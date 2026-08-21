Chứng khoán

Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
11:27 | 21/08/2026
(TBTCO) - Xtrackers Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF dự kiến thực hiện tái cơ cấu danh mục trong tháng 9. Dự báo một số cổ phiếu có thể được thêm mới, trong khi VIC, SSI và VIX nằm trong nhóm dự kiến bị bán ra.
aa

Theo Chứng khoán MB (MBS), Xtrackers Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF, với tổng tài sản quản lý gần 1 tỷ USD, sẽ bước vào kỳ cơ cấu danh mục quý III/2026 trong tháng 9. Hai quỹ dự kiến công bố thành phần danh mục lần lượt vào ngày 4/9 và 12/9, trong khi hoạt động tái cơ cấu dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 18/9.

Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 31/7, MBS dự báo Xtrackers Vietnam ETF có thể bổ sung ba cổ phiếu MCH, TCX và VCK vào danh mục và không loại cổ phiếu nào. Theo MBS, các mã này đáp ứng điều kiện về vốn hóa trên 150 triệu USD, giá trị giao dịch bình quân đạt 1 triệu USD và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) từ 5% trở lên.

Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Đối với VanEck Vietnam ETF, MBS cho rằng SBT và SIP có khả năng bị loại do giá trị giao dịch bình quân trong ba tháng không đáp ứng tiêu chí của quỹ. Ở chiều ngược lại, SSB và CII được dự báo có thể được bổ sung vào danh mục để thay thế hai cổ phiếu này.

Việc tái cơ cấu danh mục của hai quỹ cũng có thể tạo ra lượng giao dịch đáng kể tại một số cổ phiếu. Theo ước tính của MBS, SSB có thể được mua vào hơn 14 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,8 ngày giao dịch. SHB dự kiến được mua hơn 16 triệu cổ phiếu, HPG hơn 11,5 triệu cổ phiếu và MSB khoảng 11,2 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, VIC được dự báo có thể bị bán ra hơn 16 triệu cổ phiếu do tỷ trọng hiện tại của mã này trong danh mục Xtrackers Vietnam ETF vượt mức 15%. SSI và VIX cũng nằm trong nhóm dự kiến bị bán ra, với khối lượng gần 10 triệu cổ phiếu mỗi mã.

Trong bối cảnh hai quỹ chuẩn bị bước vào kỳ cơ cấu danh mục, dòng vốn ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam vẫn ghi nhận xu hướng rút ròng. Theo MBS, trong hai tuần đầu tháng 8, các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam bị rút ròng hơn 728 tỷ đồng.

Dòng vốn rút ra tập trung chủ yếu tại Kindex VN30 với 754 tỷ đồng. Fubon FTSE Vietnam ETF và E1VFVN30 cũng lần lượt ghi nhận giá trị rút ròng 15,6 tỷ đồng và 7,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số quỹ vẫn thu hút dòng vốn. Trong đó, FUESSV50 ghi nhận dòng vốn vào ròng 59,8 tỷ đồng, còn FUEVFVND hút ròng 31,2 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026, các quỹ ETF đã bị rút ròng hơn 5.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận quy mô rút ròng hơn 3.100 tỷ đồng, trong khi VFMVN Diamond ETF bị rút ròng gần 850 tỷ đồng.

Riêng tại VanEck Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam ETF, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm đến giữa tháng 8 đạt khoảng 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo MBS, đà rút vốn tại hai quỹ này đã giảm dần trong tháng 7 và tháng 8, sau khi ghi nhận dòng vốn vào ròng trong tháng 6.

Thu Hương
Từ khóa:
etf Xtrackers Vietnam ETF VanEck Vietnam ETF tái cơ cấu danh mục mch TCX VCK stb SIP mbs

Bài liên quan

Chứng khoán tháng 7/2026: Sắc đỏ áp đảo, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn tăng

Chứng khoán tháng 7/2026: Sắc đỏ áp đảo, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn tăng

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.800 điểm trong tháng 8

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.800 điểm trong tháng 8

Dành cho bạn

Lợi ích đa chiều khi thủ tục hải quan áp theo quy định mới

Lợi ích đa chiều khi thủ tục hải quan áp theo quy định mới

Đưa hiệu quả trở thành kỷ luật của ngân sách

Đưa hiệu quả trở thành kỷ luật của ngân sách

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo ra hiệu quả lớn hơn

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo ra hiệu quả lớn hơn

Vì sao các ngân hàng đang theo đuổi mô hình tập đoàn tài chính?

Vì sao các ngân hàng đang theo đuổi mô hình tập đoàn tài chính?

Tỷ giá USD hôm nay (21/8): Tỷ giá trung tâm lần đầu chạm 25.600 đồng, USD ngân hàng đi ngược chiều

Tỷ giá USD hôm nay (21/8): Tỷ giá trung tâm lần đầu chạm 25.600 đồng, USD ngân hàng đi ngược chiều

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/8 đạt 712,72 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/8 đạt 712,72 tỷ USD

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 20/8: Sắc xanh bao phủ trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 20/8: Sắc xanh bao phủ trong phiên đáo hạn

(TBTCO) - Sau trạng thái lệch pha trong phiên trước, diễn biến thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đã đồng thuận trong phiên đáo hạn. Tuy nhiên, chênh lệch của các hợp đồng tương lai tới đây đều chuyển sang trạng thái âm.
Khối ngoại giao dịch thận trọng, bán ròng nhiều cổ phiếu tài chính

Khối ngoại giao dịch thận trọng, bán ròng nhiều cổ phiếu tài chính

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại vẫn giải ngân chọn lọc vào một số cổ phiếu, nổi bật là MSN, VNM và FPT.
Thị trường vốn trước nhu cầu 450 tỷ USD cho hạ tầng

Thị trường vốn trước nhu cầu 450 tỷ USD cho hạ tầng

(TBTCO) - Với nhu cầu khoảng 450 tỷ USD cho hạ tầng trong 5 năm tới, thị trường vốn được kỳ vọng đảm nhận vai trò lớn hơn trong bổ sung nguồn lực bên cạnh đầu tư công và tín dụng ngân hàng.
Chứng khoán ngày 20/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, thanh khoản tiếp tục suy giảm

Chứng khoán ngày 20/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, thanh khoản tiếp tục suy giảm

Thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh trong phiên 20/8 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn thận trọng, thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy động lực tăng của thị trường chưa thực sự lan tỏa.
Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng

Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng

(TBTCO) - Trước nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn, thị trường trái phiếu được kỳ vọng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, bổ sung cho ngân sách và tín dụng ngân hàng.
Mua cổ phiếu không báo cáo, Tổng Giám đốc Pharbaco bị phạt hơn 523 triệu đồng, đình chỉ giao dịch 18 tháng

Mua cổ phiếu không báo cáo, Tổng Giám đốc Pharbaco bị phạt hơn 523 triệu đồng, đình chỉ giao dịch 18 tháng

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 460/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đình Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (mã Ck: PBC).
Tăng hậu kiểm, rút ngắn con đường huy động vốn cho doanh nghiệp

Tăng hậu kiểm, rút ngắn con đường huy động vốn cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Nhiều điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ trong hoạt động chứng khoán được đề xuất cắt giảm khi sửa Luật Chứng khoán, trong đó có thủ tục liên quan đến IPO và chào bán thêm cổ phiếu. Việc chuyển những nội dung không cần thiết từ tiền kiểm sang hậu kiểm được kỳ vọng rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp huy động vốn.
Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

(TBTCO) - FTSE Russell dự kiến công bố danh mục FTSE GEIS ngày 21/8. Động thái của nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên tới sẽ được chú ý khi thị trường tiến gần hơn tới thời điểm nâng hạng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu thô tiếp tục tăng

Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu thô tiếp tục tăng

Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh

Phí bảo hiểm gốc tăng tốc mùa bán niên, lợi nhuận phân hóa mạnh

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh vùng khó khăn

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh vùng khó khăn

Giá gạo xuất khẩu tăng trước áp lực cung và thời tiết

Giá gạo xuất khẩu tăng trước áp lực cung và thời tiết

Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Hai quỹ ETF gần 1 tỷ USD chuẩn bị cơ cấu danh mục tháng 9

Ngành Thuế: Cải cách hành chính đang đi đúng hướng và thực chất

Ngành Thuế: Cải cách hành chính đang đi đúng hướng và thực chất

“Mở khóa” tài sản trí tuệ từ kho tàng di sản Việt Nam

“Mở khóa” tài sản trí tuệ từ kho tàng di sản Việt Nam

Ứng xử xứng đáng với sự hy sinh của người dân khi phải di dời

Ứng xử xứng đáng với sự hy sinh của người dân khi phải di dời

Tìm lời giải đưa dòng vốn dài hạn vào hạ tầng

Tìm lời giải đưa dòng vốn dài hạn vào hạ tầng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -66.82
21/08 | -66.82 (7,641.16 -66.82 (-0.87%))
DJI -703.84
21/08 | -703.84 (52,759.21 -703.84 (-1.32%))
IXIC -263.92
21/08 | -263.92 (26,067.17 -263.92 (-1.00%))
NYA -159.01
21/08 | -159.01 (24,548.26 -159.01 (-0.64%))
XAX +25.08
21/08 | +25.08 (9,058.14 +25.08 (+0.28%))
BUK100P +1.63
21/08 | +1.63 (1,069.79 +1.63 (+0.15%))
RUT -40.51
21/08 | -40.51 (2,992.43 -40.51 (-1.34%))
VIX +1.12
21/08 | +1.12 (16.01 +1.12 (+7.52%))
FTSE +4.81
21/08 | +4.81 (10,748.16 +4.81 (+0.04%))
GDAXI -108.29
21/08 | -108.29 (25,983.04 -108.29 (-0.42%))
FCHI -48.82
21/08 | -48.82 (8,453.09 -48.82 (-0.57%))
STOXX50E -22.40
21/08 | -22.40 (6,422.06 -22.40 (-0.35%))
N100 -4.82
21/08 | -4.82 (1,933.56 -4.82 (-0.25%))
BFX -4.27
21/08 | -4.27 (5,743.62 -4.27 (-0.07%))
MOEX.ME -0.11
21/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +184.75
21/08 | +184.75 (25,883.24 +184.75 (+0.72%))
STI +7.88
21/08 | +7.88 (5,679.79 +7.88 (+0.14%))
AXJO -36.70
21/08 | -36.70 (9,047.10 -36.70 (-0.40%))
AORD -40.40
21/08 | -40.40 (9,258.10 -40.40 (-0.43%))
BSESN +19.21
21/08 | +19.21 (77,556.93 +19.21 (+0.02%))
JKSE +33.99
21/08 | +33.99 (6,535.58 +33.99 (+0.52%))
KLSE +0.58
21/08 | +0.58 (1,737.29 +0.58 (+0.03%))
NZ50 +24.46
21/08 | +24.46 (13,944.28 +24.46 (+0.18%))
KS11 +31.02
21/08 | +31.02 (6,883.60 +31.02 (+0.45%))
TWII +153.38
21/08 | +153.38 (45,087.12 +153.38 (+0.34%))
GSPTSE -36.37
21/08 | -36.37 (36,365.42 -36.37 (-0.10%))
BVSP +96.89
21/08 | +96.89 (167,927.16 +96.89 (+0.06%))
MXX +350.54
21/08 | +350.54 (64,349.80 +350.54 (+0.55%))
IPSA -59.68
21/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +1,456.75
21/08 | +1,456.75 (2,875,949.50 +1,456.75 (+0.05%))
TA125.TA +0.90
21/08 | +0.90 (4,040.89 +0.90 (+0.02%))
CASE30 +224.40
21/08 | +224.40 (54,737.10 +224.40 (+0.41%))
JN0U.JO -34.56
21/08 | -34.56 (7,211.61 -34.56 (-0.48%))
DX-Y.NYB -0.13
21/08 | -0.13 (98.77 -0.13 (-0.13%))
125904-USD-STRD +2.13
21/08 | +2.13 (2,893.84 +2.13 (+0.07%))
XDB +0.20
21/08 | +0.20 (136.29 +0.20 (+0.15%))
XDE +0.02
21/08 | +0.02 (116.78 +0.02 (+0.01%))
000001.SS +0.08
21/08 | +0.08 (3,903.81 +0.08 (+0.00%))
N225 -260.45
21/08 | -260.45 (65,956.34 -260.45 (-0.39%))
XDN -0.38
21/08 | -0.38 (62.86 -0.38 (-0.60%))
XDA -0.14
21/08 | -0.14 (71.10 -0.14 (-0.20%))