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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 27/8: Vàng thế giới và trong nước cùng quay đầu giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:37 | 27/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm hơn 30 USD/ounce, xuống mức 4.604 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn cùng đi xuống, có nơi giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.604 USD/ounce, giảm hơn 30 USD so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 145,9 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý đảo chiều đi xuống vào cuối phiên chiều tại Mỹ ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD cùng tăng. Diễn biến này kích hoạt hoạt động chốt lời trên thị trường, trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ sáu.

Giá vàng hôm nay ngày 27/8: Vàng thế giới và trong nước cùng quay đầu giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo ước tính sơ bộ do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố, GDP quý II của Mỹ tăng 1,5%, không thay đổi so với số liệu đã điều chỉnh trước đó và phù hợp với dự báo của giới kinh tế. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn 2,1% của quý I và ước tính ban đầu 1,6%, cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối chậm.

Đáng chú ý, áp lực lạm phát trong quý II cao hơn dự kiến. Chỉ số giá sơ bộ tăng 6,4%, vượt mức 6,2% trong ước tính ban đầu, trong khi các nhà kinh tế dự báo số liệu không thay đổi. Dù vậy, dữ liệu lạm phát hằng tháng cho thấy áp lực giá đối với người tiêu dùng vẫn trong tầm kiểm soát.

Giá vàng chịu sức ép bán ngay sau khi các số liệu được công bố, song vẫn giữ được vùng hỗ trợ trên 4.600 USD/ounce. Theo giới phân tích, nhịp điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh, trong khi dữ liệu kinh tế mới tiếp tục củng cố khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Việc vàng không giữ được vùng kháng cự 4.630 - 4.650 USD/ounce cũng cho thấy thị trường đang phản ứng nhạy hơn với những tín hiệu bất ngờ về lạm phát, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu phòng ngừa rủi ro tài khóa.

Về kỹ thuật, phe mua cần đưa giá trở lại trên ngưỡng 4.640 USD/ounce để khôi phục đà tăng. Nếu vượt thành công, các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.673 USD và 4.698 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng 4.573 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể lùi về 4.545 USD, xa hơn là 4.500 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 26/8, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Tại phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn xuống ngưỡng 149,8 - 153,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 149,7 - 153,7 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 147,3 - 150,7 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng. Ngược lại, SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 146,8 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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