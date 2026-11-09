Giảm giá điện, thêm dư địa kiểm soát lạm phát

Giảm chi phí điện, hỗ trợ ổn định mặt bằng giá

Theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương mức giảm 2% so với trước đó.

Cùng thời điểm, Bộ Công thương ban hành biểu giá bán lẻ điện mới theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT, trong đó điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc và thiết kế lại mức tiêu thụ giữa các bậc.

Theo thông tin từ EVN, với biểu giá mới, các hộ sinh hoạt sử dụng điện dưới 900 kWh/tháng đều có mức tiền điện giảm so với trước. Mức giảm cao nhất khoảng 77.900 đồng/tháng đối với hộ tiêu thụ 700 kWh. Đây là khoản tiết kiệm trực tiếp cho người dân, đồng thời góp phần giảm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả hàng hóa, dịch vụ vẫn là vấn đề được quan tâm.

Giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 còn 2.159,9037 đồng/kWh. Ảnh: Đức Thanh

Không chỉ tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt, giảm giá điện còn có ý nghĩa đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điện là một trong những yếu tố đầu vào của nhiều ngành kinh tế; do đó, chi phí điện giảm có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện giảm giá thành sản phẩm và dịch vụ.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu, việc giảm giá điện tạo ra tác động trực tiếp và gián tiếp đối với nền kinh tế. Doanh nghiệp sử dụng điện sẽ tiết kiệm một phần chi phí sản xuất, kinh doanh; khi chi phí đầu vào giảm, giá thành sản phẩm và các chi phí liên quan cũng có điều kiện giảm theo, qua đó tác động đến mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, ông Hiếu lưu ý, giá điện giảm 2% không đồng nghĩa giá hàng hóa giảm tương ứng 2%. Mức độ tác động phụ thuộc vào tỷ trọng chi phí điện trong cơ cấu giá thành của từng ngành. Những lĩnh vực sử dụng nhiều điện như thép, xi măng, dệt may, chế biến, sản xuất giấy, điện tử có khả năng hưởng lợi rõ hơn.

Góp phần kiềm chế áp lực lạm phát

Đánh giá về tác động đối với chỉ số giá tiêu dùng, theo tính toán của Cục Thống kê, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% từ tháng 11/2026 dự kiến giúp CPI giảm khoảng 0,008 điểm phần trăm. Qua đó, chính sách góp phần kiềm chế áp lực lạm phát, ổn định mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ và giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.

TS. Nguyễn Minh Phong - Hội đồng Tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc chuyển biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc là phù hợp với thực tiễn, góp phần đơn giản hóa cơ cấu giá và điều chỉnh khoảng tiêu thụ giữa các bậc. Chính sách có thể giúp một số nhóm khách hàng, nhất là nhóm sử dụng điện ở mức nhất định, được hưởng lợi nhiều hơn. Đồng thời, cơ cấu giá mới cũng góp phần định hướng hành vi tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện phù hợp với nhu cầu...

Bên cạnh tác động tích cực, các chuyên gia cho rằng cần chú trọng giám sát quá trình thực hiện để người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi từ chính sách.

TS. Nguyễn Trí Hiếu lưu ý, với những trường hợp sử dụng điện thông qua đơn vị trung gian thu tiền, việc kiểm chứng mức giảm có thể gặp khó khăn. Do đó, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các đơn vị bán lẻ điện và nơi có trung gian thu tiền điện.

Người tiêu dùng cũng cần được cung cấp thông tin rõ ràng về lượng điện sử dụng, mức giá áp dụng và số tiền phải thanh toán qua từng kỳ để thuận tiện đối chiếu. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể tham gia khảo sát thực tế, đánh giá mức độ thụ hưởng chính sách.

Về phía EVN, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết, để chủ động cân đối tài chính trước việc giảm giá điện, EVN sẽ triệt để tiết kiệm chi phí, đồng thời chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành. Về cung ứng điện trong những tháng còn lại của năm 2026 và năm 2027, EVN phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia theo dõi diễn biến El Niño, giá nhiên liệu, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp.