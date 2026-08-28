Ngày 28/8: Giá heo hơi xuất hiện nhịp giảm tại miền Bắc

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay bắt đầu xuất hiện tín hiệu điều chỉnh sau gần một tuần duy trì xu hướng đi lên. Theo đó, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn cùng giảm 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại không thay đổi.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg, vẫn là khu vực có mặt bằng thu mua cao nhất cả nước.

Cụ thể, mức 60.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.

Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn sau khi giảm giá đã về mức 59.000 đồng/kg, ngang với Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định. Thương lái tại khu vực đang thu mua quanh hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng duy trì giá 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận biến động mới. Giá heo hơi toàn khu vực hiện nằm trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục được thương lái thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước tương đối ổn định trong sáng nay. Miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam đồng loạt đi ngang, trong khi miền Bắc bắt đầu xuất hiện một số điểm giảm sau chuỗi ngày tăng liên tiếp./.