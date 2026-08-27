Tài chính

Tạo động lực đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của quốc gia

PV

PV

13:00 | 27/08/2026
(TBTCO) - Sáng 27/8, tại Quảng Ngãi, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính.
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Xếp thứ 6/34 cả nước về tốc độ tăng GRDP

Theo Báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2021 - 2025 và 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tạo động lực đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của quốc gia
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2025, GRDP của tỉnh đạt 92.348 tỷ đồng, tăng 10,02% so với năm 2024, đứng thứ 6/34 địa phương trong cả nước về tốc độ tăng GRDP và nằm trong nhóm 6 địa phương có tốc độ tăng GRDP đạt hai con số.

Quy mô nền kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) có sự tăng trưởng qua từng năm; đến năm 2025 đạt 191.612 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 11,8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 4.042 USD, tăng 10,7%/năm; năng suất lao động xã hội theo giá so sánh đạt 90 triệu đồng/lao động, tăng bình quân 5,6%/năm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm theo giá hiện hành đạt hơn 332.660 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 11,8%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 169.510 tỷ đồng, vượt 31,6% so với dự toán, 5 năm liên tiếp vượt thu so với dự toán được giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2026 đạt 23.946 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán và bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 18.185 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán năm, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài

Về giải ngân vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 8.017 tỷ đồng.

Tạo động lực đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của quốc gia
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc.

Lũy kế đến ngày 20/8/2026 giải ngân toàn tỉnh đạt 2.797 tỷ đồng, bằng 34,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 36,2% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương. Nếu loại trừ phần vốn Thủ tướng Chính phủ mới giao cho tỉnh là 743 tỷ đồng, thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh là 38,5%. Từ nay tới cuối năm, Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai tháo gỡ chi tiết theo từng nhóm dự án; yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất phương hướng, giải pháp xử lý đối với các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Theo hệ thống cơ sở dữ liệu 751, địa bàn tỉnh có 111 dự án, bao gồm: 61 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 29 của Quốc hội; 50 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết khó khăn của tỉnh.

Kết quả, đã giải quyết 28/61 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 29. Trong tháng 8/2026, dự kiến giải quyết thêm 18/61 dự án và đến hết tháng 11/2026 dự kiến giải quyết dứt điểm 61/61 dự án. Cùng với đó, đã giải quyết 16/50 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh. Dự kiến trong tháng 9/2026 giải quyết thêm 20/50 dự án và đến hết tháng 11/2026 dự kiến giải quyết dứt điểm 50/50 dự án.

Công tác sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn; theo đó, tổng số cơ sở nhà, đất được phê duyệt là 4.688 cơ sở. Trong đó, giữ lại tiếp tục sử dụng: 3.161 cơ sở; chuyển giao nguyên trạng trạm y tế, bệnh xá, phòng khám đa khoa khu vực về UBND cấp xã quản lý: 274 cơ sở; tạm giữ tiếp tục sử dụng: 5 cơ sở; điều chuyển cho các đơn vị tiếp tục sử dụng: 146 cơ sở…

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, hiệu quả

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã vận hành ổn định, không bị gián đoạn nhiệm vụ, không bỏ trống công việc ở giai đoạn chuyển tiếp. Hiện nay, tỉnh đã thực hiện xong việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, Nghị định số 185 của Chính phủ và Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ; sau sắp xếp, dự kiến toàn tỉnh giảm từ 1.710 xuống còn 1.098 thôn, tổ dân phố, giảm 612 đơn vị (chiếm 35,78%).

Tạo động lực đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của quốc gia
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi làm việc.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, từ đầu năm 2026, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện. Công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh đang từng bước được nâng cấp, đáp ứng cơ bản nhu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt; mạng lưới bưu chính, viễn thông được đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ; công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin được chú trọng.

Để tiếp tục hỗ trợ địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh về một số nội dung liên quan đến Đề án hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; phát triển đặc khu Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển - đảo quốc gia; triển khai thủ tục thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 24 kết nối giữa tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon Tum (cũ); dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn III và giai đoạn IV); bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Qua đó, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của quốc gia.

Quan tâm đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội khi thực hiện dự án

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua với những điểm sáng về thu ngân sách, cơ cấu phát triển kinh tế… Theo Bộ trưởng, cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh hiện nay cơ bản đi đúng hướng và có xu hướng bền vững. Kinh tế biển, khai thác điện gió, nuôi trồng thủy sản… đã góp phần quan trọng gìn giữ chủ quyền biển đảo. Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục mở rộng bảo hiểm nông nghiệp để người nông dân yên tâm gắn bó với biển.

Tạo động lực đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của quốc gia
Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng đề nghị Quảng Ngãi phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch nghỉ dưỡng… để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; quan tâm tổ chức sản xuất theo hướng xanh, sạch, chế biến sâu…

Về kiến nghị phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Bộ trưởng cho biết, đây không phải vấn đề mới, Chính phủ cũng đã rất quan tâm và có thông báo kết luận về vấn đề này, đề nghị Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ Tài chính để sớm hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bộ trưởng dẫn kinh nghiệm về dự trữ dầu của một số quốc gia và cho rằng, kho dự trữ dầu thô chiến lược phải gắn với nhà máy lọc, hóa dầu và phải đổi hàng liên tục.

Về tiềm năng năng lượng tái tạo, điện gió khu vực Kon Tum, Bộ trưởng thống nhất cao và đề nghị Quảng Ngãi triển khai sớm.

Đối với Đảo Lý Sơn - nơi có tiềm năng phát triển về du lịch, Bộ trưởng bày tỏ quan điểm: Quảng Ngãi cần đẩy mạnh phát triển, nhưng làm thế nào phải giữ được môi trường. Phát triển theo hướng du lịch sinh thái, tạo không gian trải nghiệm về môi trường biển nhưng không quên phát huy giá trị lịch sử, xây dựng điểm đến khơi dậy lòng tự hào, gìn giữ biển đảo của các thế hệ.

Về hạ tầng đường quốc lộ, Bộ trưởng đánh giá sự cần thiết của các công trình do Quảng Ngãi đề xuất; đồng thời đề nghị tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng triển khai sớm để mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và khu vực.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đối với các công trình hạ tầng, đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”. Ngoài việc tạo kết nối kinh tế, phải khai thác triệt để lợi thế, không gian hai bên về đất, khu công nghiệp, du lịch, thương mại, đất đô thị, đất nhà ở… Trung ương và địa phương cùng làm. Bộ Tài chính sẵn sàng hỗ trợ tối đa với tinh thần “nhìn giỏ bỏ thóc”, cùng một đồng tiền mà sử dụng hiệu quả hơn thì không có lý do gì không hỗ trợ để triển khai thực hiện.

Về đường ven biển, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến với Bộ Xây dựng rà soát kỹ, trên tinh thần với quyết tâm của địa phương thì sẽ nghiên cứu, cân đối trình Chính phủ bố trí vốn để thực hiện.

Với tinh thần ủng hộ cao nhất, Bộ Tài chính sẽ rà soát, ưu tiên hỗ trợ tối đa cho tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, trở thành cực tăng trưởng phía Nam, xứng đáng với truyền thống anh hùng của tỉnh Quảng Ngãi./.

PV
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