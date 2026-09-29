Tài chính

5 năm thực hiện rà soát diện tích trụ sở một lần

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
11:50 | 29/09/2026
(TBTCO) - Diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sẽ được xác định và ổn định theo từng chu kỳ 5 năm. Trong thời gian này, phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức vẫn có thể được tiếp tục sử dụng trong một số trường hợp, nhưng không được tính vào diện tích để xác định định mức của đơn vị.
aa

Đây là một trong những nội dung được bổ sung tại Nghị định số 369/2026/NĐ-CP (NĐ 369) vừa được Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. NĐ 369 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026.

Không để diện tích vượt định mức “đi theo” đơn vị mới

Theo quy định mới, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc phục vụ công tác được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất.

Diện tích làm việc phục vụ công tác các chức danh, diện tích sử dụng chung, diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp được xác định theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật. Khi tính diện tích không bao gồm cầu thang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc, nhà để xe, tường bao, tường phân chia phòng làm việc, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật và một số phần diện tích khác theo quy định.

5 năm thực hiện rà soát diện tích trụ sở một lần
Theo quy định mới, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc phục vụ công tác được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất. Ảnh minh họa: H.T

Tiêu chuẩn, định mức để thực hiện giao, điều chuyển được xác định trên tổng diện tích các loại diện tích này và tính cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp một đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhiều trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì tiêu chuẩn, định mức được tính trên tổng diện tích của toàn bộ các trụ sở, cơ sở được giao.

Đáng chú ý, Nghị định 369 bổ sung Điều 3a về rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức và xử lý phần diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức.

Quy định này đặc biệt được đặt ra trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc chấm dứt hoạt động. Khi đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận phải tiếp nhận nguyên trạng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận phải rà soát để xử lý.

Nếu diện tích phù hợp với tiêu chuẩn, định mức hoặc phần diện tích vượt không quá 300 m², cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao quản lý, sử dụng. Phần diện tích vượt trong trường hợp này không được tính vào diện tích của đơn vị tiếp nhận khi xác định tiêu chuẩn, định mức.

Với phần diện tích vượt trên 300 m², cách xử lý được đặt theo hướng tìm đơn vị khác có nhu cầu. Cơ quan tiếp nhận phải công khai thông tin trong thời hạn 30 ngày. Sau đó, trong 30 ngày tiếp theo, thực hiện rà soát, lựa chọn đơn vị phù hợp theo thứ tự ưu tiên.

Nếu không có đơn vị tiếp nhận, cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giao nguyên trạng. Phần diện tích vượt vẫn không được tính vào tiêu chuẩn, định mức của đơn vị, nhưng được sử dụng ổn định đến kỳ rà soát 5 năm tiếp theo.

Đối với trường hợp giao, điều chuyển trụ sở không thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc chấm dứt hoạt động, Nghị định cũng quy định thời hạn rà soát và cơ chế xử lý tương ứng. Riêng trường hợp điều chuyển do thay đổi cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức hoặc phân cấp quản lý, đơn vị tiếp nhận phải rà soát trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận.

Định mức được giữ ổn định trong 5 năm

Một điểm mới khác là tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 5 năm, thay vì liên tục rà soát theo từng biến động.

Theo Điều 3b được bổ sung, việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ 5 năm.

Kỳ rà soát đầu tiên được thực hiện trong quý I/2027, với số liệu được chốt tại ngày 1/1/2027. Các kỳ tiếp theo thực hiện trong quý I của năm đầu tiên của mỗi kỳ rà soát, lấy số liệu tại ngày 1/1 của năm đầu tiên để áp dụng kết quả kể từ thời điểm này.

Nghị định cũng tránh việc một đơn vị vừa rà soát, xử lý xong lại phải thực hiện ngay một đợt rà soát mới. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, xử lý theo Điều 3a trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/1 của năm đầu tiên của kỳ rà soát tiếp theo thì không phải rà soát trong kỳ đó. Kết quả rà soát trước được tiếp tục sử dụng trong thời gian ổn định còn lại.

Diện tích được ổn định trong kỳ bao gồm toàn bộ diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quản lý, sử dụng. Trong đó bao gồm cả diện tích theo tiêu chuẩn, định mức và phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức đã được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, phần diện tích vượt này không được cộng vào diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định tiêu chuẩn, định mức.

Trong thời gian ổn định 5 năm, diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị về nguyên tắc được giữ ổn định. Điều này tạo ra một khoảng thời gian đủ để đơn vị sử dụng, quản lý trụ sở theo phương án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, thay vì phải thường xuyên xác định lại định mức.

Việc ổn định trong 5 năm không có nghĩa diện tích trụ sở được “đóng khung” trong mọi trường hợp.

Nghị định quy định một số trường hợp được rà soát, điều chỉnh trong thời gian ổn định. Đó là khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; thay đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức làm thay đổi tiêu chuẩn, định mức; phát sinh yêu cầu đặc thù về nhiệm vụ, chuyển đổi số, chuyển đổi công năng, quốc phòng, an ninh, bảo mật hoặc an toàn thông tin.

Ngoài ra, việc rà soát, điều chỉnh cũng được thực hiện khi có đơn vị khác có nhu cầu tiếp nhận phù hợp đối với phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức.

Như vậy, cùng với việc xác lập một chu kỳ ổn định 5 năm, quy định mới vẫn giữ cơ chế xử lý đối với những biến động thực tế. Diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức được nhận diện và xử lý theo từng trường hợp, thay vì mặc nhiên trở thành phần diện tích được tính vào định mức của đơn vị tiếp nhận.

Vân Hà
Từ khóa:
trụ sở tiêu chuẩn định mức Nghị định số 369/2026/NĐ-CP bộ tài chính chính phủ

Bài liên quan

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao

Mở không gian phát triển kinh tế cửa khẩu

Mở không gian phát triển kinh tế cửa khẩu

Chốt kế hoạch thẩm định cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà vốn đầu tư hơn 52.118 tỷ đồng

Chốt kế hoạch thẩm định cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà vốn đầu tư hơn 52.118 tỷ đồng

Dành cho bạn

ABF - 20 Năm Kiến Tạo Niềm Tin, Vững Bước Bứt Phá

ABF - 20 Năm Kiến Tạo Niềm Tin, Vững Bước Bứt Phá

HOSE cảnh báo thủ đoạn giả mạo để lừa đảo nhà đầu tư

HOSE cảnh báo thủ đoạn giả mạo để lừa đảo nhà đầu tư

Giá dầu tiếp tục tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tiếp tục tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực XIII vượt dự toán thu ngân sách

Hải quan khu vực XIII vượt dự toán thu ngân sách

Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Đọc thêm

Hà Nội tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Hà Nội tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đến nay, Hà Nội ghi nhận chuyển biến rõ trong quản trị bằng dữ liệu, phát triển sản phẩm công nghệ và mở rộng kinh tế số, từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới.
Bộ Tài chính ban hành 2 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về quản lý chất lượng

Bộ Tài chính ban hành 2 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về quản lý chất lượng

(TBTCO) - Tại Thông tư số 137/2026/TT-BTC, Bộ Tài chính ban hành 2 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về quản lý chất lượng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2029.
Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trưởng thành để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trưởng thành để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, việc thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trưởng thành là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Xuất cấp gần 2.570 tấn gạo hỗ trợ học sinh năm học 2026 - 2027

Xuất cấp gần 2.570 tấn gạo hỗ trợ học sinh năm học 2026 - 2027

(TBTCO) - Đến ngày 25/9/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã hoàn thành xuất cấp hơn 2.391 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 (đợt 2) cho tỉnh Lào Cai, đồng thời hoàn thành xuất cấp hơn 178 tấn gạo cho Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND TP. Hà Nội, để hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.
Bộ Tài chính ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế

Bộ Tài chính ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2679/QĐ-BTC về Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2026.
Chuyển tư duy chính sách từ hỗ trợ sang phát triển doanh nghiệp

Chuyển tư duy chính sách từ hỗ trợ sang phát triển doanh nghiệp

(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sáng 28/9, nhiều đại biểu đánh giá cao việc chuyển tư duy từ hỗ trợ sang phát triển doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các chính sách mới phải dễ tiếp cận và tạo ra thay đổi thực chất cho doanh nghiệp.
Cần cấu trúc tài chính và dự án "đủ độ chín" để huy động nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Cần cấu trúc tài chính và dự án "đủ độ chín" để huy động nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

(TBTCO) - Chuyển dịch năng lượng đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và nguồn lực lớn. Tuy nhiên, thách thức đối với quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam hiện nay không nằm ở việc tìm kiếm nguồn vốn, mà là có các dự án “đủ độ chín” để hấp thụ nguồn vốn, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro hài hòa, kết nối chính xác công cụ tài chính với từng dự án…
Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

(TBTCO) - Hơn 3.200 dự án tồn đọng, kéo dài đã được xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc; trong đó 842 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Với các dự án còn lại, các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ chế, chính sách để tháo gỡ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

5 năm thực hiện rà soát diện tích trụ sở một lần

5 năm thực hiện rà soát diện tích trụ sở một lần

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao

Standard Chartered: Đà tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục vững chắc

Standard Chartered: Đà tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục vững chắc

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Nội lực vững vàng, Bidiphar là điểm đến tiềm năng cho dòng vốn tổ chức

Nội lực vững vàng, Bidiphar là điểm đến tiềm năng cho dòng vốn tổ chức

MSB dự tính chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng huy động nghìn tỷ, lập nhiều công ty con mở rộng hệ sinh thái

MSB dự tính chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng huy động nghìn tỷ, lập nhiều công ty con mở rộng hệ sinh thái

Kafi hướng tới nền tảng đồng hành toàn bộ hành trình tài chính

Kafi hướng tới nền tảng đồng hành toàn bộ hành trình tài chính

Ngân hàng Shinhan - cầu nối dòng vốn Hàn Quốc với thị trường Việt Nam

Ngân hàng Shinhan - cầu nối dòng vốn Hàn Quốc với thị trường Việt Nam

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế