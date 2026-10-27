Thuế - Hải quan

Hướng dẫn xử lý nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
14:25 | 27/10/2026
Cục Thuế vừa có văn bản giải đáp thắc mắc của độc giả Nguyễn Thị Thanh Huyền liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và chế độ xử phạt vi phạm hành chính đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản được xác lập trước ngày 1/7/2026 nhưng thực hiện đăng ký biến động từ ngày 1/7/2026.
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Thứ nhất, về quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, Cục Thuế cho biết, đối với giao dịch trước ngày 1/7/2026: Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bất động sản được xác lập trước ngày 1/7/2026, các bên có thỏa thuận bên mua nộp thuế thay bên bán nhưng đến ngày 1/7/2026 chưa thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng bất động sản, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng bất động sản.

Đối với giao dịch từ ngày 1/7/2026: Căn cứ theo Luật Đất đai và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp chuyển nhượng bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn phải đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật về đất đai (trong vòng 30 ngày kể từ ngày có biến động).

Cục Thuế lưu ý: Đối với các giao dịch ký phát sinh trước ngày 1/7/2026 có thỏa thuận bên mua nộp thay bên bán nhưng thủ tục đăng ký biến động thực hiện sau ngày 1/7/2026, thì áp dụng thời hạn theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Thứ hai, về chế độ xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Cục Thuế cho biết, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế hoặc trốn thuế được áp dụng theo Luật Quản lý thuế và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế:

Cụ thể, chậm nộp hồ sơ khai thuế: Người nộp hồ sơ khai thuế chậm so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Hành vi trốn thuế: Áp dụng đối với trường hợp không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định (hoặc hết thời hạn gia hạn) theo Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Trường hợp chuyển đổi hình thức xử phạt: Nếu người nộp thuế nộp hồ sơ quá 90 ngày nhưng đã khắc phục hậu quả (nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản), người đó sẽ không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà chỉ bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế./.

Văn Tuấn
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