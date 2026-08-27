Mở không gian hợp tác Việt Nam - Lào trong chuyển đổi số, bán dẫn và AI

Mô hình chính quyền số của Đà Nẵng mở ra nhiều không gian hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào đã có buổi làm việc tại Khu Công viên phần mềm số 2, tìm hiểu về quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số cũng như định hướng phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Santiphat Phomviharn thăm công ty cổ phần trí tuệ nhân tạo Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Santiphat Phomviharn cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam và lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã tạo điều kiện để Đoàn công tác trao đổi, tham quan và tìm hiểu kinh nghiệm của thành phố trong chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Lào đánh giá, Đà Nẵng là một thành phố phát triển, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn trên nhiều lĩnh vực khác. “Đà Nẵng không xa lạ với tôi, nhưng trong những năm qua, tôi nhìn thấy sự phát triển vượt bậc của Đà Nẵng” - Phó Thủ tướng Lào chia sẻ.

Đáng chú ý, sự quan tâm của Phó Thủ tướng Lào tập trung vào những vấn đề rất cụ thể trong quy trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ của Đà Nẵng. Phó Thủ tướng muốn tìm hiểu quá trình hình thành trung tâm về vi mạch bán dẫn và AI, từ khi bắt đầu khởi thảo ý tưởng đến khi phát triển thành trung tâm như hiện nay.

Một vấn đề khác được Phó Thủ tướng Lào đặc biệt quan tâm là kết quả nghiên cứu và các sản phẩm công nghệ của trung tâm được đưa vào sử dụng như thế nào, có đáp ứng được nhu cầu của thị trường hay không.

Những vấn đề được đặt ra cho thấy sự quan tâm của phía Lào không chỉ dừng ở việc tìm hiểu mô hình hay tham quan hạ tầng, mà hướng tới cách thức tổ chức, vận hành và tạo ra giá trị thực tế từ hệ sinh thái công nghệ.

Gần 20 năm tạo nền tảng cho chính quyền số

Giải đáp các câu hỏi của Phó Thủ tướng Lào, ông Trương Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số và công nghệ chiến lược TP. Đà Nẵng cho biết, quá trình xây dựng chính quyền số của thành phố đã được khởi thảo từ năm 2006. Đến năm 2008, Trung tâm được hình thành. Hành trình từ bước khởi thảo ban đầu đến trung tâm hiện nay vì thế là một chặng đường dài, có sự kế thừa giữa các giai đoạn, thay vì được hình thành trong thời gian ngắn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trao đổi tại buổi làm việc.

Đà Nẵng cũng có lợi thế chuyển đổi số từ sớm nên quá trình phát triển được xây dựng trên nền tảng đã được tích lũy qua nhiều năm. Các chức năng giữa các đơn vị trong thành phố được phân định rõ, đồng thời trung tâm cũng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương.

Một nguyên tắc quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Đà Nẵng là “một nền tảng, đa đối tác”. Các đối tác tham gia triển khai có thể kế thừa hệ thống nền tảng qua các thế hệ, trên cơ sở khung kiến trúc đã được xây dựng từ sớm.

Theo đại diện TP. Đà Nẵng, cách tiếp cận này giúp hạn chế sự trùng lặp, bảo đảm tính kế thừa của hệ thống và tạo điều kiện để nhiều đối tác cùng tham gia phát triển.

Về hạ tầng, các đơn vị vận hành trực thuộc trung tâm thực hiện quản lý, vận hành hạ tầng và tài sản phục vụ hành chính công của thành phố, đồng thời là đầu mối kết nối, đào tạo nhân lực phục vụ vận hành.

Đà Nẵng - Lào: Mở thêm những lĩnh vực hợp tác mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Hằng năm, thành phố triển khai nhiều chương trình hợp tác, giao lưu với các địa phương của Lào, đồng thời có những hoạt động hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, thành phố đặc biệt coi trọng và thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Trong đó, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực thành phố đang đặc biệt chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tin tưởng chuyến thăm và làm việc lần này sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Đà Nẵng với Lào, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Định hướng hợp tác được thành phố đặt ra không chỉ ở trao đổi kinh nghiệm mà còn hướng tới đào tạo nhân lực, kết nối doanh nghiệp, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Đà Nẵng mong muốn thúc đẩy các chương trình đào tạo kỹ sư vi mạch, AI theo tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên.

Thành phố cũng định hướng khuyến khích các doanh nghiệp Lào đầu tư vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI; xây dựng các chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ sâu, kết nối quỹ đầu tư, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.

Theo mục tiêu đặt ra, Đà Nẵng hướng tới thu hút 10 - 15 doanh nghiệp Lào với tổng vốn đầu tư khoảng 300 - 500 triệu USD đến năm 2030; đồng thời tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề và xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai bên.

Phát huy vai trò kết nối của Bộ Tài chính

Buổi làm việc tại Đà Nẵng diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026 và Cuộc họp lần thứ 19 Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào, do phía Việt Nam chủ trì.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) chia sẻ về chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng.

Với vai trò là cơ quan đầu mối phía Việt Nam trong chương trình hợp tác và là cầu nối giữa các cơ quan Trung ương, địa phương và đối tác Lào, Bộ Tài chính có điều kiện kết nối những nội dung hợp tác ở cấp Chính phủ với các mô hình, sáng kiến và nhu cầu thực tế tại địa phương.

Sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cùng Đoàn công tác trong chương trình tại Đà Nẵng góp phần đưa các nội dung hợp tác Việt Nam - Lào đến gần hơn với những lĩnh vực phát triển mới, trong đó có công nghệ số, bán dẫn, AI và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây cũng là cách mở rộng không gian hợp tác từ những lĩnh vực truyền thống sang các ngành công nghệ có giá trị gia tăng cao, đồng thời tạo thêm kênh kết nối để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

Đoàn công tác thăm trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn của FPT.

Từ câu chuyện của Đà Nẵng, phía Lào có thể tham khảo không chỉ một mô hình chuyển đổi số, mà cả cách xây dựng hệ sinh thái công nghệ trên nền tảng dài hạn, tổ chức nguồn lực, kết nối nhiều đối tác và hướng sản phẩm nghiên cứu tới thị trường.

Đối với Đà Nẵng, sự quan tâm trực tiếp của Đoàn công tác Lào cũng mở thêm cơ hội để thành phố đưa những thế mạnh về chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn, AI và đào tạo nhân lực vào các chương trình hợp tác quốc tế cụ thể.

Từ nền tảng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, những trao đổi tại Đà Nẵng cho thấy một hướng đi mới đang được mở ra: hợp tác không chỉ bằng kinh nghiệm, mà bằng công nghệ, nguồn nhân lực, doanh nghiệp và những dự án cụ thể, qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước./.