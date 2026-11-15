Xã hội

Địa phương vào cuộc giữ ổn định mặt bằng giá, kiểm soát lạm phát

Nam Khánh

Nam Khánh

08:43 | 15/11/2026
(TBTCO) - Trong 10 tháng năm 2026, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, điều hành giá, bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường. Tuy nhiên, CPI bình quân tại 14/34 tỉnh, thành phố vẫn tăng cao hơn mức chung cả nước là 4,57%, đòi hỏi tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả, nhất là trong 2 tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027.
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Chủ động theo dõi, điều hành giá từ cơ sở

Theo Ban chỉ đạo điều hành giá, trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới, đặc biệt là giá năng lượng, xăng dầu và các yếu tố đầu vào sản xuất, công tác quản lý, điều hành giá tại các địa phương trong 10 tháng năm 2026 tiếp tục được triển khai chủ động, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Công điện số 70/CĐ-TTg và Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 528/TB-VPCP ngày 15/10/2026 về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, nhiều địa phương đã khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Địa phương vào cuộc giữ ổn định mặt bằng giá, kiểm soát lạm phát
Một số địa phương đã triển khai chương trình bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Đức Thanh

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản triển khai, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan quản lý chuyên ngành trong theo dõi, dự báo và quản lý giá những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn đến CPI.

Các địa phương An Giang, Đồng Tháp, Gia Lai, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ngãi... là những địa phương đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Công điện số 70/CĐ-TTg.

Một số địa phương còn xây dựng nhóm giải pháp, phương án và kịch bản điều hành giá; tăng cường chế độ báo cáo nhanh về diễn biến thị trường, tập trung vào những mặt hàng chịu tác động trực tiếp từ biến động giá xăng dầu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng và chi phí vận tải.

Cùng với theo dõi thị trường, các địa phương tiếp tục triển khai giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, khuyến khích doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, dự trữ và cung ứng hàng hóa. Hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng mạng lưới phân phối và các điểm bán hàng bình ổn tại khu vực ngoại thành, khu công nghiệp, khu đông dân cư được chú trọng.

Một số địa phương đã triển khai chương trình bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tạo áp lực lên CPI

Theo số liệu tổng hợp tại 34 tỉnh, thành phố, trong tháng 10/2026, có 26 địa phương ghi nhận CPI tăng so với tháng trước, với mức tăng từ 0,01% đến 1,07%; 8 địa phương có CPI giảm. Trong khi CPI cả nước tháng 10 tăng 0,2%, có 18/34 địa phương có mức tăng cao hơn mức tăng chung cả nước; 8 địa phương có mức tăng bằng hoặc thấp hơn và 8 địa phương ghi nhận CPI giảm.

Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI cả nước tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 14/34 địa phương có mức tăng cao hơn bình quân cả nước, đáng chú ý có 6 địa phương tăng từ 5% trở lên.

Sơn La, Tuyên Quang và Gia Lai là những địa phương có CPI bình quân 10 tháng tăng trên 5%, nhưng CPI riêng tháng 10 đã giảm so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá có sự phân hóa giữa các địa bàn và các nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Theo báo cáo của các địa phương, nhóm giao thông là nhóm có mức tăng phổ biến và cao nhất, với mức tăng tại một số địa phương từ 2,43% đến 3,76%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu biến động theo thị trường thế giới và các kỳ điều chỉnh giá bán lẻ trong nước.

Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng tại nhiều địa phương, chủ yếu do giá gas tăng và nhu cầu vật liệu phục vụ thi công các công trình đầu tư công tăng trong những tháng cuối năm. Nhóm giáo dục cũng tăng tại một số địa phương do điều chỉnh học phí năm học mới.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm tại một số địa phương nhờ nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào sau vụ thu hoạch và giá thịt lợn giảm. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm tại nhiều địa phương do các cơ sở kinh doanh triển khai chương trình khuyến mại, chuyển đổi hàng hóa theo mùa vụ.

Như vậy, dù công tác quản lý, điều hành giá được triển khai tương đối kịp thời, áp lực tăng giá vẫn hiện hữu, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, xây dựng và vận tải có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm.

Địa phương vào cuộc giữ ổn định mặt bằng giá, kiểm soát lạm phát
Đồ họa: Phương Anh

Tăng kiểm tra, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu

Bên cạnh các giải pháp bình ổn cung cầu, công tác quản lý nhà nước về giá, kê khai giá, niêm yết giá và kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được tăng cường. Các địa phương đã tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với xăng dầu, vận tải, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và dịch vụ du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bán không đúng giá niêm yết.

Việc rà soát tổ chức, cá nhân thuộc diện kê khai giá, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ kê khai và giám sát giá kê khai cũng được chú trọng. Một số địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu giá tập trung phục vụ tổng hợp, phân tích, dự báo và điều hành giá.

Khuyến nghị đối với các địa phương nhằm kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026, đặc biệt tại 14 địa phương có CPI bình quân 10 tháng tăng cao hơn mức bình quân cả nước, ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chủ động cân đối cung cầu, dự trữ và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, triển khai các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu và các dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch; xử lý nghiêm các vi phạm về giá.

Rà soát nguồn cung, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng phù hợp với thị trường, phục vụ quản lý chi phí xây dựng, giải ngân đầu tư công và bình ổn mặt bằng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

UBND tỉnh, thành phố phân công rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị trong công tác quản lý, điều hành giá; chủ động báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Ông Tiến nhấn mạnh, đối với các địa phương có CPI tăng cao hơn bình quân cả nước, cần phân tích rõ nguyên nhân, xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố tác động chủ yếu; tập trung rà soát, đánh giá những mặt hàng có mức tăng giá cao, quyền số lớn để có giải pháp phù hợp, bảo đảm nguồn cung, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm; qua đó phấn đấu đưa chỉ số giá tiêu dùng về mức phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

“Đối với các địa phương có CPI tăng thấp hơn bình quân cả nước, cần tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá, dự báo áp lực tăng giá trong hai tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm công tác bình ổn mặt bằng giá cả thị trường; chủ động cân đối cung cầu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá hoặc tăng giá đột biến”- ông Tiến cũng lưu ý.

Nam Khánh
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