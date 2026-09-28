Chứng khoán ngày 28/9: Dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

VN-Index giảm hơn 4 điểm

Sau tuần giao dịch giảm điểm và đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm, hôm nay (28/9), VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên. Chỉ số có lúc lùi về quanh 1.760 điểm trước khi thu hẹp đà giảm trong phiên chiều nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu năng lượng.

Kết phiên, VN-Index giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25%, xuống 1.780,68 điểm, vẫn dưới mốc 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28/9.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 102 mã tăng giá, 38 mã giữ giá tham chiếu và 219 mã giảm giá.

Mặc dù chỉ số giảm điểm tương đối thấp, song VN-Index đóng cửa với 23/35 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh. Bảo hiểm, dầu khí và cảng biển là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, công nghệ viễn thông và nhựa là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -16,08 điểm, về mức 1.922,42 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 21 mã giảm giá, 8 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Trong ngày thị trường biến động mạnh, thanh khoản khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn (6,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 678 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.125 tỷ đồng giảm -1,13% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,9 điểm, về mức 271,31 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,25 điểm, về mức 124,96 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -293 tỷ đồng. Trong đó, VPB (-200 tỷ đồng), BVH (-114 tỷ đồng), CTG (-73 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, BSR (+53 tỷ đồng), DCM (+48 tỷ đồng) và STB (+39 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 58 tỷ đồng

Điểm sáng từ nhóm cổ phiếu dầu khí

Bước vào tuần giao dịch mới, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực sau khi VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm trong tuần trước. Sắc đỏ xuất hiện từ đầu phiên và lan sang nhiều nhóm ngành, khiến chỉ số có lúc lùi về quanh 1.760 điểm. Tuy nhiên, lực cầu dần cải thiện khi giá cổ phiếu xuống thấp. Nhờ đó, VN-Index phục hồi đáng kể trong phiên chiều và có thời điểm tiến sát tham chiếu.

Đà hồi phục được duy trì trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), giúp chỉ số thu hẹp mức giảm còn 4,43 điểm, tương đương 0,25%, đóng cửa tại 1.780,68 điểm. Dù chưa lấy lại sắc xanh, diễn biến cuối phiên cho thấy, bên mua đã chủ động hơn so với thời điểm thị trường chịu áp lực bán mạnh đầu ngày.

Dầu khí là nhóm nổi bật nhất và đóng vai trò nâng đỡ thị trường. BSR tăng 6,6%, lên 32.400 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm đóng góp tích cực cho VN-Index. PVS, GAS và PVD cũng kết phiên với mức tăng trên 3%. Trong khi đó, PLX và PVT đảo chiều từ giảm sang tăng hơn 1,5%. Diễn biến đồng thuận của nhiều cổ phiếu giúp dầu khí trở thành điểm sáng giữa một phiên giao dịch mà phần lớn nhóm ngành chưa thoát khỏi áp lực điều chỉnh.

Trái lại, cổ phiếu chứng khoán chịu lực bán khá mạnh. Hầu hết mã trong nhóm đóng cửa dưới tham chiếu; HCM, VND, SSI và TCX đều giảm trên 2,5%. Sự suy yếu của nhóm này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện diện, dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở một số cổ phiếu khác về cuối phiên.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực sau khi VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng cũng có nhiều mã giảm giá. SSB tiếp tục điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó, giảm hơn 3% và xuống dưới mốc 19.000 đồng/cổ phiếu. LPB, VIB, ACB và TCB giảm khoảng 1,2 - 2%. Trong khi đó, PNJ và NVL thu hút sự chú ý khi đóng cửa ở mức giá sàn, với lượng dư bán lớn. Áp lực tại những cổ phiếu này phần nào hạn chế khả năng hồi phục của thị trường chung.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục kiểm định vùng 1.768 - 1.778 điểm trước khi phục hồi trong phiên chiều. Khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ so với bình quân 20 phiên cho thấy lực cầu đã cải thiện tại vùng giá thấp. Tuy vậy, chỉ số vẫn đóng cửa dưới mốc 1.800 điểm, khu vực tương ứng với đường trung bình 200 phiên. Diễn biến hồi phục cuối phiên là tín hiệu cần theo dõi thêm; khả năng lấy lại mốc 1.800 điểm trong các phiên tới sẽ có ý nghĩa đối với xu hướng ngắn hạn của thị trường./.