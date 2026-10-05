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Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

06:23 | 05/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (5/10) tiếp tục đứng ở vùng thấp sau một tuần giảm mạnh trên cả ba miền. So với cuối tuần trước, nhiều địa phương mất từ 2.000 - 5.000 đồng/kg, kéo mặt bằng chung trên cả nước xuống còn 54.000 - 56.000 đồng/kg.
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Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp
Giá heo hơi tuần qua giảm mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, thị trường heo hơi trải qua một tuần giảm liên tục, với tất cả các địa phương được khảo sát đều ghi nhận mức giá thấp hơn so với cuối tuần trước.

Mức giảm phổ biến dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi miền Bắc hiện về khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là Cao Bằng khi giá thu mua giảm tới 5.000 đồng/kg, từ 59.000 đồng/kg vào cuối tuần trước xuống còn 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La và Phú Thọ cùng ghi nhận mức giảm 4.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên cùng giảm 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Diễn biến này cho thấy, miền Bắc là khu vực chịu áp lực giảm mạnh nhất trong tuần qua. Nếu như trước đó mốc 59.000 đồng/kg còn xuất hiện tại nhiều địa phương, đến cuối tuần này mặt bằng cao nhất của khu vực chỉ còn 56.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, không nằm ngoài xu hướng chung khi thị trường heo hơi trong tuần qua cũng giảm trên diện rộng.

So với cuối tuần trước, giá tại các địa phương giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch toàn khu vực xuống còn 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Trong đó, Quảng Trị ghi nhận mức giảm mạnh nhất 3.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, giá heo hơi cùng giảm 2.000 đồng/kg.

Sau các nhịp điều chỉnh liên tiếp, khoảng cách giá giữa các địa phương trong khu vực hiện chỉ còn khoảng 1.000 đồng/kg. Mốc 58.000 đồng/kg từng xuất hiện vào cuối tháng 9 cũng đã hoàn toàn biến mất.

Hiện miền Trung - Tây Nguyên là khu vực duy nhất chưa xuất hiện mức 54.000 đồng/kg, song mức thấp nhất cũng đã lùi về 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng trải qua một tuần đi xuống, với mức giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg tùy địa phương. Khảo sát mới nhất cho thấy thương lái tại khu vực đang thu mua heo hơi trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương giảm mạnh nhất, cùng mất 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, từ 58.000 đồng/kg xuống còn 54.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Cần Thơ và Cà Mau cùng giảm 3.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong một tuần, mặt bằng giá tại cả ba miền đã giảm đáng kể. Giá heo hơi trên toàn quốc hiện chỉ còn 54.000 - 56.000 đồng/kg, thấp hơn từ 2.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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