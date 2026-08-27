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Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với Phó Chủ tịch Nasdaq, thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Hoa Kỳ

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
15:02 | 27/08/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 26/8/2026 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã làm việc với ông Robert H. McCooey Jr. (Bob McCooey) - Phó Chủ tịch Nasdaq, tại New York.
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Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương chia sẻ những bước phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là các cải cách về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và hạ tầng thị trường nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Theo Chủ tịch UBCKNN, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp mở ra nhiều cơ hội thu hút dòng vốn và gia tăng sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế. Đây cũng được kỳ vọng là động lực để các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia sâu rộng hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự tham gia của nhà đầu tư trong nước và quốc tế” - Chủ tịch UBCKNN khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với Phó Chủ tịch Nasdaq, thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Hoa Kỳ
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: SSC

Phó Chủ tịch Nasdaq Bob McCooey đánh giá cao những kết quả thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được và chúc mừng Việt Nam được nâng hạng. Ông cho rằng, Việt Nam là thị trường năng động, giàu tiềm năng, có khả năng tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư Hoa Kỳ và toàn cầu. Phó Chủ tịch Nasdaq đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành với UBCKNN và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần đó, hai bên đã trao đổi các hướng hợp tác nhằm tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó chú trọng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các định chế tài chính, ngân hàng đầu tư và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Nasdaq sẵn sàng phát huy mạng lưới và kinh nghiệm để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các phương thức huy động vốn phù hợp trên thị trường quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm và phân khúc thị trường mới, phù hợp với định hướng đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng kênh huy động vốn và nâng cao chiều sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong lĩnh vực giám sát thị trường, Chủ tịch UBCKNN đề nghị Nasdaq tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo và trao đổi chuyên môn, qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giám sát của Việt Nam. Phó Chủ tịch Nasdaq khẳng định sẵn sàng phối hợp triển khai các chương trình trao đổi, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam - Hoa Kỳ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực giám sát thị trường.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nasdaq, đồng thời mong muốn hai bên duy trì trao đổi thường xuyên và triển khai các chương trình cụ thể, góp phần tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam với Hoa Kỳ và thị trường tài chính quốc tế./.

Thông tin hợp tác Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Nasdaq

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Nasdaq đã ký Ý định thư hợp tác tại New York vào tháng 9/2023, tập trung vào thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường vốn Việt Nam, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng tìm hiểu và tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Trên cơ sở Ý định thư, hai bên đã duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối trong các lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó từng bước cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa UBCKNN và Nasdaq.

Mai Tấn
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chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước nâng hạng thị trường FTSE Russell hợp tác UBCKNN và Nasdaq đa dạng hóa sản phẩm thị trường vốn

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