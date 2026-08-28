Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng 28/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.610 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.329,5 - 26.890,5 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.860 - 25.890 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 28/8 cho thấy, diễn biến tỷ giá tại nhiều ngân hàng cho thấy xu hướng giảm đồng loạt ở các ngoại tệ chủ chốt, trong đó tỷ giá EUR ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn. Cụ thể, tỷ giá USD tiếp tục đi xuống với mức giảm khá đồng đều. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.860 - 26.270 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 20 đồng mỗi chiều, xuống 25.890 - 26.270 VND/USD. Như vậy, tỷ giá USD bán ra tại hai ngân hàng cùng lùi về 26.270 VND/USD, cách xa tỷ giá trần tới 600 đồng. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 28/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra giảm lần lượt 30,35 đồng và 31,92 đồng, xuống 29.610,54 - 31.172,01 VND/EUR. Tại BIDV, tỷ giá EUR giảm mạnh hơn, với chiều mua vào mất 33 đồng và chiều bán ra giảm 35 đồng, hiện ở 29.790 - 31.227 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động hẹp giảm 0,01% lùi về 99,13 điểm.

Thị trường ngoại hối có thể giao dịch thận trọng hơn trong ngày thứ sáu, khi giới đầu tư chờ. Phát biểu này được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Trong khi đó, đồng EUR đang nhận được hỗ trợ từ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, cùng với các dữ liệu kinh tế tích cực của khu vực đồng euro.

Thành viên Ban điều hành ECB Isabel Schnabel cho rằng, chi phí vay cần tiếp tục tăng khi xung đột kéo dài tại Trung Đông và sức chống chịu tốt hơn dự kiến của kinh tế khu vực làm gia tăng rủi ro lạm phát.

Các số liệu mới cũng củng cố quan điểm này khi hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất từ đầu năm. Theo công cụ theo dõi ECB, thị trường hiện định giá xác suất gần 96% ECB sẽ nâng lãi suất tiền gửi lên 2,5% tại cuộc họp tháng 9. Kỳ vọng lãi suất tăng đang tạo thêm lực đỡ cho tỷ giá EUR so với tỷ giá USD.

Ở thị trường châu Á, tỷ giá USD/JPY giảm về quanh 159,3, phản ánh đồng JPY mạnh lên sau khi số liệu lạm phát tại Tokyo làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể nâng lãi suất vào tháng 9.

CPI toàn phần của Tokyo tháng 8 tăng 1,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức 1,8% của tháng trước. CPI cơ bản tăng 1,8%, vượt dự báo 1,7%; trong khi CPI loại trừ thực phẩm và năng lượng - thước đo được BoJ theo dõi để đánh giá xu hướng lạm phát - tăng lên 2%, từ mức 1,8% trước đó./.