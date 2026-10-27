Ngân hàng - Bảo hiểm

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thúc đẩy chia sẻ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới qua hệ thống NCD

17:42 | 27/10/2026
(TBTCO) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa phối hợp với đối tác công nghệ Fermion Merimen tổ chức Lễ ký kết triển khai Hệ thống chiết khấu không khiếu nại (NCD), với sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong hợp tác xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, góp phần nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro, định phí và phục vụ khách hàng.
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Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thúc đẩy chia sẻ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới qua hệ thống NCD

Đại diện hai bên thực hiện nghi thức ký thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) triển khai hệ thống NCD.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, nhấn mạnh: “Sự kiện hôm nay đánh dấu bước tiến trong hợp tác giữa Hiệp hội, các doanh nghiệp bảo hiểm và Fermion Merimen nhằm xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới, phục vụ đánh giá rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”.

Theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Việt, đã có 10 doanh nghiệp bảo hiểm sẵn sàng kết nối với NCD. Sự tham gia tiên phong cho thấy nhu cầu đối chiếu lịch sử bồi thường; phạm vi tham gia càng rộng, dữ liệu chung càng có giá trị.

Trình bày tổng quan chương trình, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội, cho biết NCD được thiết kế để thu thập, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu bồi thường theo phương tiện. Doanh nghiệp cung cấp số vụ bồi thường, số tiền đã chi trả và dự phòng theo từng kỳ hợp đồng. Hệ thống hỗ trợ tra cứu bằng biển số, số khung hoặc số máy, thể hiện tối đa ba kỳ hợp đồng gần nhất hiện có, kèm số vụ bồi thường và tỷ lệ tổn thất.

Về phía đối tác công nghệ, đại diện Tập đoàn Merimen bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm mà Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm dành cho Merimen trong quá trình triển khai NCD. Theo đại diện Tập đoàn, sự tín nhiệm ấy gắn với nguyên tắc trung lập được Merimen duy trì xuyên suốt quá trình hoạt động. Là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, không trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, Merimen khẳng định không có xung đột lợi ích với các doanh nghiệp tham gia hệ thống. Với hơn 20 năm kinh nghiệm phục vụ ngành bảo hiểm tại Singapore, Malaysia và nhiều thị trường trong khu vực, Merimen đặc biệt coi trọng bảo mật và quyền sở hữu dữ liệu.

Đại diện Tập đoàn cho biết trung tâm dữ liệu được đặt tại Việt Nam; sau 10 năm hoạt động tại thị trường này, Merimen đã có đội ngũ nhân sự tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, vận hành và giải quyết các vấn đề phát sinh. Đây cũng là cơ sở để Merimen khẳng định cam kết gắn bó lâu dài, cùng Hiệp hội và các doanh nghiệp bảo hiểm đưa NCD vào hoạt động hiệu quả.

Theo nguyên tắc bảo mật, doanh nghiệp không được xem dữ liệu gốc của đơn vị khác mà chỉ nhận kết quả tổng hợp để đánh giá rủi ro. Hiệp hội có quyền truy cập có kiểm soát phục vụ giám sát; hệ thống áp dụng phân quyền và ghi nhật ký kiểm toán.

Ông Nguyễn Xuân Việt nhấn mạnh: Giá trị của hệ thống phụ thuộc trước hết vào tính đầy đủ và độ tin cậy của thông tin được đóng góp. Vì vậy, việc kết nối phải đi cùng cập nhật kịp thời, kiểm tra sai sót và bảo vệ dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt, “NCD tạo thêm cơ sở để lịch sử bảo hiểm tốt được ghi nhận, kể cả khi thay đổi doanh nghiệp bảo hiểm, trong phạm vi dữ liệu và chính sách áp dụng”. Tuy nhiên, hệ thống không có nghĩa mọi chủ xe không phát sinh bồi thường đều tự động được giảm phí; chính sách ưu đãi cụ thể vẫn phụ thuộc điều kiện và quy định của từng doanh nghiệp bảo hiểm.

Với doanh nghiệp, dữ liệu đối chiếu hỗ trợ thẩm định, định phí, phát hiện thông tin không nhất quán và dấu hiệu cần xác minh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý bồi thường, phòng ngừa gian lận.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thúc đẩy chia sẻ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới qua hệ thống NCD
Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm

Theo ông Ngô Trung Dũng – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, sau lễ ký kết, NCD tiếp tục được xây dựng, kiểm thử trước khi vận hành chính thức; thời hạn miễn phí ba năm bắt đầu từ thời điểm vận hành. Hiệp hội điều phối, Merimen hỗ trợ kỹ thuật, còn các doanh nghiệp phối hợp chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu.

Phát biểu bế mạc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Phạm Ngọc Sơn nhấn mạnh: “Sự kiện hôm nay khép lại, nhưng hành trình hợp tác về dữ liệu của thị trường bảo hiểm Việt Nam mới chỉ bắt đầu”. Theo ông Sơn, hiệu quả của NCD cần được kiểm chứng qua chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng và những cải thiện cụ thể trong hoạt động bảo hiểm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới ước đạt 16.290 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ; bồi thường khoảng 8.172 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 50,2%. Riêng bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới có doanh thu khoảng 11.883 tỷ đồng, tăng 10,6%; bồi thường khoảng 7.315 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 61,6%, chưa bao gồm dự phòng bồi thường. Những con số này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý bồi thường.

Hiện có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới. Tuy nhiên, lịch sử hợp đồng và bồi thường vẫn chủ yếu được lưu giữ riêng tại từng doanh nghiệp, gây khó khăn khi đối chiếu tổn thất, nhất là khi khách hàng chuyển doanh nghiệp bảo hiểm. Lịch sử bảo hiểm tốt cũng có thể chưa được ghi nhận đầy đủ.

Từ thực tiễn đó, tại Hội nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 22 năm 2025, các doanh nghiệp đề xuất Hiệp hội thúc đẩy xây dựng cơ sở dữ liệu chung, trước mắt tập trung vào bảo hiểm xe cơ giới. Hệ thống chiết khấu không khiếu nại (No Claim Discount – NCD) là bước đi hiện thực hóa đề xuất này.
N.C
Từ khóa:
hiệp hội bảo hiểm việt nam nền tảng chia sẻ dữ liệu bảo hiểm

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