Xã hội

Tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư chung tay vì an sinh, giáo dục ở Sơn Tây, Hà Tĩnh

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
13:13 | 13/11/2026
Tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư cùng cơ quan và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây đầu tư thiết bị dạy học.
aa

Tiếp nối hoạt động đồng hành cùng giáo dục tại Trường THCS Quan Thành II (tỉnh Nghệ An), ngày 12/11, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư cùng cơ quan và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ trường học tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động góp phần chăm lo đời sống người dân và điều kiện học tập cho học sinh địa phương.

Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Báo Tài chính - Đầu tư, Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng SeABank Chi nhánh Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với xã Sơn Tây thực hiện.

Tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư chung tay vì an sinh, giáo dục ở Sơn Tây, Hà Tĩnh
Ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư (thứ hai từ trái sang) trao tặng kinh phí mua sắm cơ sở vật chất trị giá 200 triệu đồng cho Trường THCS Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài đóng góp 230 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn. Đây là nguồn lực hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư và đồng chí Nguyễn Thành Duy, Bí thư Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây đầu tư thiết bị phục vụ dạy và học. Nguồn kinh phí góp phần bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy học.

Tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư chung tay vì an sinh, giáo dục ở Sơn Tây, Hà Tĩnh
Các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trao tặng 230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh.

Các khoản hỗ trợ được trao đúng vào những nhu cầu cụ thể của địa phương: nhà ở cho các hộ khó khăn và thiết bị học tập cho nhà trường. Sự phối hợp giữa cơ quan báo chí, hiệp hội, doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức tại địa phương cũng cho thấy vai trò của việc kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo cộng đồng.

Với Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư, việc đồng hành cùng chương trình là dịp để đoàn viên gắn phong trào thanh niên với những hoạt động thiết thực, hướng về người dân và thế hệ trẻ. Tinh thần xung kích được thể hiện qua sự chủ động tham gia, kết nối và lan tỏa những việc làm có ích; qua đó, phong trào Đoàn thêm gần gũi với đời sống và nhu cầu của cộng đồng.

Hoạt động tại xã Sơn Tây cũng góp phần thể hiện trách nhiệm xã hội của Báo Tài chính - Đầu tư bên cạnh nhiệm vụ thông tin về kinh tế, tài chính và đời sống xã hội. Bằng việc đồng hành với các chương trình hỗ trợ người dân, nhà trường, Báo Tài chính - Đầu tư góp phần kết nối những tấm lòng và nguồn lực với các địa chỉ cần giúp đỡ.

Chương trình diễn ra trong tháng hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia được vun đắp từ những việc làm cụ thể như chăm lo nhà ở, hỗ trợ giáo dục. Đây cũng là những giá trị để tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục phát huy trong các hoạt động Đoàn./.

Thu Hương
Từ khóa:
hỗ trợ giáo dục Trường THCS Sơn Tây đồng hành cùng giáo dục tại Hà Tĩnh Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 báo tài chính đầu tư Trường THCS Sơn Tây hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Ngân hàng SeABank Chi nhánh Hà Tĩnh

Cùng chủ đề: Nghị quyết 80 - phát triển văn hóa

Tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư chung tay vì an sinh, giáo dục ở Sơn Tây, Hà Tĩnh

Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư chung tay mở rộng cơ hội học tập số

Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho ngành du lịch phát triển

Bài liên quan

Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Khơi thông nguồn lực công, mở cơ hội cho doanh nghiệp phát triển

Khơi thông nguồn lực công, mở cơ hội cho doanh nghiệp phát triển

Lực hấp dẫn dòng vốn FDI từ quyết tâm cải cách và đổi mới

Lực hấp dẫn dòng vốn FDI từ quyết tâm cải cách và đổi mới

Dành cho bạn

“Hộ chiếu xanh” cho doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

“Hộ chiếu xanh” cho doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

Cải cách thuế giai đoạn 2026 - 2030: Tăng tính minh bạch, hiệu quả và khả năng thu hồi nợ thuế

Cải cách thuế giai đoạn 2026 - 2030: Tăng tính minh bạch, hiệu quả và khả năng thu hồi nợ thuế

Thuế TP. Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Thuế TP. Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc

Cục Thuế: Danh mục bệnh hiểm nghèo không còn hiệu lực áp dụng khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế: Danh mục bệnh hiểm nghèo không còn hiệu lực áp dụng khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân

Đắk Lắk mở rộng quản lý thuế qua dữ liệu hộ kinh doanh

Đắk Lắk mở rộng quản lý thuế qua dữ liệu hộ kinh doanh

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

(TBTCO) - Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong khuôn khổ chương trình, Thành phố phát động cuộc thi sáng tạo nội dung số “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, nhằm lan tỏa hình ảnh, văn hóa và con người TP. Hồ Chí Minh trên các nền tảng số.
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3292/QĐ-BTC ngày 10/11/2026 về Kế hoạch triển khai thực hiện các kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Cấm thuốc lá từ thế hệ sinh năm 2010: Đề nghị quyết ngay trong lần sửa luật này

Cấm thuốc lá từ thế hệ sinh năm 2010: Đề nghị quyết ngay trong lần sửa luật này

(TBTCO) - Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa ngay quy định cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau vào trong lần sửa luật này, không để thêm một thế hệ trẻ bước vào vòng xoáy lệ thuộc thuốc lá.
Giảm giá điện, thêm dư địa kiểm soát lạm phát

Giảm giá điện, thêm dư địa kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, đồng thời biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống 5 bậc. Chính sách được kỳ vọng giảm chi phí sinh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào và góp phần hạ áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm.
Tuổi trẻ 5 trường đại học, học viện thăng hoa tại sân khấu “Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật Sinh viên” 2026

Tuổi trẻ 5 trường đại học, học viện thăng hoa tại sân khấu “Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật Sinh viên” 2026

(TBTCO) - Ngày 8/11/2026, tại Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính), Đoàn Thanh niên Chính phủ đã tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng nghệ thuật sinh viên” năm 2026.
Sức mua nội địa bứt tốc, hàng Việt cần nâng sức cạnh tranh

Sức mua nội địa bứt tốc, hàng Việt cần nâng sức cạnh tranh

(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2026 bứt tốc, thị trường trong nước tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên để khai thác hiệu quả dư địa này, hàng Việt cần chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, giá cả và dịch vụ thay vì chỉ dựa vào tâm lý ưu tiên hàng nội.
CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, áp lực lạm phát được nhận diện rõ

CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, áp lực lạm phát được nhận diện rõ

(TBTCO) - Giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cùng giao thông là những nhóm hàng có mức tăng đáng kể, đóng góp lớn vào mức tăng CPI bình quân 10 tháng năm 2026. Diễn biến giá xăng dầu, gas trên thị trường thế giới và chi phí đầu vào tiếp tục là những yếu tố tác động đáng chú ý đến mặt bằng giá trong nước.
Giảm giá năng lượng để kiểm soát lạm phát, thúc đà tăng trưởng

Giảm giá năng lượng để kiểm soát lạm phát, thúc đà tăng trưởng

(TBTCO) - Giảm giá năng lượng để kiểm soát lạm phát, thúc đà tăng trưởng Các chuyên gia cho rằng, chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 có tác dụng tích cực hỗ trợ an sinh xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó giúp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ho Chi Minh City launches Vibrant HCMC shopping season

Ho Chi Minh City launches Vibrant HCMC shopping season

Ho Chi Minh City launches digital contest to spread its image and values

Ho Chi Minh City launches digital contest to spread its image and values

Tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư chung tay vì an sinh, giáo dục ở Sơn Tây, Hà Tĩnh

Tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư chung tay vì an sinh, giáo dục ở Sơn Tây, Hà Tĩnh

VietinBank iPay Mobile mở kho quà gần 2,2 tỷ đồng: Cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3 và iPhone 18 Pro

VietinBank iPay Mobile mở kho quà gần 2,2 tỷ đồng: Cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3 và iPhone 18 Pro

Infographics: Còn 16.184,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết

Infographics: Còn 16.184,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

6 tình huống doanh nghiệp cần rà soát để tránh sai sót khi khai thuế

6 tình huống doanh nghiệp cần rà soát để tránh sai sót khi khai thuế

Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư chung tay mở rộng cơ hội học tập số

Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư chung tay mở rộng cơ hội học tập số

Sửa luật về kế toán, kiểm toán: Giảm giấy tờ, thủ tục nhưng không để con số có hai mặt

Sửa luật về kế toán, kiểm toán: Giảm giấy tờ, thủ tục nhưng không để con số có hai mặt

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Chật vật dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Chật vật dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính, đón dòng vốn tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính, đón dòng vốn tỷ USD

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng