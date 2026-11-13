Tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư chung tay vì an sinh, giáo dục ở Sơn Tây, Hà Tĩnh

Tiếp nối hoạt động đồng hành cùng giáo dục tại Trường THCS Quan Thành II (tỉnh Nghệ An), ngày 12/11, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư cùng cơ quan và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ trường học tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động góp phần chăm lo đời sống người dân và điều kiện học tập cho học sinh địa phương.

Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Báo Tài chính - Đầu tư, Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng SeABank Chi nhánh Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với xã Sơn Tây thực hiện.

Ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư (thứ hai từ trái sang) trao tặng kinh phí mua sắm cơ sở vật chất trị giá 200 triệu đồng cho Trường THCS Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài đóng góp 230 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn. Đây là nguồn lực hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư và đồng chí Nguyễn Thành Duy, Bí thư Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây đầu tư thiết bị phục vụ dạy và học. Nguồn kinh phí góp phần bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy học.

Các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trao tặng 230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh.

Các khoản hỗ trợ được trao đúng vào những nhu cầu cụ thể của địa phương: nhà ở cho các hộ khó khăn và thiết bị học tập cho nhà trường. Sự phối hợp giữa cơ quan báo chí, hiệp hội, doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức tại địa phương cũng cho thấy vai trò của việc kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo cộng đồng.

Với Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư, việc đồng hành cùng chương trình là dịp để đoàn viên gắn phong trào thanh niên với những hoạt động thiết thực, hướng về người dân và thế hệ trẻ. Tinh thần xung kích được thể hiện qua sự chủ động tham gia, kết nối và lan tỏa những việc làm có ích; qua đó, phong trào Đoàn thêm gần gũi với đời sống và nhu cầu của cộng đồng.

Hoạt động tại xã Sơn Tây cũng góp phần thể hiện trách nhiệm xã hội của Báo Tài chính - Đầu tư bên cạnh nhiệm vụ thông tin về kinh tế, tài chính và đời sống xã hội. Bằng việc đồng hành với các chương trình hỗ trợ người dân, nhà trường, Báo Tài chính - Đầu tư góp phần kết nối những tấm lòng và nguồn lực với các địa chỉ cần giúp đỡ.

Chương trình diễn ra trong tháng hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia được vun đắp từ những việc làm cụ thể như chăm lo nhà ở, hỗ trợ giáo dục. Đây cũng là những giá trị để tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục phát huy trong các hoạt động Đoàn./.