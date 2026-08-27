Doanh nghiệp

Kinh doanh đảo chiều, một doanh nghiệp bất động sản "gánh" nợ gấp 7,8 lần vốn

Việt Dũng

Việt Dũng

dungvv@taichinhdautu.vn
19:22 | 27/08/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An ghi nhận kết quả kinh doanh đảo chiều trong nửa đầu năm 2026, đồng thời tổng nợ phải trả tăng mạnh lên hơn 33.700 tỷ đồng, gấp 7,8 lần vốn chủ sở hữu.
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Nợ phải trả khác chiếm phần lớn

Theo báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 được Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An (Việt An) công bố, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/6 đạt khoảng 4.349 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên tới 33.733 tỷ đồng, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và cao gấp 2,34 lần cùng kỳ năm trước.

Với diễn biến này, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Việt An tăng mạnh từ mức 2,87 lần cuối năm 2025 lên 7,8 lần vào cuối tháng 6/2026. Đáng chú ý, phần lớn nghĩa vụ nợ của Việt An không nằm ở các khoản vay ngân hàng, mà tập trung ở nhóm “nợ phải trả khác”.

Kinh doanh đảo chiều, một doanh nghiệp bất động sản
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: BCTC

Cụ thể, trong tổng số hơn 33.733 tỷ đồng nợ phải trả, khoản nợ phải trả khác chiếm khoảng 25.046 tỷ đồng, tương đương 72,2%. Dư nợ từ phát hành trái phiếu ở mức khoảng 6.937 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay ngân hàng là 1.750 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, dư nợ trái phiếu của Việt An tăng đáng kể, từ khoảng 1.247 tỷ đồng lên gần 6.937 tỷ đồng. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu theo đó tăng từ 0,28 lần cuối năm 2025 lên khoảng 1,6 lần vào cuối tháng 6/2026.

Diễn biến này cho thấy quy mô nguồn vốn huy động thông qua trái phiếu của doanh nghiệp đã tăng nhanh trong thời gian ngắn, trong bối cảnh vốn chủ sở hữu gần như không tăng tương ứng.

Trước đó, Việt An đã hoàn tất nghĩa vụ đối với lô trái phiếu mã VACCB2426001 có giá trị phát hành 1.250 tỷ đồng, lãi suất 9,8%/năm. Doanh nghiệp thực hiện thanh toán 1.250 tỷ đồng tiền gốc vào ngày 12/3/2026, đồng thời thanh toán khoảng 60,75 tỷ đồng tiền lãi. Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Kinh doanh đảo chiều

Trong khi quy mô nợ tăng nhanh, kết quả kinh doanh của Việt An lại chuyển từ có lãi sang thua lỗ.

Theo thông tin được công bố, 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ sau thuế khoảng 72,2 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi hơn 51,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ phát sinh trong kỳ khiến lỗ lũy kế tại cuối tháng 6 tăng lên gần 96,9 tỷ đồng.

Đây là diễn biến đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Việt An đã có sự cải thiện trong hai năm trước đó. Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 79,6 tỷ đồng, tiếp tục tăng lên 91,7 tỷ đồng trong năm 2025. Nhờ đó, lỗ lũy kế giảm từ 174,7 tỷ đồng cuối năm 2023 xuống 116,4 tỷ đồng cuối năm 2024 và còn 24,7 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2026, khoản lỗ mới phát sinh đã khiến lỗ lũy kế tăng gần gấp bốn lần so với cuối năm trước.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu cuối tháng 6/2026 đạt khoảng 4.349 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 4.421 tỷ đồng cuối năm 2025. Như vậy, sự gia tăng đột biến của nợ phải trả chủ yếu làm thay đổi đáng kể cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp.

Việt An hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp được thành lập năm 2013 tại Hà Nội và từng được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Phù Lưu tại Hà Tĩnh, quy mô hơn 8,1 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.

Việc nợ phải trả tăng mạnh trong khi kết quả kinh doanh đảo chiều và lỗ lũy kế gia tăng đang khiến bức tranh tài chính của Việt An có sự thay đổi đáng kể so với cuối năm 2025. Đặc biệt, tỷ trọng lớn của các khoản “nợ phải trả khác” và sự gia tăng nhanh của dư nợ trái phiếu là những chỉ tiêu cần tiếp tục được theo dõi trong các kỳ công bố tài chính tiếp theo./.

Việt Dũng
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