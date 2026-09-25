Bất động sản

Việt Nam nâng hạng thị trường: Mở thêm lựa chọn vốn cho bất động sản

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
21:11 | 25/09/2026
(TBTCO) - Tác động của việc nâng hạng cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn của sự phát triển thị trường vốn. Với các doanh nghiệp bất động sản, một thị trường vốn có khả năng tiếp cận rộng hơn có thể bổ sung lựa chọn huy động vốn.
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Mở rộng hệ sinh thái vốn

Từ ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức được FTSE Russell tái phân loại từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào FTSE Global Equity Index Series và các chỉ số liên quan được thực hiện theo từng giai đoạn đến năm 2027.

Theo Reuters, việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell có thể thu hút tới 6 tỷ USD dòng vốn vào thị trường chứng khoán. Đây là dòng vốn tiềm năng liên quan đến thị trường cổ phiếu, không phải dự báo vốn đầu tư trực tiếp vào bất động sản.

Đối với bất động sản, tác động của việc nâng hạng cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn của sự phát triển thị trường vốn. Với các doanh nghiệp bất động sản, một thị trường vốn có khả năng tiếp cận rộng hơn có thể bổ sung lựa chọn huy động vốn. Đồng thời, đối với nhà đầu tư tham gia thị trường thông qua doanh nghiệp, sự phát triển và thanh khoản của thị trường chứng khoán có thể tạo thêm phương án thoái vốn.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa thanh khoản trên thị trường vốn và thanh khoản của chính tài sản bất động sản. Dòng vốn vào thị trường cổ phiếu không đồng nghĩa với dòng vốn đầu tư trực tiếp vào bất động sản. Đối với giao dịch tài sản, khả năng chuyển nhượng và thu hồi vốn vẫn phụ thuộc vào đặc điểm của tài sản, nhu cầu của nhà đầu tư và điều kiện thị trường.

Do đó, nâng hạng không nên được nhìn nhận đơn thuần như một cơ chế đưa vốn từ thị trường chứng khoán vào bất động sản. Ý nghĩa dài hạn nằm ở việc mở rộng hệ sinh thái vốn và bổ sung các lựa chọn về nguồn vốn, cấu trúc đầu tư và thoái vốn.

Cơ hội ngày càng chọn lọc

Việc nâng hạng diễn ra trong bối cảnh hoạt động đầu tư bất động sản tại châu Á - Thái Bình Dương đang phục hồi. Theo Savills Global Capital Markets Q2/2026, tổng giá trị đầu tư bất động sản tại khu vực đạt khoảng 46 tỷ USD trong quý II/2026, tăng 18% so với cùng kỳ, dù tốc độ tăng trưởng giữa các thị trường vẫn không đồng đều. Savills cũng ghi nhận dòng vốn xuyên biên giới tiếp tục là một động lực quan trọng, bên cạnh các giao dịch mua lại phần vốn của đối tác, bán cổ phần thiểu số và tái vốn hóa.

Việt Nam nâng hạng thị trường: Mở thêm lựa chọn vốn cho bất động sản
Một thị trường vốn có khả năng tiếp cận rộng hơn có thể bổ sung lựa chọn huy động vốn cho các doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Đức Thanh

Ở cấp độ toàn cầu, Savills nhận định cơ hội đầu tư ngày càng mang tính chọn lọc hơn, tập trung vào các yếu tố nền tảng và những phân khúc có động lực tăng trưởng thu nhập rõ ràng. Điều này cho thấy sự phục hồi của dòng vốn khu vực không đồng nghĩa vốn sẽ tự động dịch chuyển vào Việt Nam. Khả năng chuyển sự quan tâm của nhà đầu tư thành giao dịch thực tế vẫn phụ thuộc vào chất lượng của từng cơ hội đầu tư và khả năng đáp ứng yêu cầu của nguồn vốn.

Đối với các nhà đầu tư tổ chức, triển vọng tăng trưởng chỉ là một phần trong quá trình đánh giá cơ hội. Cấu trúc đầu tư và phương án thoái vốn cũng cần được cân nhắc từ đầu, đặc biệt khi nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ đầu tư trực tiếp vào tài sản đến đầu tư thông qua doanh nghiệp.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định: “Khi đánh giá một cơ hội đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức không chỉ xem xét tiềm năng tăng trưởng mà còn cân nhắc cách thức triển khai và thoái vốn khỏi khoản đầu tư. Một thị trường vốn phát triển hơn có thể mở thêm lựa chọn đối với các khoản đầu tư thông qua doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, với đầu tư trực tiếp vào tài sản, tính thanh khoản vẫn gắn với chất lượng của chính tài sản và nhu cầu thị trường. Vì vậy, điều quan trọng là phân biệt giữa thanh khoản trên thị trường vốn và tính thanh khoản của bất động sản”.

Trong dài hạn, việc nâng hạng có thể mở rộng khả năng kết nối của Việt Nam với nguồn vốn quốc tế. Đối với bất động sản, giá trị của bước tiến này sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển sự cải thiện về tiếp cận vốn thành những cấu trúc đầu tư và giao dịch thực tế./.

Tấn Minh
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