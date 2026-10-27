Ngân hàng - Bảo hiểm

Tín dụng tăng 11,5% đưa tổng tài sản tiến sát đích, ACB chủ động gia cố bộ đệm dự phòng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
20:36 | 27/10/2026
(TBTCO) - Trong 9 tháng 2026, ngân hàng ACB báo lãi trước thuế 16.614,4 tỷ đồng, tăng 3,4% cùng kỳ, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Các nguồn thu cốt lõi tăng trưởng giúp ngân hàng tăng gần gấp đôi trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu bao gồm CIC tại ACB hiện ở mức 1,18%.
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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 16.614,4 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 74% kế hoạch cả năm 2026.

Tín dụng tăng 11,5% đưa tổng tài sản tiến sát đích, ACB chủ động gia cố bộ đệm dự phòng
Tín dụng tăng 11,5% đưa tổng tài sản tiến sát đích, ACB chủ động gia cố bộ đệm dự phòng. Ảnh tư liệu.

Đáng chú ý, tổng thu nhập hoạt động đạt 27.945,7 tỷ đồng, tăng 9,2%, tương ứng tăng 2.353,8 tỷ đồng, cho thấy khả năng duy trì tăng trưởng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh chủ lực. Kết quả này tạo nền tảng để ngân hàng chủ động gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, đồng thời tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực chính, đạt 22.969,2 tỷ đồng, tăng 15,9%, tương ứng tăng 3.156,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.609,5 tỷ đồng, tăng 15,9%, đóng góp thêm 357 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh.

Sự tăng trưởng của hai mảng kinh doanh cốt lõi đã góp phần củng cố nguồn thu, bù đắp biến động tại một số hoạt động khác.

Cùng với tăng trưởng thu nhập, ACB tiếp tục kiểm soát chi phí hoạt động ở mức 8.651,2 tỷ đồng, tăng 6,3%, thấp hơn tốc độ tăng tổng thu nhập hoạt động (9,2%).

Trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực, ACB chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 2.680 tỷ đồng, mức cao so với nhiều năm trở lại đây, gần gấp đôi cùng kỳ, tương ứng tăng thêm hơn 1.300 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Động lực tăng trưởng tín dụng của ACB đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp ở các lĩnh vực then chốt như: thương mại, chế biến - chế tạo, phù hợp với định hướng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Về quy mô hoạt động, tính đến cuối quý III/2026, tổng tài sản của ACB đạt 1,104 triệu tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm, qua đó hoàn thành gần 93% kế hoạch cả năm (1,19 triệu tỷ đồng).

Trong đó, chỉ tiêu cho vay khách hàng của ACB đạt 765,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 11,5% so với đầu năm.

Trong khi đó, phân khúc bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn duy trì tăng trưởng tích cực trong quý III.

Ngày 19/10, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ACB công bố triển khai chương trình cho vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%/năm. Trước đó, chương trình ưu đãi giảm 1% lãi suất của ngân hàng đã ghi nhận khoảng 5.000 tỷ đồng được giải ngân.

Chia sẻ gần đây, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết, chính sách giảm lãi suất giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí vốn trong ngắn hạn, nhưng khả năng cạnh tranh dài hạn phụ thuộc vào cách doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng nguồn lực. Vì vậy, ACB không chỉ tập trung mở rộng tín dụng, mà còn hướng đến nâng cao chất lượng dòng vốn, đồng hành cùng doanh nghiệp cải thiện năng lực tài chính, quản trị. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi nguồn vốn ngân hàng góp phần tạo ra năng lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Về chất lượng tài sản, tại thời điểm cuối quý III, nợ xấu riêng tại ACB khoảng 1,04%, vượt 9.000 tỷ đồng, song duy trì trong nhóm ngân hàng an toàn và thận trọng nhất ngành.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường còn nhiều áp lực về thanh khoản, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, chất lượng tín dụng cũng chịu tác động từ tình trạng nợ xấu của khách hàng được ghi nhận tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tăng tới hơn 40% trong riêng quý III, tỷ lệ nợ xấu bao gồm CIC tại ACB hiện ở mức 1,18%.

Ngoài ra, hoạt động huy động vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng. Tính đến cuối quý III/2026, tổng huy động đạt hơn 807 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. ACB đã triển khai huy động khoản vay hợp vốn quốc tế với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD từ các định chế tài chính lớn./.

Ánh Tuyết
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acb ngân hàng ngân hàng acb báo cáo tài chính ACB kết quả kinh doanh ACB tín dụng nợ xấu cổ phiếu acb

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