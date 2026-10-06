WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

Theo WB, năm 2026, một số nền kinh tế trong khu vực tăng trưởng nhanh hơn dự kiến nhờ sản xuất và xuất khẩu hàng công nghệ cao, những sản phẩm đang làm nền tảng cho sự bùng nổ các hoạt động liên quan đến AI trên toàn cầu.

Dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam được nâng thêm 1,1 điểm phần trăm, lên 7,4%. Malaysia được nâng thêm 0,7 điểm phần trăm, lên 5,1%, và Thái Lan được nâng thêm 0,7 điểm phần trăm, lên 2,0%.

Các quốc đảo Thái Bình Dương tăng trưởng 2,2%, thấp hơn dự báo trước đó 0,5 điểm phần trăm. Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất khu vực, tăng trưởng 4,4%, do sức mua trong nước vẫn bị kìm hãm bởi thị trường lao động yếu và thị trường bất động sản còn đang điều chỉnh.

Dự báo tăng trưởng của một số nền kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Nguồn: WB

Với mức tăng trưởng dự kiến 7,4%, Việt Nam là quốc gia được WB nâng mức dự báo tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế tại châu Á và Thái Bình Dương (nâng 1,1 điểm phần trăm). Đồng thời, con số 7,4% cũng khiến Việt Nam trở thành quốc gia có mức dự báo tăng trưởng cao nhất trong cả khu vực.

Theo WB, các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và đầu tư công là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam. Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam dự kiến ​​vẫn duy trì ở mức mạnh mẽ trong năm 2026.

Các hoạt động kinh tế được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ các biện pháp kích thích trong nước thông qua cải cách cơ cấu và mở rộng đầu tư công. Lạm phát được dự báo sẽ ở mức trung bình 4,2% trong năm 2026 do chi phí nhiên liệu, nhà ở và các dịch vụ tiện ích gia tăng.

Trong phần phân tích riêng về AI trong khu vực, báo cáo cho thấy nhiều nền kinh tế đang được hưởng lợi nhờ cung cấp hàng hóa đang làm nền tảng cho sự bùng nổ các hoạt động đầu tư vào AI trên toàn cầu.

Ông Carlos Felipe Jaramillo - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cho biết, nhờ gắn kết sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu và nền kinh tế năng động, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang có lợi thế để đón đầu làn sóng bùng nổ hoạt động liên quan đến AI trên thế giới.

Đối với Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu tăng 22% so với cùng kỳ vào tháng 8/2026, với mức tăng mạnh ở các nhóm điện tử và máy móc. Đầu tư vào các lĩnh vực này tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong nửa đầu năm đạt mức cao nhất trong 5 năm.

World Bank cho rằng, sản xuất và xuất khẩu hàng công nghệ cao, hàng liên quan đến AI đã tạo nền tảng cho mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến của Việt Nam và xu hướng này được dự báo tiếp tục trong thời gian tới.

WB cho biết xuất khẩu hàng hóa liên quan đến AI của một số nền kinh tế, trong đó có Việt Nam và Malaysia, đã ít nhất tăng gấp đôi so với mức bình quân giai đoạn 2020-2022.

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm khiến Việt Nam đối mặt với một rủi ro mới. WB cảnh báo sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hoạt động sản xuất, thương mại liên quan đến AI, vốn đang là một nguồn sức mạnh của khu vực, có thể trở thành điểm yếu nếu hoạt động AI toàn cầu giảm tốc hoặc đảo chiều. Một kịch bản suy giảm nhu cầu AI sẽ tác động trực tiếp hơn tới những nền kinh tế ở khâu hạ nguồn như Việt Nam và Thái Lan, nơi hoạt động xuất khẩu phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu cuối cùng đối với các sản phẩm liên quan đến AI.

Bà Franziska Ohnsorge - Chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực châu Á của WB nhận định, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của môi trường bên ngoài.

Bà khẳng định: “Là một trong những nền kinh tế có độ mở cao nhất thế giới, Việt Nam đang tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị liên quan đến AI. Nếu xu hướng nhu cầu AI tiếp tục phát triển mạnh, Việt Nam sẽ có cơ hội hưởng lợi đáng kể và duy trì đà tăng trưởng cao. Tuy nhiên, đây cũng là một yếu tố rủi ro, bởi nếu xu hướng AI đảo chiều, tăng trưởng của Việt Nam có thể chịu tác động”.

Nếu làn sóng AI hiện nay đang hỗ trợ tăng trưởng của Việt Nam thông qua xuất khẩu hàng công nghệ cao, WB cho rằng dư địa lớn hơn nằm ở việc đưa AI vào chính nền kinh tế trong nước. Theo WB, bài toán tiếp theo của Việt Nam không chỉ là tiếp tục thu hút đầu tư vào sản xuất các sản phẩm phục vụ chuỗi giá trị AI, mà phải nâng khả năng hấp thụ công nghệ của nền kinh tế.