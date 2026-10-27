Việt Nam và Đan Mạch thúc đẩy hợp tác chiến lược tại Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ

Tham dự Kỳ họp có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh, đại diện các bộ, ngành hai nước cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch đang có hoạt động hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch Susanne Hyldelund

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tổ chức thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai quốc gia.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng

Tại Kỳ họp, hai bên ghi nhận những bước tiến nhảy vọt trong quan hệ kinh tế - thương mại kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực. Việt Nam khẳng định vị thế là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Hoàng Linh

Về thương mại: Kim ngạch song phương năm 2025 đạt hơn 720 triệu USD. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt 672,60 triệu USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 383,47 triệu USD (tăng 27,2%), chủ yếu là sắt thép, dệt may, thủy sản, đồ gỗ, thiết bị điện, cà phê... Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 289,13 triệu USD (tăng 47,4%), tập trung vào các mặt hàng máy móc thiết bị, dược phẩm, hóa chất và sản phẩm sữa.

Về đầu tư: Đan Mạch là một trong những quốc gia Bắc Âu đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA, tháng 11/2021). Tính đến ngày 30/9/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 2,47 tỷ USD, xếp thứ 21/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tập trung mạnh vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Về hỗ trợ phát triển (ODA): Kể từ năm 1972 đến nay, Đan Mạch đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam hơn 1 tỷ USD vốn ODA, đóng góp tích cực vào phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mở ra các định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới

Trên tinh thần thẳng thắn và tin cậy, hai bên đã rà soát toàn diện tình hình hợp tác thời gian qua, đồng thời thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam.

Hai Trưởng đoàn thống nhất định hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển, khoa học - công nghệ, hàng hải, nông nghiệp và môi trường.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch về thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, 26/10/2026, tại Đan Mạch. Ảnh: Hoàng Linh

Phía Việt Nam đề nghị Đan Mạch tiếp tục tạo điều kiện mở rộng thương mại song phương, phối hợp xúc tiến các dự án đầu tư quy mô lớn vào Việt Nam, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư Đan Mạch liên danh với doanh nghiệp Việt Nam nhằm phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao.

Đặc biệt, hai bên đã thảo luận kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đan Mạch về Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và chiến lược tại Việt Nam; thúc đẩy đàm phán Hiệp định khung về vốn vay giữa hai Chính phủ nhằm mang lại hiệu quả hợp tác thực chất.

Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hai bên thống nhất sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 tại Việt Nam.