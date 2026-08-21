Tài chính

Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
12:59 | 21/08/2026
(TBTCO) - Sáng 21/8, Chính phủ đã trình Quốc hội việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập, nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, xác định trách nhiệm cụ thể và bảo đảm mỗi dự án được triển khai phù hợp với hình thức đầu tư, nguồn vốn, đặc thù riêng.
aa

Tách dự án sẽ giảm thủ tục, tăng tiến độ

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41 năm 2009. Sau thời gian dừng thực hiện, Quốc hội đã quyết định tiếp tục triển khai tại Nghị quyết số 174 năm 2024 và ban hành các cơ chế, chính sách đặc biệt tại Nghị quyết số 189 năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 121 năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Trong quá trình triển khai, các hợp phần đã được tổ chức theo hướng độc lập. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số 1; Tập đoàn Công nghệ Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số 2; dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giao UBND tỉnh Ninh Thuận làm cơ quan chủ quản.

Như vậy, các dự án đã có chủ đầu tư, tiến độ và phương thức thực hiện khác nhau, nhưng về pháp lý vẫn thuộc một chủ trương đầu tư chung theo Nghị quyết số 41 năm 2009.

Hiện nay, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 do hai chủ đầu tư khác nhau thực hiện, dự kiến có phương thức đầu tư và tiến độ chuẩn bị hồ sơ khác nhau. Nếu tiếp tục duy trì một chủ trương đầu tư chung, việc điều chỉnh một nhà máy sẽ kéo theo thủ tục đối với toàn bộ dự án, làm tăng thủ tục và có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ.

“Việc tách thành các dự án độc lập sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, xác định trách nhiệm cụ thể, bảo đảm mỗi dự án được lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phù hợp với hình thức đầu tư, nguồn vốn và đặc thù riêng” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay.

Với đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, Chính phủ trình Quốc hội tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập, gồm: dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số 1 và dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số 2.

Các dự án sau khi tách được kế thừa dữ liệu, kết quả và công việc đã được phê duyệt, bảo đảm tính liên tục, tránh lãng phí.

Đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận số 1 và số 2, Chính phủ sẽ chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện theo pháp luật hiện hành, phù hợp với hình thức đầu tư và nguồn vốn của từng dự án.

Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiếp tục giao UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản, đồng thời duy trì các cơ chế cần thiết để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Chính phủ, việc tách dự án không làm thay đổi mục tiêu, yêu cầu về an toàn, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các cơ chế, chính sách đặc biệt đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành tiếp tục được áp dụng với cả ba dự án sau khi tách, bảo đảm tính liên tục, đồng bộ trong chuyển tiếp.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết. Theo Uỷ ban, việc tách các dự án sẽ tạo cơ sở pháp lý cho từng chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, xác lập rõ mục tiêu, phạm vi, nguồn vốn, phương thức đầu tư và tiến độ của từng dự án.

Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ rà soát và chịu trách nhiệm về việc tách dự án, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý hoặc phát sinh các điểm nghẽn mới giữa chủ trương cũ và quyết định đầu tư mới.

Việc tách dự án phải thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 4135 về đánh giá toàn diện tác động, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bổ sung cơ chế quản lý, điều phối thống nhất giữa ba dự án sau khi tách; phân định rõ trách nhiệm đối với việc bảo đảm tiến độ, nguồn lực, bàn giao mặt bằng, công trình, hạng mục dùng chung. Đặc biệt, không làm phân tán trách nhiệm về an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố, quốc phòng và an ninh.

Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cần bảo đảm tính liên tục, thực hiện dứt điểm, tuyệt đối không để kéo dài gây thất thoát, lãng phí; đáp ứng đúng, đầy đủ yêu cầu tiến độ của hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; xử lý đầy đủ số vốn, khối lượng tài sản đã hình thành trước khi tách.

Hoàng Yến
Từ khóa:
dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bộ tài chính nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 1

Cùng chủ đề: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giảm thu hơn 6.700 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập

Bổ sung chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển

Đất lấn biển phải thuộc sở hữu của Nhà nước

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ

Bài liên quan

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ

Bộ Tài chính tiếp thu, làm rõ nhiều nội dung khi hợp nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính tiếp thu, làm rõ nhiều nội dung khi hợp nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Dành cho bạn

Ngành Thuế: Cải cách hành chính đang đi đúng hướng và thực chất

Ngành Thuế: Cải cách hành chính đang đi đúng hướng và thực chất

“Mở khóa” tài sản trí tuệ từ kho tàng di sản Việt Nam

“Mở khóa” tài sản trí tuệ từ kho tàng di sản Việt Nam

Ứng xử xứng đáng với sự hy sinh của người dân khi phải di dời

Ứng xử xứng đáng với sự hy sinh của người dân khi phải di dời

Tìm lời giải đưa dòng vốn dài hạn vào hạ tầng

Tìm lời giải đưa dòng vốn dài hạn vào hạ tầng

Lợi ích đa chiều khi thủ tục hải quan áp theo quy định mới

Lợi ích đa chiều khi thủ tục hải quan áp theo quy định mới

Đưa hiệu quả trở thành kỷ luật của ngân sách

Đưa hiệu quả trở thành kỷ luật của ngân sách

Đọc thêm

Đất lấn biển phải thuộc sở hữu của Nhà nước

Đất lấn biển phải thuộc sở hữu của Nhà nước

(TBTCO) - Cho ý kiến về cơ chế, chính sách với khu đô thị lấn biển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ phải xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, “mọi vùng đất mới hình thành từ biển mặc nhiên thuộc sở hữu tối cao của Nhà nước, không thuộc về bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào”.
Sắp trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng

Sắp trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng

(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành phương án giảm thuế do Chính phủ trình, đồng thời yêu cầu làm rõ cơ sở lựa chọn mức giảm 30%, ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, bảo đảm chính sách đúng đối tượng, công bằng và không bị lợi dụng để chia nhỏ doanh thu.
Không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất

Không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất

(TBTCO) - Các đại biểu Quốc hội đề nghị việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 phải tạo ra hiệu quả thực chất, không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất, mà đánh giá bằng khả năng tạo sinh kế bền vững và những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân.
Đổi mới phương thức quản lý hơn 808.000 tỷ đồng nguồn lực

Đổi mới phương thức quản lý hơn 808.000 tỷ đồng nguồn lực

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng và mức độ ưu đãi, mà nhằm đổi mới phương thức quản lý, sử dụng hiệu quả hơn 808.000 tỷ đồng nguồn lực theo kết quả đầu ra.
IMF gợi ý mô hình phát triển trái phiếu Chính phủ bán lẻ số tại Việt Nam

IMF gợi ý mô hình phát triển trái phiếu Chính phủ bán lẻ số tại Việt Nam

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước đang nghiên cứu phát triển chương trình trái phiếu Chính phủ bán lẻ theo phương thức số. Trong quá trình này, các chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế gợi ý mô hình tích hợp giữa phát hành bán buôn và bán lẻ có thể là hướng tiếp cận khả thi trong giai đoạn đầu.
Tối ưu hóa hiệu quả của từng đồng ngân sách

Tối ưu hóa hiệu quả của từng đồng ngân sách

(TBTCO) - Việc xây dựng Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) được kỳ vọng sẽ khắc phục sự giao thoa, trùng lặp giữa hai quy trình, hình thành khuôn khổ quản lý thống nhất, xuyên suốt và lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo trong phân bổ, sử dụng từng đồng ngân sách.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chi ngân sách phải được đánh giá theo hiệu quả đầu ra

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chi ngân sách phải được đánh giá theo hiệu quả đầu ra

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước, gồm cả chi đầu tư công và chi thường xuyên, phải được đánh giá hiệu quả tổng thể theo kết quả đầu ra; đồng thời đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn bảo đảm kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Từng đồng ngân sách chi tiêu đều phải tính đến hiệu quả

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Từng đồng ngân sách chi tiêu đều phải tính đến hiệu quả

(TBTCO) - Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 19/8 về định hướng xây dựng Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực, lập dự toán sát thực tế và đẩy mạnh phân cấp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giảm thu hơn 6.700 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Giảm thu hơn 6.700 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập

Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập

“Tân binh” ACBI được cấp phép, ngân hàng ACB thêm “mảnh ghép” bảo hiểm phi nhân thọ

“Tân binh” ACBI được cấp phép, ngân hàng ACB thêm “mảnh ghép” bảo hiểm phi nhân thọ

Bổ sung chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển

Bổ sung chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển

Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu thô tiếp tục tăng

Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu thô tiếp tục tăng

Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh

Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh vùng khó khăn

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh vùng khó khăn

Giá gạo xuất khẩu tăng trước áp lực cung và thời tiết

Giá gạo xuất khẩu tăng trước áp lực cung và thời tiết

Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg