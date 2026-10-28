Ngày 28/10: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng giảm

Giá cao su thế giới hôm nay ghi nhận xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 442 Yên/kg, tăng 0,90%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 440 Yên/kg, tăng 1,14%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,05 Baht (0,05%) xuống mức 96,15 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.820 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.505 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,91%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 255,70 Cent/kg, giảm 0,54%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 250,80 Cent/kg, giảm 0,79%.

Thị trường cao su thế giới bước vào tuần giao dịch cuối tháng 10 với xu hướng điều chỉnh rõ nét tại hai sàn SHFE và SGX, trong khi thị trường Nhật Bản đồng loạt tăng, thì ngược lại thị trường Thái Lan, Trung Quốc và Singapore lại giảm. Nhìn chung, giá cao su quốc tế đang chịu sức ép điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh đầu tháng 10.

Trong ngắn hạn, thị trường cao su được dự báo tiếp tục biến động khi các yếu tố cung cầu chưa tạo được sự cân bằng rõ ràng. Nguồn cung tại Đông Nam Á vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, đặc biệt trong giai đoạn khai thác cao điểm. Trong khi đó, nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe, diễn biến tồn kho tại Trung Quốc và hoạt động mua hàng của các doanh nghiệp chế biến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng giá.

Trong những phiên cuối tháng 10, giá cao su thế giới nhiều khả năng tiếp tục giằng co, với áp lực giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế, nhất là tại SHFE và SGX. Tuy nhiên, khả năng giảm sâu có thể được hạn chế nếu nguồn cung nguyên liệu tại các nước sản xuất lớn tiếp tục gặp khó khăn do thời tiết.

Giá cao su trong nước

Trong nước vẫn giữ trạng thái ổn định. Giá thu mua thực tế tiếp tục phụ thuộc vào chủng loại mủ, chất lượng nguyên liệu và tiêu chuẩn phân loại của từng doanh nghiệp.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.