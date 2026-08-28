Giá vàng hôm nay ngày 28/8: Giá vàng trong nước giảm trên diện rộng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.600 USD/ounce, tăng nhẹ so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 144,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 5,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong phiên giao dịch, giá vàng có thời điểm phục hồi và vượt ngưỡng 4.600 USD/ounce, song nhanh chóng suy yếu trước áp lực bán. Theo Trading Economics, kim loại quý giảm khoảng 28 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày trước đó.

Thị trường đang duy trì tâm lý thận trọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Bên cạnh đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 của Mỹ tăng cao hơn dự báo, làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh những lo ngại liên quan đến nợ công Mỹ và diễn biến của đồng USD. Nhu cầu vàng vật chất tại châu Á cũng duy trì tích cực. Trong tháng 7, lượng vàng nhập khẩu ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông tăng 11% so với tháng trước.

Khi giá vàng thế giới chưa xác lập xu hướng rõ ràng, thị trường trong nước có thể tiếp tục biến động, nhất là khi xuất hiện thêm áp lực bán từ nhà đầu tư. Các chuyên gia khuyến nghị người dân thận trọng, tránh mua đuổi theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Việc mua ở vùng giá cao rồi phải bán ra khi thị trường điều chỉnh có thể dẫn đến thua lỗ, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức lớn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 27/8, giá vàng trong nước giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Tại phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC và PNJ giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn xuống ngưỡng 148 - 152 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 148 - 152 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 147 - 150 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 146,4 - 149,9 triệu đồng/lượng. SJC giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 146,5 - 149,9 triệu đồng/lượng./.