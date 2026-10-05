Chứng khoán

Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế, mở dư địa phát triển thị trường

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
21:56 | 05/10/2026
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được xây dựng theo hướng tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đồng thời bảo đảm tính ổn định, liên tục trong tổ chức và vận hành thị trường.
aa

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý

Chiều ngày 5/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải, đại diện cơ quan soạn thảo, đã trình bày những nội dung chính của dự án Luật sau quá trình tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Dự thảo Luật được xây dựng theo hướng tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đồng thời bảo đảm tính ổn định, liên tục trong tổ chức và vận hành thị trường. Dự thảo cũng thiết kế các quy định chuyển tiếp nhằm tạo thời gian phù hợp để các tổ chức, cá nhân và thành viên thị trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi Luật có hiệu lực.

Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế, mở dư địa phát triển thị trường
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: SSC

Chia sẻ thông tin thêm tại hội thảo, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết dự thảo đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kết quả thẩm tra. Chủ tịch UBCKNN đề nghị các đại biểu, đặc biệt là các tổ chức trực tiếp hoạt động trên thị trường, tập trung trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tính phù hợp và khả thi của các quy định trước khi hoàn thiện dự thảo.

Tại Hội thảo, đại diện các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hiệp hội và các đại biểu Quốc hội đã trao đổi về nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của thị trường chứng khoán, như điều kiện đối với người hành nghề chứng khoán; xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; phát triển nhà đầu tư tổ chức và ngành quản lý quỹ; quỹ đầu tư bất động sản; quản lý tài sản bảo đảm; ứng dụng công nghệ và tài sản mã hóa; cũng như cơ chế thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, giám sát và tổ chức thị trường.

Đáng chú ý, vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho cơ quan quản lý và các tổ chức vận hành thị trường nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Các ý kiến cho rằng thị trường chứng khoán ngày càng phát triển cả về quy mô, sản phẩm và mức độ phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực chuyên môn, công nghệ, quản trị rủi ro và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý, giám sát. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút, sử dụng và giữ chân nhân lực có chất lượng cao, đồng thời bảo đảm phù hợp với chủ trương và khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát triển nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và những sản phẩm đầu tư dài hạn nhằm góp phần xây dựng cơ cấu nhà đầu tư cân bằng hơn, nâng cao tính ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán.

Tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, bảo đảm tính khả thi

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết dự án Luật đã được tổ chức lấy ý kiến qua nhiều vòng, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng pháp luật và phát huy dân chủ trong quá trình hoàn thiện chính sách.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến, kiến nghị hợp lý để nâng cao chất lượng và tính khả thi của dự thảo Luật” - Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Thứ trưởng khẳng định định hướng phát triển thị trường chứng khoán ổn định, bền vững phải gắn với việc phát triển các nhà đầu tư có tổ chức, trong đó có các công ty quản lý quỹ và các loại hình quỹ đầu tư. Đối với những vấn đề mới như quỹ tín thác bất động sản, mã hóa tài sản thực và các mô hình mới phát sinh cùng với sự phát triển của công nghệ, cần tiếp tục nghiên cứu trong tổng thể hệ thống pháp luật và có bước đi phù hợp với trình độ phát triển của thị trường.

Đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực chứng khoán. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng đề nghị UBCKNN tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế hiện hành và kinh nghiệm ở các lĩnh vực tương đồng để đề xuất quy định có tính khả thi, trước mắt tập trung vào đội ngũ thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức, vận hành thị trường.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai đánh giá dự thảo Luật qua quá trình tiếp thu, chỉnh lý đã cơ bản đáp ứng mục tiêu của lần sửa đổi này. Các ý kiến tại Hội thảo sẽ tiếp tục được cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Quốc hội theo quy định./.

Mai Tấn
Từ khóa:
luật chứng khoán sửa đổi hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán phát triển thị trường chứng khoán dự thảo Luật sửa đổi Luật Chứng khoán khung pháp lý thị trường chứng khoán phát triển nhà đầu tư tổ chức quỹ đầu tư bất động sản

Bài liên quan

Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Quy hoạch đô thị đang vẽ lại “bản đồ giá trị” bất động sản

Quy hoạch đô thị đang vẽ lại “bản đồ giá trị” bất động sản

Dành cho bạn

Hà Nội ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, tăng tốc cụ thể hóa Luật Thủ đô

Hà Nội ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, tăng tốc cụ thể hóa Luật Thủ đô

Khối ngoại đảo chiều mua ròng trái phiếu chính phủ

Khối ngoại đảo chiều mua ròng trái phiếu chính phủ

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn chọn lọc

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn chọn lọc

34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở dùng mã định danh điện tử mới từ tháng 10/2026

34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở dùng mã định danh điện tử mới từ tháng 10/2026

Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

Kho bạc nhà nước khu vực XIV thực hiện thanh toán hơn 17.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 9 tháng

Kho bạc nhà nước khu vực XIV thực hiện thanh toán hơn 17.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 9 tháng

Đọc thêm

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

(TBTCO) - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị xử phạt do công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên báo cáo tài chính, đồng thời bị buộc cải chính thông tin.
SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa giới thiệu SSI MCP - dịch vụ kết nối các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) với nguồn dữ liệu thị trường do SSI trực tiếp cung cấp. Dữ liệu được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng và cập nhật thường xuyên trên hệ thống SSI, giúp nhà đầu tư tra cứu thông tin thuận tiện hơn và biết rõ nguồn dữ liệu phía sau mỗi câu trả lời. Đây là bước triển khai mới trong hành trình đưa AI đến gần hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.
Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

(TBTCO) - Gần 30 doanh nghiệp lên lịch chốt quyền cổ tức tuần từ ngày 5 - 9/10, trong đó 21 doanh nghiệp dự kiến chi trả bằng tiền mặt.
Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

(TBTCO) - Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Trưởng nhóm Phân tích, VIS Rating nhận định, các quy định mới tại Thông tư 138/2026/TT-BTC góp phần tăng tính minh bạch, khả năng giám sát và bảo vệ nhà đầu tư.
Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Trạng thái thận trọng áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam cả 5 phiên tuần qua khi dòng tiền đứng ngoài và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Dù vậy, bức tranh tăng trưởng quý III cùng mặt bằng định giá có thể tạo điểm tựa để thị trường tìm lại trạng thái cân bằng.
24 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

24 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khai mạc Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), với sự tham dự của 24 đội bóng đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị trong ngành, khách mời và thành viên thị trường.
Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

(TBTCO) - Kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đi kèm nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục gia tăng. Bên cạnh kênh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường trái phiếu được đánh giá còn nhiều dư địa để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế.
Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước sang một giai đoạn phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin của doanh nghiệp. Không chỉ công bố đúng hạn, báo cáo tài chính cần bảo đảm tính minh bạch, tin cậy và khả năng so sánh. Cùng với nâng chuẩn quản trị, đây là nền tảng củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng sức hấp dẫn của thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế, mở dư địa phát triển thị trường

Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế, mở dư địa phát triển thị trường

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Phân cấp thủ tục, Hải quan bảo đảm kết nối thông suốt, không phát sinh thao tác cho doanh nghiệp

Phân cấp thủ tục, Hải quan bảo đảm kết nối thông suốt, không phát sinh thao tác cho doanh nghiệp

Vinhomes tiếp tục tung ưu đãi “khóa trần” lãi suất, bảo vệ người mua nhà suốt nửa thập kỷ

Vinhomes tiếp tục tung ưu đãi “khóa trần” lãi suất, bảo vệ người mua nhà suốt nửa thập kỷ

Thị phần môi giới quý III: VPS giữ ngôi đầu, SSI và TCBS bám sát

Thị phần môi giới quý III: VPS giữ ngôi đầu, SSI và TCBS bám sát

Sôi động các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sôi động các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VPG, PLP rời rổ VNXAllshare, VNAllshare từ ngày 9/10

VPG, PLP rời rổ VNXAllshare, VNAllshare từ ngày 9/10

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Ngày 3/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm đan xen

Ngày 3/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm đan xen

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +39.06
05/10 | +39.06 (7,761.78 +39.06 (+0.51%))
DJI -10.52
05/10 | -10.52 (51,166.44 -10.52 (-0.02%))
IXIC +207.98
05/10 | +207.98 (27,398.84 +207.98 (+0.76%))
NYA +113.48
05/10 | +113.48 (23,767.79 +113.48 (+0.48%))
XAX -28.63
05/10 | -28.63 (8,274.55 -28.63 (-0.35%))
BUK100P +4.33
05/10 | +4.33 (1,041.48 +4.33 (+0.42%))
RUT +8.46
05/10 | +8.46 (2,841.35 +8.46 (+0.30%))
VIX +0.28
05/10 | +0.28 (15.59 +0.28 (+1.83%))
FTSE +35.99
05/10 | +35.99 (10,497.94 +35.99 (+0.34%))
GDAXI +23.01
05/10 | +23.01 (25,254.21 +23.01 (+0.09%))
FCHI -63.09
05/10 | -63.09 (7,834.10 -63.09 (-0.80%))
STOXX50E +3.64
05/10 | +3.64 (6,242.14 +3.64 (+0.06%))
N100 +2.20
05/10 | +2.20 (1,876.58 +2.20 (+0.12%))
BFX -6.69
05/10 | -6.69 (5,498.96 -6.69 (-0.12%))
MOEX.ME -0.11
05/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +68.05
05/10 | +68.05 (24,040.34 +68.05 (+0.28%))
STI +29.51
05/10 | +29.51 (5,664.33 +29.51 (+0.52%))
AXJO +4.30
05/10 | +4.30 (8,686.40 +4.30 (+0.05%))
AORD +4.50
05/10 | +4.50 (8,859.20 +4.50 (+0.05%))
BSESN +472.77
05/10 | +472.77 (72,382.47 +472.77 (+0.66%))
JKSE +81.97
05/10 | +81.97 (6,118.86 +81.97 (+1.36%))
KLSE +0.88
05/10 | +0.88 (1,631.75 +0.88 (+0.05%))
NZ50 +18.53
05/10 | +18.53 (13,699.02 +18.53 (+0.14%))
KS11 +32.39
05/10 | +32.39 (7,003.74 +32.39 (+0.46%))
TWII +1,236.30
05/10 | +1,236.30 (49,712.04 +1,236.30 (+2.55%))
GSPTSE -37.71
05/10 | -37.71 (35,464.94 -37.71 (-0.11%))
BVSP +15,935.98
05/10 | +15,935.98 (208,050.53 +15,935.98 (+8.30%))
MXX -255.25
05/10 | -255.25 (64,276.43 -255.25 (-0.40%))
MERV +86,400.00
05/10 | +86,400.00 (2,854,062.75 +86,400.00 (+3.12%))
TA125.TA -8.72
05/10 | -8.72 (4,063.58 -8.72 (-0.21%))
CASE30 -357.70
05/10 | -357.70 (53,553.40 -357.70 (-0.66%))
JN0U.JO -26.52
05/10 | -26.52 (6,488.44 -26.52 (-0.41%))
DX-Y.NYB +0.25
05/10 | +0.25 (102.18 +0.25 (+0.24%))
125904-USD-STRD -8.84
05/10 | -8.84 (2,703.48 -8.84 (-0.33%))
XDB -0.21
05/10 | -0.21 (132.18 -0.21 (-0.16%))
XDE -0.43
05/10 | -0.43 (112.10 -0.43 (-0.38%))
000001.SS +11.74
05/10 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 +1,637.40
05/10 | +1,637.40 (69,946.86 +1,637.40 (+2.40%))
XDN -0.06
05/10 | -0.06 (63.28 -0.06 (-0.10%))
XDA +0.14
05/10 | +0.14 (69.70 +0.14 (+0.20%))