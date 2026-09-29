Thị trường

Giá dầu tiếp tục tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:59 | 29/09/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới tiếp tục tăng phiên thư hai đầu tuần, dầu WTI tiến sát 94 USD/thùng; giá dầu Brent vượt 99 USD/thùng.
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Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu WTI và dầu Brent tăng lần lượt 0,2% và 0,9%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu tiếp tục đi lên, giá dầu WTI ở mức 93,89 USD/thùng, tăng 1,29 USD/thùng, tương ứng tăng 1,39%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 92,60 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 99,46 USD/thùng, tăng 0,90 USD/thùng, tương ứng tăng 0,91%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 98,56 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung
Giá dầu tiếp tục tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung. Ảnh: TL.

Giá dầu thế giới tăng trong phiên đầu tuần do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Đáng chú ý, trong phiên 28/9, giá dầu biến động mạnh, có thời điểm tăng hơn 4 USD/thùng vào đầu phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ một đề xuất của Iran nhằm mở lại Eo biển Hormuz.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cùng ngày tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải rời khỏi Trung Đông sau khi hứng chịu những “đòn đau”, theo thông cáo được truyền hình nhà nước Iran phát đi.

Ông Khamenei, người không xuất hiện trước công chúng kể từ khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát cuối tháng 2, đưa ra tuyên bố trên giữa lúc các bên đang nỗ lực khôi phục đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh.

Giá dầu sau đó thu hẹp đà tăng khi xuất hiện kỳ vọng Qatar, bên đóng vai trò trung gian, sẽ thúc đẩy đàm phán với Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình, trong đó có việc mở lại Eo biển Hormuz.

Các cuộc đàm phán tìm tiếng nói chung qua bên thứ 3 có thể diễn ra trong tuần này. Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào một phiên bản đã chỉnh sửa của bản đề xuất lộ trình 7 ngày chấm dứt xung đột mà Iran đưa ra vào tuần trước. Tuy vậy, phía Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

Mỹ và Iran đã cạnh tranh quyền kiểm soát Eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát sau các cuộc tập kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Trước chiến sự, Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, với khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua. Vì vậy, các diễn biến liên quan đến khả năng mở lại tuyến hàng hải này tiếp tục tác động mạnh đến giá dầu.
Văn Nam
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