Ngân hàng - Bảo hiểm

Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

12:12 | 21/08/2026
(TBTCO) - Nhóm bảo hiểm niêm yết ghi nhận kết quả bán niên tích cực, với phí bảo hiểm gốc tăng hai con số, chiếm 72,5% toàn thị trường. Các doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng kênh hợp tác, đa dạng mạng lưới phân phối để thúc đẩy doanh thu, song lợi nhuận vẫn phân hóa rõ nét.
aa

PVI tiếp tục dẫn đầu thị trường, DBV tăng trưởng bứt phá

Trong kỳ công bố báo cáo tài chính bán niên, nhóm doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 14,5% so với cùng kỳ, duy trì mức tăng hai con số, trong khi doanh thu phí nhận tái bảo hiểm còn tăng mạnh hơn.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ niêm yết dù chỉ có 11 doanh nghiệp, song đóng góp tới 72,5% doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn ngành, đồng thời ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của thị trường.

Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh
Đồ họa: Ánh Tuyết

Song song với đà tăng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính của nhóm doanh nghiệp khảo sát duy trì xu hướng tích cực, dù mức độ cải thiện có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp.

Xét về quy mô phí bảo hiểm gốc, PVI tiếp tục dẫn đầu nhóm doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trong 6 tháng đầu năm 2026 với 9.000,9 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ, song có dấu hiệu chậm hơn thời gian trước. Kết quả này cũng đưa PVI giữ vị trí dẫn đầu toàn thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Bảo hiểm Bảo Việt đứng thứ hai với 6.283,5 tỷ đồng, tăng 18,2%. Ở nhóm tiếp theo, 3 doanh nghiệp có quy mô phí bảo hiểm gốc khá sát nhau, cùng vượt 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Bảo hiểm Quân đội (MIC) đạt 3.517,7 tỷ đồng, tăng mạnh 33,6% so với cùng kỳ; Bảo Minh bám sát với 3.485,7 tỷ đồng, tăng 14,1%; còn DBV đạt 3.018,2 tỷ đồng.

Thận trọng trước yếu tố chu kỳ và tổn thất cuối năm

Đánh giá về triển vọng cuối năm, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng PVI bày tỏ quan điểm thận trọng và chủ động, nhất là trước yếu tố chu kỳ. Lý do là, doanh thu bảo hiểm thường ghi nhận theo mùa vụ tái tục, mạnh hơn vào đầu năm; trong khi cuối năm, chi phí thường cao hơn, đặc biệt là các tổn thất có xu hướng phát sinh nhiều hơn vào cuối quý III và quý IV.

Xét về tốc độ tăng trưởng, DBV nổi bật nhất, với tốc độ tăng phí bảo hiểm gốc đạt tới 86,5% so với cùng kỳ, dù quy mô đứng thứ 5 trong nhóm khảo sát.

Ở nhóm duy trì doanh thu phí bảo hiểm gốc từ 2.000 - 3.000 tỷ đồng, Bảo hiểm BIDV (BIC) ghi nhận 2.832,8 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ; PJICO đạt 2.625,4 tỷ đồng, tăng 18,7%; Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đạt 2.215,7 tỷ đồng, tăng 14%.

Ở chiều ngược lại, BSH là trường hợp đáng chú ý khi doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm mạnh 68,3% so với cùng kỳ, xuống còn 513,9 tỷ đồng.

Với mảng nhận tái bảo hiểm, PVI tiếp tục bỏ xa các doanh nghiệp niêm yết còn lại trong 6 tháng đầu năm 2026, với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 6.730,4 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, những năm gần đây, PVI có xu hướng đẩy mạnh hoạt động nhận tái bảo hiểm với tốc độ tăng nhanh hơn khai thác bảo hiểm gốc, qua đó, mở rộng đáng kể quy mô doanh thu lên 15.731,3 tỷ đồng.

Xếp sau PVI là 2 doanh nghiệp chuyên về tái bảo hiểm. Đáng chú ý, BSH vươn lên vị trí thứ tư với 592,9 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, tăng đột biến 1.858,4%, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Đẩy mạnh tái bảo hiểm, mở rộng các kênh hợp tác

Chia sẻ gần đây tại hội nghị nhà đầu tư, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng PVI cho biết, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng tệp khách hàng thông qua sàn thương mại điện tử và các kênh hợp tác. Một hướng đi khác biệt đang được PVI xây dựng là hợp tác với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, vừa giúp người dân tiếp cận tốt hơn các chương trình bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, vừa kết hợp cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thương mại.

Bên cạnh đó, PVI cũng kỳ vọng tái bảo hiểm sẽ là một kênh duy trì đà tăng trưởng và mang lại lợi nhuận tốt. Với “bộ đệm” đã tạo dựng trong 6 tháng đầu năm, đại diện PVI khẳng định, doanh nghiệp có đủ khả năng hấp thụ rủi ro và đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm. Đồng thời, PVI cũng chủ động tạo thêm dư địa thông qua việc trích lập dự phòng thận trọng theo nguyên tắc quản trị rủi ro.

Lý giải về động lực giúp các phân khúc bảo hiểm tăng trưởng mạnh, đại diện Bảo hiểm DBV cho hay, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực, đóng góp 66% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, giúp DBV giữ vị trí dẫn đầu thị trường về doanh thu ở nghiệp vụ này. Trong đó, doanh thu qua kênh showroom tăng 156,4%, cao nhất toàn hệ thống, phản ánh hiệu quả từ việc mở rộng mạng lưới phân phối và hợp tác với các hãng ô tô.

Bên cạnh mảng xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 84,4% so với cùng kỳ. Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật tiếp tục có kết quả tích cực, góp phần mở rộng cơ cấu doanh thu.

Với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt được trong 6 tháng đầu năm, DBV vươn lên top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ toàn ngành, theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia trong ngành cho rằng, mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là định hướng tăng tốc trong những tháng cuối năm để đạt mức tăng trưởng trên 10%, sẽ mở ra dư địa đáng kể cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Bởi vì, khi nền kinh tế duy trì đà mở rộng mạnh, quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tài sản cũng sẽ gia tăng, từ đó, tạo thêm nhu cầu và nguồn thu cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Một xu hướng khác diễn ra khá mạnh ở thị trường phi nhân thọ là sự hợp tác giữa doanh nghiệp bảo hiểm và các đại lý, đối tác phân phối để thiết kế những sản phẩm riêng cho từng nhóm khách hàng. Nhờ đó, không chỉ giúp các doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối, mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của thị trường.

Hai “ông lớn” đầu ngành bỏ xa nhóm sau về lợi nhuận

Nhờ hoạt động nhận tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm hiệu quả, giúp phân tán rủi ro, cùng với việc chưa phát sinh nhiều tổn thất lớn trong nửa đầu năm, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nhiều doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức tích cực.

Bảo Việt ghi nhận mức cao nhất với 1.291 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số liệu của Bảo Việt không tách riêng hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, nên không hoàn toàn tương đồng khi so sánh với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Bên cạnh đó, PVI ghi nhận lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức cao, đạt 1.099,7 tỷ đồng, tăng mạnh 38,4% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp xếp sau có quy mô lợi nhuận gộp từ hoạt động cốt lõi thấp hơn, song nhìn chung duy trì khá ổn định, tập trung quanh ngưỡng 500 tỷ đồng. Trong đó, PJICO đạt 489,5 tỷ đồng, giảm 4,4%; BIC đạt 485,7 tỷ đồng; ABIC đạt 456,3 tỷ đồng, tăng 9,6%...

Kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã góp phần nâng đỡ lợi nhuận chung của nhiều doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, “ông lớn” Bảo Việt dẫn đầu lãi trước thuế với 2.289,4 tỷ đồng, tăng 34,5%; PVI đứng thứ hai với 1.239,6 tỷ đồng, tăng 31,8%.

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu chưa chuyển hóa đồng đều thành lợi nhuận. Tại một số doanh nghiệp, lợi nhuận gộp bảo hiểm suy giảm, cùng áp lực bồi thường khiến kết quả 6 tháng đi lùi.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
bảo hiểm bảo hiểm niêm yết lợi nhuận tăng trưởng

Bài liên quan

“Tân binh” ACBI được cấp phép, ngân hàng ACB thêm “mảnh ghép” bảo hiểm phi nhân thọ

“Tân binh” ACBI được cấp phép, ngân hàng ACB thêm “mảnh ghép” bảo hiểm phi nhân thọ

Nhiều doanh nghiệp đã cán đích kế hoạch năm

Nhiều doanh nghiệp đã cán đích kế hoạch năm

Mở dư địa để kinh tế tư nhân và hợp tác xã cùng bứt phá tăng trưởng

Mở dư địa để kinh tế tư nhân và hợp tác xã cùng bứt phá tăng trưởng

Dành cho bạn

Ngành Thuế: Cải cách hành chính đang đi đúng hướng và thực chất

Ngành Thuế: Cải cách hành chính đang đi đúng hướng và thực chất

“Mở khóa” tài sản trí tuệ từ kho tàng di sản Việt Nam

“Mở khóa” tài sản trí tuệ từ kho tàng di sản Việt Nam

Ứng xử xứng đáng với sự hy sinh của người dân khi phải di dời

Ứng xử xứng đáng với sự hy sinh của người dân khi phải di dời

Tìm lời giải đưa dòng vốn dài hạn vào hạ tầng

Tìm lời giải đưa dòng vốn dài hạn vào hạ tầng

Lợi ích đa chiều khi thủ tục hải quan áp theo quy định mới

Lợi ích đa chiều khi thủ tục hải quan áp theo quy định mới

Đưa hiệu quả trở thành kỷ luật của ngân sách

Đưa hiệu quả trở thành kỷ luật của ngân sách

Đọc thêm

Vì sao các ngân hàng đang theo đuổi mô hình tập đoàn tài chính?

Vì sao các ngân hàng đang theo đuổi mô hình tập đoàn tài chính?

(TBTCO) - Từ chỗ chỉ huy động vốn, cho vay và thanh toán, các ngân hàng ngày nay đang mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm, quản lý tài sản… để khai thác sâu hơn giá trị khách hàng và đa dạng hóa nguồn thu. Tại Việt Nam, VPBank là một trong những ngân hàng theo đuổi hướng đi này và đang từng bước gặt hái những kết quả rõ nét.
Tỷ giá USD hôm nay (21/8): Tỷ giá trung tâm lần đầu chạm 25.600 đồng, USD ngân hàng đi ngược chiều

Tỷ giá USD hôm nay (21/8): Tỷ giá trung tâm lần đầu chạm 25.600 đồng, USD ngân hàng đi ngược chiều

(TBTCO) - Sáng 21/8, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, lần đầu chạm 25.600 đồng, trong khi tại ngân hàng diễn biến trái chiều, nhiều nơi giảm 70 đồng. Chỉ số DXY dao động hẹp, hiện quanh 98,77 điểm. Đồng bạc xanh được hỗ trợ nhẹ khi thị trường chờ loạt PMI sơ bộ tại châu Âu, Anh và Mỹ, tìm thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ.
Bảo hiểm nhúng: Từ siêu ứng dụng đến túi tiền người Việt

Bảo hiểm nhúng: Từ siêu ứng dụng đến túi tiền người Việt

(TBTCO) - Không đại lý, không tư vấn, không giấy tờ - chỉ một cú chạm trên ứng dụng mua sắm, ông Phạm Trường Khánh - Tổng giám đốc Affina Việt Nam, trao đổi với Thời báo Tài chính Việt Nam về sự bứt tốc của bảo hiểm nhúng khi đang định hình lại cách người Việt tiếp cận bảo hiểm, và những điểm nghẽn doanh nghiệp cần vượt qua để biến "phí lẻ" thành lợi nhuận bền vững.
Có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID từ ngày 28/9

Có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID từ ngày 28/9

Từ ngày 28/9/2026, người dân có thể tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản chi trả an sinh xã hội.
Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bị bãi bỏ, bảo hiểm tự lo thẩm định?

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bị bãi bỏ, bảo hiểm tự lo thẩm định?

Từ ngày 1/7/2026, khi văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC của cơ quan công an không còn là điều kiện bắt buộc, các doanh nghiệp bảo hiểm buộc phải tự xác minh mức độ an toàn cháy nổ của khách hàng trước khi cấp đơn — một phép thử năng lực khảo sát và thẩm định rủi ro thực sự của thị trường.
LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

(TBTCO) - Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so với năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.
Chuyển đổi số ngân hàng càng sâu, “tấm khiên” an toàn càng phải vững

Chuyển đổi số ngân hàng càng sâu, “tấm khiên” an toàn càng phải vững

(TBTCO) - Công nghệ, dữ liệu đang đi sâu vào từng "mắt xích" trong hoạt động ngân hàng, từ mở tài khoản tức thì, thanh toán xuyên biên giới đến số hóa hành trình cấp tín dụng... Song hành với tốc độ chuyển đổi số là yêu cầu ngày càng cao về an toàn, bảo mật và phòng, chống gian lận số.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh chủ động kiểm tra giá trị thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh chủ động kiểm tra giá trị thẻ bảo hiểm y tế

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị, chuẩn bị bước vào năm học mới, phụ huynh, học sinh, sinh viên chủ động kiểm tra giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sau khi hoàn tất tham gia, nhằm kịp thời phát hiện và phản ánh nếu thông tin chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giảm thu hơn 6.700 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Giảm thu hơn 6.700 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập

Tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập

“Tân binh” ACBI được cấp phép, ngân hàng ACB thêm “mảnh ghép” bảo hiểm phi nhân thọ

“Tân binh” ACBI được cấp phép, ngân hàng ACB thêm “mảnh ghép” bảo hiểm phi nhân thọ

Bổ sung chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển

Bổ sung chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển

Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu thô tiếp tục tăng

Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu thô tiếp tục tăng

Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh

Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh vùng khó khăn

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh vùng khó khăn

Giá gạo xuất khẩu tăng trước áp lực cung và thời tiết

Giá gạo xuất khẩu tăng trước áp lực cung và thời tiết

Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▲600K 146,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▲600K 146,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▲600K 146,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▲600K 146,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▲600K 146,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▲600K 146,500 ▲600K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,360 ▲60K 14,710 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,360 ▲60K 14,710 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,360 ▲60K 14,710 ▲60K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 14,020 ▲60K 14,620 ▲60K
Trang sức 99.99 14,030 ▲60K 14,630 ▲60K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▲1293K 14,662 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▲1293K 14,663 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▲6K 1,462 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,401 ▲6K 1,446 ▲1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,168 ▲594K 143,168 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,811 ▲450K 108,611 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,688 ▲79860K 98,488 ▲88680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,565 ▲366K 88,365 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,466 ▲35K 8,446 ▲35K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,654 ▲250K 60,454 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Cập nhật: 21/08/2026 14:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18093 18368 18944
CAD 18415 18692 19309
CHF 31945 32326 32978
CNY 0 3840 3950
EUR 29859 30082 31161
GBP 34772 35165 36110
HKD 0 3196 3398
JPY 157 161 168
KRW 0 17 19
NZD 0 15254 15842
SGD 19990 20272 20849
THB 712 775 829
USD (1,2) 25818 0 0
USD (5,10,20) 25858 0 0
USD (50,100) 25886 25900 26266
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,885 25,885 26,265
USD(1-2-5) 24,850 - -
USD(10-20) 24,850 - -
EUR 29,894 29,918 31,337
JPY 159.56 159.85 169.53
GBP 34,939 35,034 36,244
AUD 18,279 18,345 19,045
CAD 18,590 18,650 19,338
CHF 32,184 32,284 33,238
SGD 20,104 20,167 20,957
CNY - 3,804 3,950
HKD 3,258 3,268 3,405
KRW 17.35 18.09 19.68
THB 759.56 768.94 823.05
NZD 15,225 15,366 15,818
SEK - 2,708 2,804
DKK - 4,009 4,151
NOK - 2,749 2,847
LAK - 0.88 1.23
MYR 6,026.06 - 6,804.86
TWD 738.61 - 894.81
SAR - 6,825.59 7,189.54
KWD - 82,717 88,014
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,890 25,920 26,300
EUR 29,942 30,062 31,260
GBP 34,982 35,122 36,160
HKD 3,261 3,274 3,391
CHF 32,068 32,197 33,138
JPY 160.07 160.71 168.65
AUD 18,249 18,322 18,919
SGD 20,182 20,263 20,860
THB 774 777 814
CAD 18,607 18,682 19,280
NZD 15,303 15,851
KRW 18.01 19.98
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25900 25900 26260
AUD 18280 18380 19305
CAD 18597 18697 19713
CHF 32206 32236 33814
CNY 3819.6 3844.6 3980.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 30051 30081 31806
GBP 35091 35141 36899
HKD 0 3330 0
JPY 160.63 161.13 171.64
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.3 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2760 0
NZD 0 15366 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2725 0
SGD 20149 20279 21010
THB 0 742 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14360000 14360000 14660000
SBJ 12500000 12500000 14660000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,920 25,970 26,315
USD20 25,870 25,970 26,830
USD1 25,820 25,970 26,880
AUD 18,297 18,397 19,514
EUR 29,847 29,947 31,623
CAD 18,536 18,636 19,953
SGD 20,232 20,382 21,699
JPY 161.12 162.62 168.25
GBP 34,987 35,137 36,235
XAU 14,298,000 0 14,602,000
CNY 0 3,730 0
THB 0 775 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/08/2026 14:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80