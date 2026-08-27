Chứng khoán ngày 27/8: VN-Index tăng phiên thứ 6, áp sát vùng đỉnh cũ

VN-Index tăng hơn 10 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên 27/8, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp của VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh trên HOSE tiếp tục suy giảm, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tại vùng giá cao.

Trong phiên sáng, VN-Index chịu áp lực rung lắc và có thời điểm lùi về quanh vùng 1.815 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện giúp chỉ số lấy lại đà tăng. Dòng tiền có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành, tập trung vào những cổ phiếu đã trải qua giai đoạn điều chỉnh, tích lũy.

Kết phiên, VN-Index tăng 10,24 điểm (+0,56%), lên 1.831,56 điểm, tiếp tục duy trì trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm và củng cố đà phục hồi ngắn hạn.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 27/8.

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 117 mã tăng giá, 61 mã giữ giá tham chiếu và 187 mã giảm giá.

Độ mở thị trường nhiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 19/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú, bất động sản và gỗ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất cơ bản, bất động sản khu công nghiệp và cao su là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +9,22 điểm, lên mức 1.979,23 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 16 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch hạ nhiệt trở lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-11,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 610 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.994 tỷ đồng giảm -19,49% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,68 điểm, lên mức 282,64 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,27 điểm, lên mức 127,16 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 210 tỷ đồng. Trong đó, TCB (+444 tỷ đồng), HPG (+117 tỷ đồng) và VPB (+102 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIX (-68 tỷ đồng), POW (-49 tỷ đồng), SSI (-43 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa tại vùng giá cao

Sau nhịp phục hồi mạnh từ vùng 1.720 điểm, VN-Index đang từng bước tiến gần vùng đỉnh lịch sử 1.850 - 1.900 điểm. Tuy nhiên, khi chỉ số lên vùng giá cao, diễn biến thị trường bắt đầu có sự phân hóa rõ hơn, trong khi dòng tiền cũng cho thấy dấu hiệu thận trọng.

Trong phiên hôm nay, đà tăng của VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, VIC tăng 2,61% và đóng góp tới 9,61 điểm vào mức tăng chung của chỉ số. Một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB và MSB cũng duy trì diễn biến tích cực, qua đó hỗ trợ thị trường giữ được sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giảm giá gia tăng cho thấy đà tăng chưa thực sự lan tỏa đồng đều. Đáng chú ý, thanh khoản có xu hướng suy giảm khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn 11,6% so với mức bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy lực cầu ngắn hạn đang trở nên thận trọng hơn khi VN-Index tiến gần các vùng kháng cự mạnh.

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp của VN-Index. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, thị trường ghi nhận sự phân hóa khá rõ. Nhóm ngân hàng duy trì trạng thái cân bằng. Chỉ số ngành vẫn tăng 0,36%, trong đó VPB, TCB, VIB và ACB là những cổ phiếu đóng góp tích cực.

Nhóm chứng khoán cũng phân hóa. Chỉ số ngành giảm 0,41%, cho thấy dòng tiền chưa thực sự trở lại mạnh mẽ với nhóm cổ phiếu từng là tâm điểm của thị trường.

Ở nhóm bất động sản, sắc xanh vẫn được duy trì tại nhiều cổ phiếu. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, AGG tăng 5,8%, NRC tăng 2,1%, TCH tăng 1,5% và VC3 tăng 1,3%. Ngược lại, BCM giảm 2,5%, CEO và DXS cùng giảm 1,5%.

Theo các chuyên gia, sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp, đà đi lên của VN-Index đang có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, thị trường hiện chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Với xu hướng hiện tại, VN-Index vẫn có khả năng tiếp tục kiểm định vùng kháng cự 1.843 - 1.851 điểm trong những phiên tới.

Trong bối cảnh chỉ số tiến gần vùng đỉnh cũ, diễn biến phân hóa có thể tiếp tục duy trì. Dòng tiền được dự báo sẽ có xu hướng lựa chọn kỹ hơn, tập trung vào những nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đã trải qua giai đoạn điều chỉnh, tích lũy và còn dư địa phục hồi./.