Không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá dịp cuối năm

Kết luận cuộc họp trực tuyến về kết quả quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026; định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là những mặt hàng có quyền số lớn trong rổ tính CPI và các yếu tố đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng. Trên cơ sở đó, kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chuẩn bị phương án ứng phó với những biến động bất thường.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, việc điều hành cần bám sát lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, nhất là tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá đến hết năm 2026...

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị Winmart Royal City (Hà Nội). Ảnh: An Thư

Các bộ, ngành, địa phương cũng phải theo dõi, đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trước và sau khi thực hiện chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá, tập trung vào hàng hóa thiết yếu và các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán. Các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường hoặc thiên tai để tăng giá bất hợp lý phải được phát hiện, xử lý nghiêm.

Đối với địa phương có CPI tăng cao hơn bình quân cả nước, cần khẩn trương phân tích nguyên nhân, xác định rõ tác động từ cung cầu, chi phí đầu vào, giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý và yếu tố mùa vụ để có giải pháp phù hợp. Với địa phương có CPI tăng thấp hơn bình quân cả nước, yêu cầu đặt ra là không chủ quan, tiếp tục theo dõi thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá hay tăng giá đột biến.

Địa phương chủ động nguồn hàng, kiểm soát các nhóm hàng thiết yếu

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì, các địa phương đã thể hiện quyết tâm giữ ổn định mặt bằng giá từ nay đến cuối năm 2026, nhất là trong cao điểm mua sắm dịp Tết, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Đối với các địa phương có CPI tăng cao, yêu cầu kiểm soát những nhóm hàng hóa, dịch vụ tác động lớn đến chỉ số giá được đặt lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, CPI tháng 10 của Hà Nội tăng 0,15% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,2% của cả nước. Tuy nhiên, CPI bình quân 10 tháng vẫn ở mức cao, đòi hỏi địa phương phải tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát giá trong những tháng cuối năm.

Bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch về giá cả Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa và chính sách điều hành giá của Chính phủ, bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch, tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Theo đó, Hà Nội tập trung theo dõi các nhóm ăn uống, dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, giao thông công cộng, dược phẩm, thực phẩm, vật liệu và xây dựng. Thành phố duy trì công bố giá vật liệu xây dựng hằng tháng để cập nhật sát diễn biến thị trường, phục vụ quản lý chi phí xây dựng. Đồng thời, làm việc với các tập đoàn, hệ thống bán lẻ để chủ động nguồn hàng lương thực, thực phẩm. Dự kiến, nguồn cung từ các tỉnh, thành phố lân cận sẽ đáp ứng hơn 50% nhu cầu thị trường Hà Nội dịp Tết. Thành phố cũng dự kiến giữ ổn định giá vé phương tiện giao thông công cộng, nhất là trong dịp Tết.

Tại TP. Hồ Chí Minh, CPI bình quân 10 tháng tăng 4,8%, trong khi CPI tháng 10 tăng 0,3% so với tháng 9. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh chia sẻ, mặt bằng giá nhìn chung ổn định, dù xăng dầu và vật liệu xây dựng có biến động cục bộ.

Để hạn chế áp lực tăng giá, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường với 4 nhóm hàng: lương thực, thực phẩm thiết yếu; hàng phục vụ học tập; hàng tiêu dùng thiết yếu và dược phẩm thiết yếu. Giá hàng hóa trong chương trình thấp hơn thị trường tối thiểu 5%, một số mặt hàng thấp hơn 12 - 26%. Qua hơn 230 đợt kiểm tra liên ngành, TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp găm hàng, nâng giá.

Trong những tháng cuối năm, TP. Hồ Chí Minh sẽ phân tích nguyên nhân tăng CPI theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ; chủ động bảo đảm nguồn cung, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá và chống đầu cơ, găm hàng. Thành phố cũng phối hợp với các địa phương lân cận bảo đảm nguồn rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu dịp Tết.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, CPI bình quân 10 tháng tăng 5,01%, cao hơn 0,44 điểm phần trăm so với bình quân cả nước, phản ánh áp lực tăng giá đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng sẽ tập trung theo dõi các nhóm hàng tác động lớn đến CPI như nhiên liệu, vận tải, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, lưu trú và ăn uống.

Thành phố chỉ đạo các sở, ngành bảo đảm cân đối cung cầu, dự trữ và bình ổn thị trường phục vụ Tết năm 2027, không để đứt gãy nguồn cung hoặc tăng giá đột biến. Đồng thời, rà soát nguồn cung, hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng; công bố giá sát thị trường phục vụ giải ngân đầu tư công. Việc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá phải theo lộ trình, hạn chế tập trung vào cuối năm và dịp Tết; tăng cường kiểm tra kê khai, niêm yết giá, nhất là đối với hàng thiết yếu, vận tải, lưu trú và du lịch.

Ở nhóm địa phương có CPI tăng thấp hơn, yêu cầu đặt ra là tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định, đồng thời chủ động ứng phó với biến động cung cầu khi nhu cầu tiêu dùng và hoạt động sản xuất, xây dựng tăng vào cuối năm.

Quảng Ninh có CPI bình quân 10 tháng tăng 3,27%. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện, tỉnh xác định tăng trưởng cao phải đi cùng kiểm soát giá cả. Quảng Ninh duy trì 3 kỳ điều tra giá mỗi tháng để kịp thời phát hiện biến động bất thường; giữ ổn định giá nước, hỗ trợ mặt bằng nhằm giảm chi phí kho bãi, rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa. Tỉnh cũng trợ giá đưa đón học sinh bằng xe buýt, vận động các cơ sở kinh doanh du lịch, ăn uống giữ giá, không tăng giá theo mùa vụ khi lượng khách tăng cao. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp giữ ổn định giá trong 2 tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Với Ninh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng cho biết, trong 10 tháng 2026, tỉnh cơ bản kiểm soát giá tương đối tốt. Trong những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; thận trọng điều hành giá dịch vụ công do Nhà nước định giá như giáo dục, y tế, nước sạch. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và minh bạch thông tin cũng được tăng cường./.