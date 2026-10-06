Tài chính

Bộ Tài chính đề nghị triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, định mức trụ sở

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
15:27 | 06/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 15670/BTC-QLCS đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương triển khai Nghị định số 369/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xử lý diện tích dôi dư.
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5 năm thực hiện rà soát diện tích trụ sở một lần 5 năm thực hiện rà soát diện tích trụ sở một lần

Diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sẽ được xác định và ổn định theo từng chu kỳ 5 năm. ...

Ngày 25/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 369/2026/NĐ-CP (Nghị định 369) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 11/11/2026.

Bộ Tài chính đề nghị triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, định mức trụ sở
Tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 5 năm. Ảnh minh họa: H.T

Theo Bộ Tài chính, Nghị định 369 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của các chức danh, diện tích sử dụng chung và diện tích chuyên dùng. Đồng thời, quy định việc rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức; xử lý phần diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức, trong đó có các cơ sở được tiếp nhận sau hợp nhất, sáp nhập, chia tách, chấm dứt hoạt động, tổ chức lại đơn vị cấp trên hoặc được giao, điều chuyển trong các trường hợp khác.

Các quy định mới là cơ sở để bố trí, quản lý, sử dụng, sắp xếp và xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy và hệ thống chức danh, chức vụ sau sắp xếp, tinh gọn.

Để triển khai kịp thời, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến rộng rãi Nghị định 369 đến các đối tượng liên quan, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo cổng thông tin điện tử của mình bố trí vị trí, hình thức đăng tải phù hợp để các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao tiếp nhận tài sản thực hiện công khai thông tin theo Nghị định 369. Thông tin phải đầy đủ, rõ ràng, dễ nhận biết và thuận tiện cho việc tra cứu, tiếp cận.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền theo Nghị định số 155/2025/NĐ-CP và Nghị định 369, nhất là các quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức; tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Bộ Tài chính lưu ý các các bộ, ngành, địa phương là rà soát toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức mới và xử lý phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị định 369 quy định tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 5 năm. Việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ ổn định.

Theo Bộ Tài chính, kỳ rà soát đầu tiên sẽ được thực hiện trong quý I/2027, với thời điểm chốt số liệu là ngày 1/1/2027. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động chuẩn bị để việc rà soát được thực hiện đúng thời hạn.

Bộ Tài chính đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế khẩn trương rà soát các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới theo thẩm quyền nếu cần thiết.

Bộ Tài chính cho biết, việc triển khai các quy định mới nhằm bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, đồng thời góp phần xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư, hạn chế lãng phí và thất thoát tài sản công./.

Vân Hà
Từ khóa:
bộ tài chính tiêu chuẩn định mức trụ sở

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