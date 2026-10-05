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Khối ngoại đảo chiều mua ròng trái phiếu chính phủ

17:59 | 05/10/2026
(TBTCO) - Khối ngoại đảo chiều mua ròng 743 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, sau khi bán ròng 87 tỷ đồng trong tuần liền trước đó.
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Theo báo cáo tuần từ ngày 28/9 - 2/10 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường sơ cấp giảm rõ rệt sau tuần ghi nhận kết quả tích cực trước đó. Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu 18.000 tỷ đồng nhưng chỉ huy động thành công 7.950 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 44,2%, giảm mạnh so với mức khoảng 80,5% của tuần trước.

Tổng giá trị đăng ký trong tuần đạt 12.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 66,7% khối lượng gọi thầu. Trong các kỳ hạn, TPCP 5 năm ghi nhận kết quả huy động cao nhất với 4.350 tỷ đồng trúng thầu, tương ứng tỷ lệ 87%; lợi suất trúng thầu giữ nguyên ở mức 4,27%. Với kỳ hạn 10 năm, khối lượng trúng thầu đạt 3.600 tỷ đồng, tương ứng khoảng 32,7% khối lượng gọi thầu, lợi suất duy trì ở mức 4,43%. Các kỳ hạn 3 năm, 15 năm và 30 năm không huy động được vốn.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng trái phiếu chính phủ

Lũy kế từ đầu năm, KBNN đã huy động 299.060,5 tỷ đồng TPCP, hoàn thành 59,8% kế hoạch năm. Trong tuần từ ngày 5 - 9/10, KBNN dự kiến gọi thầu 15.000 tỷ đồng. Kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm khối lượng lớn nhất với 8.000 tỷ đồng, tiếp đến là kỳ hạn 5 năm với 5.000 tỷ đồng và kỳ hạn 15 năm với 1.000 tỷ đồng. Hai kỳ hạn 3 năm và 30 năm cùng có khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPCP trong tuần đạt 122,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 8,2% so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Trong đó, giá trị giao dịch outright giảm 19,4%, xuống 80,9 nghìn tỷ đồng; ngược lại, giao dịch repo tăng 25,9%, lên 41,6 nghìn tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng và thanh khoản ngắn hạn biến động mạnh hơn, nhu cầu quản trị và huy động vốn ngắn hạn thông qua TPCP gia tăng tương đối so với hoạt động mua bán danh mục.

Diễn biến lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp nhìn chung ổn định, dù một số kỳ hạn tăng nhẹ. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,69%; kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,79%, trong khi kỳ hạn 3 năm giữ nguyên ở 3,85%. Lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,40%; kỳ hạn 7 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,47% và kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,59%. Kỳ hạn 15 năm không thay đổi, duy trì ở mức 4,73%.

Mức biến động này diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu quốc tế tiếp tục tăng mạnh. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên khoảng 5,34%, mức cao nhất trong 24 năm, trong bối cảnh áp lực lạm phát, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao và nguồn cung trái phiếu lớn.

Một diễn biến khác trong tuần là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều sang mua ròng. Khối ngoại mua ròng khoảng 743 tỷ đồng TPCP, trong khi tuần trước bán ròng 87 tỷ đồng.

Về diễn biến ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng lợi suất TPCP có thể tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ. Áp lực đến từ khối lượng phát hành còn lớn trong quý IV, thanh khoản VND không còn dư thừa như giai đoạn giữa tháng 9, cùng xu hướng tăng mạnh của lợi suất trái phiếu toàn cầu. Tuy nhiên, dư địa tăng của lợi suất vẫn được hạn chế khi KBNN chưa cho thấy sự sẵn sàng nâng mạnh lợi suất để đổi lấy khối lượng trúng thầu cao hơn./.

Thu Hương
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