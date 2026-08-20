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Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:11 | 20/08/2026
(TBTCO) - Sáng 20/8, tỷ giá USD trong nước phân hóa rõ rệt, khi tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng xuống 25.590 đồng, các ngân hàng thương mại đi ngang, trong khi USD tự do tăng vọt. Chỉ số DXY giảm mạnh 0,88% xuống 98,76 điểm do áp lực từ chính sách hỗ trợ trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ, dù Fed vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (20/8), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.590 đồng, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.310,5- 26.869,5 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.850 - 25.900 VND/USD, tăng mạnh 100 đồng cả hai chiều.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 20/8 cho thấy, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt nhìn chung tăng so với VND, ngoại trừ USD đi ngang, cho thấy xu hướng chung là các đồng tiền như EUR, GBP, JPY và CNY đang lên giá so với đồng VND.

Theo đó, đối với tỷ giá USD, tại Vietcombank ở mức 25.960 - 26.370 VND/USD, không thay đổi ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.990 - 26.370 VND/USD, cũng không biến động ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 20/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

EUR là đồng tiền tăng mạnh nhất trong nhóm được khảo sát. Theo đó, tỷ giá EUR tại Vietcombank ở mức 29.777,73 - 31.347,84 VND/EUR, tăng lần lượt 247,44 đồng và 260,49 đồng. Tại BIDV, EUR được niêm yết ở mức 29.954 - 31.395 VND/EUR, tăng 257 đồng ở chiều mua vào và 267 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm sâu 0,88% xuống 98,76 điểm.

Đồng USD suy yếu trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ tăng cường hỗ trợ thị trường trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu có kỳ hạn dài. Động thái này được đưa ra khi lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ ở mức cao, khiến Chính phủ Mỹ phải chịu chi phí vay lớn hơn.

Theo kế hoạch mới, số tiền tối đa dành cho mỗi đợt mua lại trái phiếu dài hạn sẽ tăng từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD, tức quy mô tối đa của mỗi đợt được nâng lên ít nhất gấp đôi. Việc tăng quy mô mua lại cho thấy Bộ Tài chính Mỹ đang chủ động hơn trong việc hỗ trợ thị trường trái phiếu và hạn chế áp lực từ lợi suất dài hạn cao.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy quan điểm về lãi suất đang trở nên cứng rắn hơn. Nhiều nhà hoạch định chính sách cho rằng việc tăng lãi suất có thể sẽ cần thiết, nếu lạm phát không tiếp tục giảm, đồng thời một số thành viên đặt câu hỏi liệu các điều kiện tài chính hiện tại đã đủ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% hay chưa.

Cuộc họp ngày 16/9 sẽ là phép thử quan trọng. Nếu tỷ lệ bất đồng chuyển từ 9-3 thành 8-4, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao, điều đó sẽ cho thấy những người muốn tăng lãi suất đang dần chiếm tỷ trọng lớn hơn trong Fed. Quan điểm duy trì lãi suất hiện tại bắt đầu mất dần ưu thế, ngay cả khi Fed chưa thực sự tăng lãi suất.

Tại cuộc họp tháng 7, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi 3,5% - 3,75%. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 9-3, trong đó có ba thành viên muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Điểm đáng chú ý là dù Fed chưa tăng lãi suất, biên bản cho thấy sự ủng hộ đối với khả năng tăng lãi suất đang tồn tại trong một bộ phận khá lớn các nhà hoạch định chính sách. Nói cách khác, vấn đề hiện nay không hẳn là Fed có muốn tăng lãi suất hay không, mà là khi nào điều kiện kinh tế đủ rõ ràng để hành động.

Một chi tiết khác trong biên bản cũng đáng chú ý. Chủ tịch Fed đã đề xuất xem xét việc chỉ tổ chức 06 cuộc họp chính sách theo lịch mỗi năm, thay vì 08 cuộc như hiện nay, tức khoảng hai tháng một lần. Theo lập luận được đưa ra, khoảng cách dài hơn giữa các cuộc họp sẽ giúp Fed có thêm dữ liệu và thời gian để đánh giá các vấn đề chiến lược. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất lấy ý kiến, chưa có quyết định thay đổi lịch họp trong năm 2026.

Fed cũng giảm đáng kể phần định hướng chính sách trong tuyên bố sau cuộc họp, rút ngắn tuyên bố và không đưa ra các dự báo mới trong tháng 7. Điều này cho thấy Fed đang muốn giảm mức độ cam kết trước về hướng đi của chính sách, thay vào đó phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu kinh tế thực tế./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 20/08/2026 09:30

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Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80