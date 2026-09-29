HOSE cảnh báo thủ đoạn giả mạo để lừa đảo nhà đầu tư

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng giả mạo Sở, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE để tạo lập các tài liệu không có giá trị pháp lý, qua đó dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia các hoạt động đầu tư.

Theo HOSE, các đối tượng còn sử dụng con dấu và chữ ký giả của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo, đồng thời bịa đặt thông tin liên quan đến việc cấp phép hoạt động đầu tư. Những tài liệu này được sử dụng nhằm tạo lòng tin, từ đó tiếp cận và lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Trước tình trạng trên, HOSE khẳng định không ban hành và không liên quan đến các văn bản, tài liệu giả mạo nêu trên. Sở cũng không sử dụng những hình thức này để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

HOSE đề nghị nhà đầu tư và người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin, tài liệu sử dụng danh nghĩa của Sở và cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, nhà đầu tư không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP và không chuyển tiền theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức chưa được xác thực.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, người dân và nhà đầu tư cần khẩn trương thông báo cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được tiếp nhận, xử lý.

HOSE cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo, lừa đảo hoặc lợi dụng danh nghĩa HOSE và cơ quan quản lý nhà nước nhằm trục lợi.

Cùng với thông báo cảnh báo, HOSE cũng công bố một số hình ảnh, tài liệu đã được các đối tượng sử dụng trong hoạt động giả mạo, lừa đảo để nhà đầu tư và người dân nhận diện, phòng tránh.