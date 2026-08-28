Giá lúa mì tăng 43% trong vòng một năm

Tâm điểm của thị trường hiện vẫn là khu vực biển Đen. Tiến trình đàm phán Nga - Ukraine gặp nhiều trở ngại, làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực chưa thể sớm hạ nhiệt. Bên cạnh đó, hoạt động mua đóng vị thế bán của các quỹ đầu tư và nhóm đầu cơ góp phần tạo thêm lực đỡ cho giá.

Nguồn cung còn chịu sức ép từ hoạt động logistics. Tại Nga, một số nhà ga ngũ cốc tại cảng Novorossiysk gặp sự cố hạ tầng, dự kiến mất 1 - 4 tháng để khắc phục, ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu đường biển. Theo Rusagrotrans, xuất khẩu lúa mì của Nga trong tháng 8 được dự báo giảm 60% so với cùng kỳ, xuống 1,8 triệu tấn, mức thấp nhất của tháng 8 trong 16 năm.

Tại Ukraine, tuyến vận tải thay thế qua sông Danube cũng đang ùn tắc. Khoảng 70 tàu chở ngũ cốc đang chờ tại kênh Sulina của Romania, trong khi công suất thông quan chỉ khoảng 5 - 7 tàu mỗi ngày.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8, Việt Nam nhập khẩu 5,16 triệu tấn lúa mì, trị giá hơn 1,34 tỷ USD. Ảnh minh họa: TL.

Việc nguồn cung từ khu vực biển Đen gặp khó khăn đang khiến các nước nhập khẩu phải tìm kiếm nguồn thay thế. Ai Cập - quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới - đã mua khẩn cấp 2 tàu lúa mì từ Pháp, trong khi Sudan cũng thực hiện thương vụ mua lúa mì Pháp đầu tiên sau 18 năm.

Tuy nhiên, nguồn cung từ Tây Âu cũng không quá dồi dào. Đến ngày 23/8, xuất khẩu lúa mì mềm của EU giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, xuống 2,4 triệu tấn, trong bối cảnh thời tiết bất lợi tại Pháp và Anh.

Ở chiều ngược lại, Bộ Nông nghiệp Nga đang cân nhắc tạm dừng thuế xuất khẩu ngũ cốc nhằm giảm áp lực tồn kho trong nước do tình trạng ách tắc tại các cảng. Đây có thể là yếu tố giúp thúc đẩy xuất khẩu của Nga và phần nào hạn chế đà tăng của giá trong thời gian tới.

Về triển vọng mùa vụ, tình trạng thiếu ẩm tại các vùng sản xuất chính của Ukraine đang làm dấy lên lo ngại về tiến độ gieo trồng lúa mì vụ đông niên vụ 2026 - 2027. Nếu khô hạn kéo dài, sản lượng vụ thu hoạch năm 2027 có thể chịu ảnh hưởng, tiếp tục tạo áp lực lên nguồn cung trong trung và dài hạn.

Tại thị trường nội địa, giá lúa mì thế giới tăng đang bắt đầu tác động đến chi phí nhập khẩu. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, từ ngày 1 - 15/8, Việt Nam nhập khẩu 49.400 tấn lúa mì, trị giá 14,8 triệu USD, với giá nhập khẩu bình quân 299,6 USD/tấn.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8, Việt Nam nhập khẩu 5,16 triệu tấn lúa mì, trị giá hơn 1,34 tỷ USD, tăng 51% về lượng và 47% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.