và tình yêu dành cho màu cờ sắc áo. Thông qua chuỗi hoạt động cổ vũ cộng đồng, thương hiệu đã góp phần tạo nên không gian để mọi người cùng sẻ chia cảm xúc, tiếp thêm niềm tin và chung tiếng hô vang vì Việt Nam. Chiến thắng của đội tuyển không chỉ là thành quả trên sân cỏ, mà còn là dịp để hàng triệu trái tim Việt cùng gắn kết và tự hào về sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

Bia Saigon kết nối triệu trái tim Việt, hòa chung niềm tự hào vô địch ASEAN Cup 2026
Bia Saigon kết nối triệu trái tim Việt, hòa chung niềm tự hào vô địch ASEAN Cup 2026
Hàng ngàn cổ động viên có mặt đồng lòng dõi theo và cổ vũ đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vị vô địch ASEAN Cup 2026 tại sự kiện xem chung trận chung kết do Bia Saigon tổ chức. Ảnh: SABECO

Khi tình yêu bóng đá trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng

Với chị Quỳnh Hương (26 tuổi, TP. Hồ Chí Minh), những buổi xem bóng đá cùng bạn bè đã trở thành cuộc hẹn không thể thiếu mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu. “Nhìn thấy sắc đỏ trên khán đài, nghe mọi người cùng hô vang và hòa nhịp với hàng triệu người đang hướng về đội tuyển khiến mình cảm thấy rất tự hào. Mỗi khi có trận đấu, nhóm mình thường hẹn nhau ở nhà một người trong nhóm, gọi đồ ăn, chuẩn bị sẵn vài chai Bia Saigon rồi cùng xem và cổ vũ. Vui nhất vẫn là lúc tất cả không ai bảo ai cùng nâng ly ăn mừng mỗi khi đội tuyển ghi bàn và động viên nhau khi diễn biến không như mong đợi” - chị Quỳnh Hương chia sẻ.

Không chỉ là niềm vui của một trận đấu, bóng đá còn tạo nên những khoảnh khắc kết nối đặc biệt giữa gia đình, bạn bè và cộng đồng. Trong những thời khắc đội tuyển thăng hoa hay đối mặt thử thách, Bia Saigon - thương hiệu gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, luôn đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, góp phần tạo nên những không gian để mọi người cùng sẻ chia cảm xúc, tiếp thêm niềm tin và chung tiếng cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Bia Saigon kết nối triệu trái tim Việt, hòa chung niềm tự hào vô địch ASEAN Cup 2026
Nhiều cổ động viên hào hứng có mặt từ sớm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) để tham gia các hoạt động chuẩn bị trước trận chung kết ngày 26/8. Ảnh: SABECO

Minh chứng rõ nét cho vai trò kết nối ấy là chuỗi hoạt động cổ vũ cộng đồng mà Bia Saigon triển khai trong suốt hành trình đồng hành cùng đội tuyển tại ASEAN Cup 2026. Bên cạnh những buổi xem chung sôi động màu cờ sắc áo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh), Bia Saigon còn kêu gọi người hâm mộ gửi lời cổ vũ đến đội tuyển - một cách trực tiếp và thông qua nền tảng trực tuyến của chương trình. Những thông điệp ấy được Bia Saigon kết nối thành tấm cờ cổ động (TIFO) đặc biệt, mang theo niềm tin, khát vọng và tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam.

Đặc biệt, trong đêm chung kết 26/8, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận cho Bia Saigon, ghi nhận tấm TIFO đầu tiên được tạo nên từ hơn 10.000 lời cổ vũ của người hâm mộ trên toàn quốc. Không chỉ là một cột mốc đáng nhớ của mùa giải, sự ghi nhận này còn khẳng định nỗ lực của Bia Saigon trong việc kết nối cộng đồng người hâm mộ, tạo nên sức mạnh tập thể để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới.

Bia Saigon kết nối triệu trái tim Việt, hòa chung niềm tự hào vô địch ASEAN Cup 2026
Tinh thần cổ vũ nhiệt thành từ hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam gửi tới đội tuyển quốc gia tại đêm chung kết ASEAN Cup 2026 ngày 26/8. Ảnh: SABECO

Bền bỉ tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá quốc gia

Những hoạt động đồng hành cùng người hâm mộ tại ASEAN Cup 2026 là một phần trong cam kết dài hạn của Bia Saigon đối với bóng đá Việt Nam và khát vọng góp phần đưa thể thao nước nhà vươn xa hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế. Theo thỏa thuận được gia hạn giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Bia Saigon tiếp tục giữ vai trò Đối tác độc quyền trong ngành bia của Đội tuyển Bóng đá Nam, Nữ và U23 Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029.

Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: “Suốt nhiều thập kỷ qua, Bia Saigon đã lớn lên cùng nhiều thế hệ người Việt và hôm nay đang có cơ hội giới thiệu những giá trị của Việt Nam ra với thế giới. Điều đó cũng thôi thúc chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trên hành trình chinh phục những cột mốc mới. Cùng với VFF, chúng tôi mong muốn đưa người hâm mộ đến gần hơn với môn thể thao mà họ yêu mến, đồng thời góp phần tạo dựng một môi trường để thế hệ cầu thủ kế cận và cộng đồng người hâm mộ có thể phát triển, nuôi dưỡng khát vọng và vươn xa”.

Bia Saigon kết nối triệu trái tim Việt, hòa chung niềm tự hào vô địch ASEAN Cup 2026
Bia Saigon được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận cho tấm TIFO đầu tiên được tạo nên từ hơn 10.000 lời cổ vũ của người hâm mộ trên toàn quốc. Ảnh: SABECO

Bằng việc hỗ trợ, tiếp sức cùng đội tuyển và tạo thêm những trải nghiệm để người hâm mộ cùng hòa chung cảm xúc, Bia Saigon mong muốn tiếp tục là một phần quen thuộc của những khoảnh khắc ấy - khi mỗi trận đấu không chỉ dừng lại ở những kết quả trên sân, mà còn là dịp hàng triệu người cùng chung một nhịp tự hào Việt Nam./.

Ngân Hà
Từ khóa:
bia saigon ASEAN Cup 2026 sabeco kỷ lục việt nam

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