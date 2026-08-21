Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh

PVI tiếp tục dẫn đầu thị trường, DBV tăng trưởng bứt phá

Trong kỳ công bố báo cáo tài chính bán niên, nhóm doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 14,5% so với cùng kỳ, duy trì mức tăng hai con số, trong khi doanh thu phí nhận tái bảo hiểm còn tăng mạnh hơn.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ niêm yết dù chỉ có 11 doanh nghiệp, song đóng góp tới 72,5% doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn ngành, đồng thời ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của thị trường.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Song song với đà tăng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính của nhóm doanh nghiệp khảo sát duy trì xu hướng tích cực, dù mức độ cải thiện có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp.

Xét về quy mô phí bảo hiểm gốc, PVI tiếp tục dẫn đầu nhóm doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trong 6 tháng đầu năm 2026 với 9.000,9 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ, song có dấu hiệu chậm hơn thời gian trước. Kết quả này cũng đưa PVI giữ vị trí dẫn đầu toàn thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Bảo hiểm Bảo Việt đứng thứ hai với 6.283,5 tỷ đồng, tăng 18,2%. Ở nhóm tiếp theo, 3 doanh nghiệp có quy mô phí bảo hiểm gốc khá sát nhau, cùng vượt 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Bảo hiểm Quân đội (MIC) đạt 3.517,7 tỷ đồng, tăng mạnh 33,6% so với cùng kỳ; Bảo Minh bám sát với 3.485,7 tỷ đồng, tăng 14,1%; còn DBV đạt 3.018,2 tỷ đồng.

Thận trọng trước yếu tố chu kỳ và tổn thất cuối năm Đánh giá về triển vọng cuối năm, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng PVI bày tỏ quan điểm thận trọng và chủ động, nhất là trước yếu tố chu kỳ. Lý do là, doanh thu bảo hiểm thường ghi nhận theo mùa vụ tái tục, mạnh hơn vào đầu năm; trong khi cuối năm, chi phí thường cao hơn, đặc biệt là các tổn thất có xu hướng phát sinh nhiều hơn vào cuối quý III và quý IV.

Xét về tốc độ tăng trưởng, DBV nổi bật nhất, với tốc độ tăng phí bảo hiểm gốc đạt tới 86,5% so với cùng kỳ, dù quy mô đứng thứ 5 trong nhóm khảo sát.

Ở nhóm duy trì doanh thu phí bảo hiểm gốc từ 2.000 - 3.000 tỷ đồng, Bảo hiểm BIDV (BIC) ghi nhận 2.832,8 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ; PJICO đạt 2.625,4 tỷ đồng, tăng 18,7%; Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đạt 2.215,7 tỷ đồng, tăng 14%.

Ở chiều ngược lại, BSH là trường hợp đáng chú ý khi doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm mạnh 68,3% so với cùng kỳ, xuống còn 513,9 tỷ đồng.

Với mảng nhận tái bảo hiểm, PVI tiếp tục bỏ xa các doanh nghiệp niêm yết còn lại trong 6 tháng đầu năm 2026, với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 6.730,4 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, những năm gần đây, PVI có xu hướng đẩy mạnh hoạt động nhận tái bảo hiểm với tốc độ tăng nhanh hơn khai thác bảo hiểm gốc, qua đó, mở rộng đáng kể quy mô doanh thu lên 15.731,3 tỷ đồng.

Xếp sau PVI là 2 doanh nghiệp chuyên về tái bảo hiểm. Đáng chú ý, BSH vươn lên vị trí thứ tư với 592,9 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, tăng đột biến 1.858,4%, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Đẩy mạnh tái bảo hiểm, mở rộng các kênh hợp tác

Chia sẻ gần đây tại hội nghị nhà đầu tư, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng PVI cho biết, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng tệp khách hàng thông qua sàn thương mại điện tử và các kênh hợp tác. Một hướng đi khác biệt đang được PVI xây dựng là hợp tác với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, vừa giúp người dân tiếp cận tốt hơn các chương trình bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, vừa kết hợp cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thương mại.

Bên cạnh đó, PVI cũng kỳ vọng tái bảo hiểm sẽ là một kênh duy trì đà tăng trưởng và mang lại lợi nhuận tốt. Với “bộ đệm” đã tạo dựng trong 6 tháng đầu năm, đại diện PVI khẳng định, doanh nghiệp có đủ khả năng hấp thụ rủi ro và đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm. Đồng thời, PVI cũng chủ động tạo thêm dư địa thông qua việc trích lập dự phòng thận trọng theo nguyên tắc quản trị rủi ro.

Lý giải về động lực giúp các phân khúc bảo hiểm tăng trưởng mạnh, đại diện Bảo hiểm DBV cho hay, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực, đóng góp 66% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, giúp DBV giữ vị trí dẫn đầu thị trường về doanh thu ở nghiệp vụ này. Trong đó, doanh thu qua kênh showroom tăng 156,4%, cao nhất toàn hệ thống, phản ánh hiệu quả từ việc mở rộng mạng lưới phân phối và hợp tác với các hãng ô tô.

Bên cạnh mảng xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 84,4% so với cùng kỳ. Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật tiếp tục có kết quả tích cực, góp phần mở rộng cơ cấu doanh thu.

Với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt được trong 6 tháng đầu năm, DBV vươn lên top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ toàn ngành, theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia trong ngành cho rằng, mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là định hướng tăng tốc trong những tháng cuối năm để đạt mức tăng trưởng trên 10%, sẽ mở ra dư địa đáng kể cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Bởi vì, khi nền kinh tế duy trì đà mở rộng mạnh, quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tài sản cũng sẽ gia tăng, từ đó, tạo thêm nhu cầu và nguồn thu cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Một xu hướng khác diễn ra khá mạnh ở thị trường phi nhân thọ là sự hợp tác giữa doanh nghiệp bảo hiểm và các đại lý, đối tác phân phối để thiết kế những sản phẩm riêng cho từng nhóm khách hàng. Nhờ đó, không chỉ giúp các doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối, mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của thị trường.