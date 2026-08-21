Thúc đẩy hợp tác đầu tư và tài chính giữa Việt Nam và Israel

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Baran - công ty kỹ thuật và quản lý dự án hàng đầu Israel với bề dày kinh nghiệm trong tư vấn kỹ thuật, thiết kế, quản lý dự án, xây dựng và thi công, cung cấp giải pháp công nghệ cao vào các dự án hạ tầng đa dạng. Bộ trưởng kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi tiếp do ông Asher Tzur - Giám đốc điều hành (CEO) phụ trách bộ phận quốc tế Tập đoàn Baran (Israel). Ảnh: Đức Minh

Nhằm cụ thể hóa định hướng hợp tác trên nguyên tắc các bên cùng có lợi (win-win), Bộ trưởng cho biết phía Việt Nam đã chủ động chuẩn bị thông tin về hai dự án giàu tiềm năng tại khu vực Hà Nội để giới thiệu tới tập đoàn, bao gồm Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội, và một dự án phát triển trường đại học (Tổ hợp Làng Đại học thuộc xã Thuận An, thành phố Hà Nội).

Chia sẻ về định hướng phát triển, Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên dành trên 70% nguồn vốn đầu tư công cho hạ tầng logistics và năng lượng. Do đó, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục là vô cùng cần thiết.

Trong bối cảnh Việt Nam tích cực triển khai các quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết 10, Bộ Tài chính đánh giá năng lực của Baran hoàn toàn phù hợp với mục tiêu thu hút đầu tư chất lượng cao, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Baran quan tâm, phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể: Nghiên cứu, thúc đẩy hoạt động đầu tư vào Việt Nam của cộng đồng doanh nghiệp Israel có kinh nghiệm và thế mạnh như: công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ cao, phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn chất lượng, có nhiều thành tố ưu đãi.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính cũng khuyến khích Tập đoàn Baran thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong các lĩnh vực Tập đoàn Baran có thế mạnh như: phát triển các nhà máy bán dẫn, lọc dầu, dược phẩm, cảng biển, sân bay, đường cao tốc.

Bộ trưởng đề nghị, Tập đoàn Baran cũng quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị giữa hai nước và quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị giữa giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và tập đoàn; tạo điều kiện hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thông tin, triển khai các dự án đầu tư ở hai nước và quốc tế.

Giám đốc điều hành Asher Tzur thông tin về Tập đoàn Baran và trao đổi định hướng hợp tác kinh tế, đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu, ông Asher Tzur khẳng định thế mạnh vượt trội của Baran trong vai trò nhà thầu và quản lý vận hành toàn diện các công trình quy mô lớn - từ trung tâm dữ liệu công nghệ cao, nhà máy bán dẫn, dược phẩm đến cảng biển, sân bay và hạ tầng năng lượng. Đáng chú ý, Baran không chỉ trực tiếp tham gia triển khai dự án mà còn sở hữu năng lực thu xếp tài chính vượt trội với nguồn vốn tự có khoảng 6 tỷ Euro.

Đại diện Tập đoàn Baran cho biết doanh nghiệp có thể hỗ trợ thu xếp các gói vốn vay ưu đãi từ các thiết chế tài chính quốc tế với giá trị lên tới 140 triệu Euro cho các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Gói tài chính này đi kèm những điều kiện đặc biệt cạnh tranh: Tỷ lệ viện trợ có thể đạt mức lên tới 35%; Thời hạn vay kéo dài từ 16 đến 17 năm, được bảo lãnh bởi Tổ chức Tín dụng Xuất khẩu (ECA). Lãi suất cố định 0% (tùy thuộc tính khả thi và phê duyệt cuối cùng); thời gian ân hạn bằng thời gian thi công cộng thêm 1 - 2 năm (đối với dự án xây dựng 5 năm, việc trả gốc và lãi chỉ bắt đầu từ năm thứ 6).

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chụp hình lưu niệm với các thành viên hai bên tham dự buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá cao các đề xuất tài chính hấp dẫn từ phía Tập đoàn Baran, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhất trí về chủ trương hợp tác cung cấp các khoản vốn vay ưu đãi từ các thiết chế tài chính cho các dự án phát triển hạ tầng tại Việt Nam.

Để đảm bảo hiệu quả về việc tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay, Bộ trưởng đề nghị tập đoàn cung cấp thông tin cụ thể để Bộ Tài chính chuyển cơ quan chuyên môn nghiên cứu cụ thể về các điều kiện và hình thức vay vốn; đồng thời giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.