Đầu tư

Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi nhà đầu tư toàn cầu cùng Việt Nam kiến tạo giá trị

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
12:37 | 28/10/2026
(TBTCO) - Sáng 28/10, tại TP.Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhấn mạnh định hướng chuyển từ thu hút đầu tư đơn thuần sang hợp tác cùng kiến tạo giá trị, gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
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Sáng 28/10, tại TP.Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), về chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”.

Trước những chuyển dịch sâu sắc của kinh tế thế giới, thông điệp xuyên suốt được Thủ tướng nhấn mạnh là Việt Nam phải chủ động về chiến lược, củng cố nội lực, đồng thời mở rộng hợp tác để tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Việt Nam không chỉ tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư mà còn hướng tới trở thành đối tác cùng phát triển, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và đóng góp vào tăng trưởng khu vực, toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi nhà đầu tư toàn cầu cùng Việt Nam kiến tạo giá trị
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)

Chủ động trước biến động, đổi mới mô hình tăng trưởng

Đánh giá bối cảnh quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn biến động và chuyển đổi sâu sắc. Tương quan sức mạnh tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn mở rộng sang kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng và các chuẩn mực về thương mại, đầu tư, môi trường, quản trị.

Trong khi đó, toàn cầu hóa vẫn tiếp tục nhưng được tổ chức lại theo hướng phân mảnh hơn, đi cùng yêu cầu ngày càng cao về an ninh, tự chủ và sức chống chịu. Khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới cũng đang nhanh chóng thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và phân bổ lợi thế phát triển.

Theo Thủ tướng, những chuyển dịch này đặt ra ba thách thức có quan hệ chặt chẽ với nhau: thể chế và luật lệ chung cần được đổi mới để theo kịp thực tiễn; mô hình tăng trưởng dựa vào các động lực truyền thống bộc lộ giới hạn; lòng tin chiến lược suy giảm trong khi cạnh tranh gia tăng, đòi hỏi phải đổi mới phương thức hợp tác.

Từ thực tế đó, năng lực phát triển của mỗi quốc gia không còn chỉ được quyết định bởi quy mô hay những lợi thế sẵn có, mà còn phụ thuộc vào sức chống chịu, mức độ tự chủ chiến lược và khả năng tạo ra các động lực tăng trưởng mới.

“Thế giới càng bất định, Việt Nam càng phải chủ động về chiến lược, củng cố nội lực và mở rộng hợp tác”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện định hướng này, Việt Nam xác định ổn định chính trị - xã hội và củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết; cải cách thể chế gắn với nâng cao năng lực quản trị quốc gia là khâu đột phá; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của mô hình phát triển mới.

Thủ tướng cho biết, trong 6 tháng qua, Việt Nam đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tháo gỡ rào cản, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Cùng với cải cách thể chế, Việt Nam chú trọng phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hoạt động thu hút đầu tư được định hướng gắn với chuyển giao, làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi nhà đầu tư toàn cầu cùng Việt Nam kiến tạo giá trị
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Lê Toàn

Từ thu hút đầu tư đến cùng kiến tạo giá trị

Trong định hướng phát triển đến năm 2035, Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn từng bước trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực, thế giới; đồng thời là mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu.

Theo Thủ tướng, Việt Nam có những lợi thế để theo đuổi mục tiêu này, gồm vị trí địa chiến lược, môi trường chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng mở, thị trường hơn 100 triệu dân và nguồn nhân lực có khả năng học hỏi, thích ứng nhanh.

Tuy nhiên, việc phát huy những lợi thế đó đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao năng lực nội sinh, không chỉ tiếp nhận đầu tư và công nghệ mà còn từng bước làm chủ công nghệ, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy hợp tác trong bối cảnh thế giới thay đổi, Thủ tướng cho rằng cần chuyển từ phối hợp thực thi sang đồng hành chiến lược, từ khai thác cơ hội sang kiến tạo cơ hội, từ chia sẻ lợi ích sang chia sẻ trách nhiệm và định hình tương lai.

Với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn chia sẻ công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản trị, tham gia đào tạo nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các tập đoàn quốc tế được kỳ vọng hỗ trợ phát triển hệ sinh thái công nghiệp, tăng cường liên kết và giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông điệp này được Thủ tướng nhấn mạnh rõ hơn khi gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế: “Với tinh thần chuyển từ ‘đầu tư tại Việt Nam’ sang ‘đầu tư cùng Việt Nam’”, Việt Nam mong muốn tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học để cùng phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và mạng lưới nhà cung ứng.

Theo Thủ tướng, sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo thêm những đối tác có năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của mạng lưới sản xuất, kinh doanh mà các bên cùng tham gia. Đây cũng là lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài.

Để hiện thực hóa định hướng đó, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và khai thác hiệu quả 18 hiệp định thương mại tự do đã ký kết nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác, thu hút vốn, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò kết nối hợp tác và thúc đẩy sáng kiến toàn cầu của WEF, đồng thời bày tỏ mong muốn Diễn đàn tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển. Việt Nam sẵn sàng trở thành Đối tác chiến lược của WEF tại khu vực để cùng thúc đẩy các ý tưởng, sáng kiến và mô hình hợp tác mới.

Khẳng định cam kết của Chính phủ, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư, duy trì đối thoại và phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

“Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư, mà còn là đối tác phát triển lâu dài”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn các đối tác cùng đầu tư cho công nghệ, con người và tương lai, xây dựng những quan hệ hợp tác bền vững, mang lại kết quả thực chất, cùng có lợi và có trách nhiệm với cộng đồng./.

Lạc Nguyên
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