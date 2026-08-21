Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Theo Chứng khoán MB (MBS), Xtrackers Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF, với tổng tài sản quản lý gần 1 tỷ USD, sẽ bước vào kỳ cơ cấu danh mục quý III/2026 trong tháng 9. Hai quỹ dự kiến công bố thành phần danh mục lần lượt vào ngày 4/9 và 12/9, trong khi hoạt động tái cơ cấu dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 18/9.

Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 31/7, MBS dự báo Xtrackers Vietnam ETF có thể bổ sung ba cổ phiếu MCH, TCX và VCK vào danh mục và không loại cổ phiếu nào. Theo MBS, các mã này đáp ứng điều kiện về vốn hóa trên 150 triệu USD, giá trị giao dịch bình quân đạt 1 triệu USD và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) từ 5% trở lên.

Đối với VanEck Vietnam ETF, MBS cho rằng SBT và SIP có khả năng bị loại do giá trị giao dịch bình quân trong ba tháng không đáp ứng tiêu chí của quỹ. Ở chiều ngược lại, SSB và CII được dự báo có thể được bổ sung vào danh mục để thay thế hai cổ phiếu này.

Việc tái cơ cấu danh mục của hai quỹ cũng có thể tạo ra lượng giao dịch đáng kể tại một số cổ phiếu. Theo ước tính của MBS, SSB có thể được mua vào hơn 14 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,8 ngày giao dịch. SHB dự kiến được mua hơn 16 triệu cổ phiếu, HPG hơn 11,5 triệu cổ phiếu và MSB khoảng 11,2 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, VIC được dự báo có thể bị bán ra hơn 16 triệu cổ phiếu do tỷ trọng hiện tại của mã này trong danh mục Xtrackers Vietnam ETF vượt mức 15%. SSI và VIX cũng nằm trong nhóm dự kiến bị bán ra, với khối lượng gần 10 triệu cổ phiếu mỗi mã.

Trong bối cảnh hai quỹ chuẩn bị bước vào kỳ cơ cấu danh mục, dòng vốn ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam vẫn ghi nhận xu hướng rút ròng. Theo MBS, trong hai tuần đầu tháng 8, các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam bị rút ròng hơn 728 tỷ đồng.

Dòng vốn rút ra tập trung chủ yếu tại Kindex VN30 với 754 tỷ đồng. Fubon FTSE Vietnam ETF và E1VFVN30 cũng lần lượt ghi nhận giá trị rút ròng 15,6 tỷ đồng và 7,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số quỹ vẫn thu hút dòng vốn. Trong đó, FUESSV50 ghi nhận dòng vốn vào ròng 59,8 tỷ đồng, còn FUEVFVND hút ròng 31,2 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026, các quỹ ETF đã bị rút ròng hơn 5.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận quy mô rút ròng hơn 3.100 tỷ đồng, trong khi VFMVN Diamond ETF bị rút ròng gần 850 tỷ đồng.

Riêng tại VanEck Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam ETF, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm đến giữa tháng 8 đạt khoảng 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo MBS, đà rút vốn tại hai quỹ này đã giảm dần trong tháng 7 và tháng 8, sau khi ghi nhận dòng vốn vào ròng trong tháng 6.