Xã hội

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư vào AI

Tiến Dũng

Tiến Dũng

tiendung177@gmail.com
13:51 | 28/10/2026
(TBTCO) - Ngày 28/10, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 khai mạc tại Quảng Ninh với khoảng 500 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia. Quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển hạ tầng số và kết nối các đối tác công nghệ là những nội dung trọng tâm của sự kiện.
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Diễn ra từ ngày 28 đến 30/10, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với chính quyền Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”, sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 chính thức khai mạc tại Quảng Ninh, quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia
Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia. Ảnh T.D

Không chỉ là diễn đàn đối thoại chính sách, tuần lễ còn hướng tới kết nối nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Trong đó, AI được đặt ở vị trí trung tâm của các cuộc thảo luận về năng suất, năng lực cạnh tranh và mô hình tăng trưởng mới.

Đưa hiệu quả ứng dụng AI vào trọng tâm hợp tác

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, AI đang làm thay đổi cách thức các nền kinh tế tăng trưởng, chính phủ phục vụ người dân cũng như phương thức cạnh tranh và hợp tác giữa các quốc gia. Cùng với cơ hội phát triển là những thách thức về quản trị, an toàn, khả năng tiếp cận công nghệ và nguy cơ gia tăng khoảng cách phát triển.

Từ thực tế đó, chương trình tập trung vào ba ưu tiên có quan hệ mật thiết: phát triển kết nối thông minh, xây dựng cơ chế quản trị AI và thúc đẩy chuyển đổi bằng AI. Để công nghệ phát huy hiệu quả, hạ tầng số cần đủ tin cậy, đi cùng năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng và chi phí tiếp cận hợp lý. Mặt khác, cơ chế quản trị phải bảo đảm an toàn, quyền riêng tư, an ninh mạng và tạo niềm tin cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư vào AI
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá AI đang làm thay đổi cách thức các nền kinh tế tăng trưởng. Ảnh T.D

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, hiệu quả chuyển đổi AI không chỉ thể hiện ở số chiến lược, dự án thí điểm hay mô hình công nghệ, mà phải được phản ánh bằng năng suất cao hơn, dịch vụ công tốt hơn, doanh nghiệp phát triển vững mạnh và chất lượng sống của người dân được cải thiện.

Đối với Việt Nam, AI đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. Theo định hướng được nêu tại sự kiện, Việt Nam sẽ tăng cường năng lực AI, xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo cởi mở với cơ chế quản lý dựa trên rủi ro, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ.

Cùng với đó, Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác trong phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Kết nối đối tác, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Một trong những hoạt động trọng tâm là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng, nơi đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu trao đổi về vai trò của nhà nước trong chuyển đổi AI, kinh nghiệm xây dựng chính sách và những mô hình hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân với giới học thuật.

Song song với hội nghị, nhiều diễn đàn chuyên đề được tổ chức, gồm Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN – EU; Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia; Hội nghị 5G ASEAN và các hoạt động hợp tác về vật liệu tiên tiến, hạ tầng tin cậy số, nghiên cứu và ứng dụng AI.

Các diễn đàn hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Hàn Quốc cùng hoạt động trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI cũng mở thêm cơ hội trao đổi chính sách, tiêu chuẩn công nghệ và tìm kiếm đối tác. Qua đó, những cuộc đối thoại được kỳ vọng góp phần xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, tiến tới những sáng kiến có khả năng triển khai trong thực tế.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư vào AI
Diễn giả phát biểu tại hội nghị. Ảnh T.D

Ở góc độ thị trường, Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu diễn ra trong hai ngày 28 - 29/10 là dịp để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kết nối nhu cầu ứng dụng với các giải pháp mới. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Với Quảng Ninh, việc đăng cai sự kiện tạo thêm cơ hội giới thiệu môi trường đầu tư và tiếp cận các doanh nghiệp, đối tác công nghệ quốc tế. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đang chú trọng phát triển hạ tầng số, ứng dụng AI trong quản lý đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics và kinh tế cửa khẩu; đồng thời định hướng phát triển cửa khẩu thông minh, khu công nghệ số tập trung và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Từ các cuộc thảo luận chính sách đến hoạt động kết nối doanh nghiệp, giá trị của tuần lễ không chỉ nằm ở quy mô tham dự mà còn ở khả năng chuyển những cơ hội hợp tác thành dự án, sản phẩm và ứng dụng công nghệ cụ thể trong thời gian tới.

Tiến Dũng
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Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 phát triển hạ tầng số chuyển đổi công nghệ AI hội nghị bàn tròn Bộ trưởng đổi mới sáng tạo số ASEAN EU hợp tác số Việt Nam Australia triển lãm công nghệ chiến lược

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