Đầu tư

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
10:46 | 08/10/2026
(TBTCO) - Việt Nam không thu hút FDI bằng mọi giá, mà sẽ lựa chọn đối tác để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, để nâng cao năng suất, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
aa
Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tại Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 8/10 tại Hà Nội.

Chuyển từ thu hút FDI sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang trong “chặng đua” nước rút để về đích kế hoạch năm 2026. Quý III và 9 tháng, tăng trưởng GDP của Việt Nam tương ứng ước đạt 9,95% và 9,01%, cao nhất trong nhiều năm qua.

Trong bức tranh tích cực chung của nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một điểm sáng. Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái; vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cao nhất 5 năm qua.

Kết quả này đã đưa tổng nguồn vốn FDI Việt Nam thu hút được trong gần 40 năm qua lên trên 570 tỷ USD, một con số rất đáng ghi nhận, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Không chỉ tăng nhanh về số lượng, dòng vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian gần đây đã cải thiện đáng kể về chất lượng. Việt Nam đã thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo... Điều này đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn, sản xuất công nghệ cao toàn cầu.

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại tọa đàm.
Ảnh: Đức Thanh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, thực tế gần 40 năm thu hút FDI cho thấy, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã không ngừng phát triển, không chỉ giúp bổ sung nguồn lực đầu tư quan trọng, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu…

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, chất lượng và hiệu quả thu hút, quản lý, sử dụng vốn FDI chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Đặc biệt, liên kết giữa khu vực trong nước và khu vực FDI còn hạn chế, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển chưa được như kỳ vọng. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu còn chưa cao…

Đây cũng chính là một trong những lý do để Bộ Chính trị quyết định ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược, thay đổi toàn diện phương thức và tư duy thu hút dòng vốn FDI tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Với Nghị quyết số 10-NQ/TW, việc thu hút nguồn lực từ bên ngoài sẽ có những chuyển đổi lớn. Thay vì chỉ chú trọng vào số lượng dự án, số vốn đầu tư, Việt Nam sẽ đặt trọng tâm vào kiến tạo hệ sinh thái FDI chất lượng cao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cho nền kinh tế và khả năng liên kết với khu vực trong nước. Việt Nam cũng không thu hút FDI bằng mọi giá, mà sẽ lựa chọn đối tác để làm sao nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, để nâng cao năng suất, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của nền kinh tế” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

Tạo thế “kiềng ba chân”, thúc đẩy liên kết nội - ngoại

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cơ hội dành cho Việt Nam là rất lớn. Với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường chính trị - xã hội an toàn và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, Việt Nam đã và luôn là một trong những điểm đến an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực
Lãnh đạo Bộ Tài chính gặp mặt các doanh nghiệp FDI tại tọa đàm. Ảnh: Đức Thanh

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam cũng đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện thể chế, chính sách. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư cũng đã được Quốc hội thông qua và ban hành. Nhiều thủ tục đã được đơn giản hóa, luồng xanh cũng sẽ được thiết lập để đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ chiến lược như bán dẫn, AI, dữ liệu… Đây là những nỗ lực cần thiết để Việt Nam duy trì vị thế điểm đến ưu tiên, bên cạnh yêu cầu tiếp tục cải thiện nhanh hơn về hạ tầng điện, logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp cũng sẽ là tiền đề quan trọng để Việt Nam mở rộng khả năng huy động nguồn lực quốc tế thông qua các kênh trực tiếp và gián tiếp trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, thu hút FDI là chủ trương lớn và nhất quán trong quá trình đổi mới, hội nhập của Việt Nam. Khu vực doanh nghiệp FDI hiện là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào sản xuất, xuất khẩu và tạo việc làm.

Với việc ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, Bộ Chính trị đã đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chứ không đơn thuần là thu hút FDI. Sự kết hợp chiến lược giữa Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước sẽ tạo ra thế “kiềng ba chân” vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam bứt phá.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được Chính phủ giao cho các bộ ngành, địa phương.

Bộ Tài chính cũng được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hiện nay, Bộ đang trong quá trình thể chế hóa các cơ chế, chính sách đã được đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ chế ưu đãi linh hoạt cho các dự án cốt lõi, thúc đẩy liên kết giữa khu vực kinh tế trong nước và khu vực FDI…

Cùng với đó, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan cũng đang tiếp tục thể chế hóa các cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Sự phát triển của cả ba khu vực kinh tế tư nhân, nhà nước và đầu tư nước ngoài sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy liên kết nội - ngoại mạnh mẽ hơn, qua đó tạo đà cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới đây, giai đoạn tăng trưởng 2 con số 2026 - 2030.

“Trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách này, chúng tôi mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp của các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao việc Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Tọa đàm để tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 280/NQ-CP của Chính phủ, với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Thứ trưởng hy vọng, thông qua các tham luận và phiên thảo luận chuyên sâu tại tọa đàm, sẽ có được cái nhìn toàn cảnh về thực trạng, cơ hội, thách thức, triển vọng và các giải pháp chính sách để có thể hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 280-NQ/CP đặt ra, trong đó có những giải pháp để tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà My
Từ khóa:
thu hút fdi Nghị quyết 10-NQ/TW Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương liên kết doanh nghiệp FDI và trong nước chuỗi cung ứng

Cùng chủ đề: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Bài liên quan

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

“Nắn” dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

“Nắn” dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

Công khai, thực hiện thống nhất pháp luật thuế để doanh nghiệp dễ tuân thủ

Công khai, thực hiện thống nhất pháp luật thuế để doanh nghiệp dễ tuân thủ

Dành cho bạn

Hải quan khu vực I: Tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực I: Tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu

Infographics: 9 tháng, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 1.937.992 tỷ đồng

Infographics: 9 tháng, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 1.937.992 tỷ đồng

Ngày 8/10: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 8/10: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giảm mạnh

Mục tiêu tăng trưởng hai con số: Sức ép cuối năm còn rất lớn

Mục tiêu tăng trưởng hai con số: Sức ép cuối năm còn rất lớn

Gỡ vướng đưa các dự án trường học vùng biên về đích

Gỡ vướng đưa các dự án trường học vùng biên về đích

Cần 24.830 tỷ đồng để cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thổ Chu

Cần 24.830 tỷ đồng để cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thổ Chu

Đọc thêm

JICA hướng tới nâng cam kết ODA cho Việt Nam lên trên 100 tỷ Yên/năm

JICA hướng tới nâng cam kết ODA cho Việt Nam lên trên 100 tỷ Yên/năm

(TBTCO) - JICA hướng tới nâng cam kết ODA cho Việt Nam lên trên 100 tỷ Yên mỗi năm, đồng thời đưa ra gói hỗ trợ toàn diện cho quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới.
Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

(TBTCO) - Ngày 8/10/2026, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tổ chức Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các chuyên gia kinh tế.
Hà Nội dồn lực giải ngân vốn đầu tư công trong chặng nước rút

Hà Nội dồn lực giải ngân vốn đầu tư công trong chặng nước rút

(TBTCO) - Từ những đại công trường chạy đua với thời gian, TP. Hà Nội đang dồn nguồn lực cho chặng nước rút của đầu tư công. Thành phố xác định 3 tháng cuối năm sẽ là thời điểm quyết định để biến dòng vốn thành khối lượng công trình, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

(TBTCO) - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài 136,2 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 - 100 km/h, được đề xuất sử dụng vốn ngân sách Trung ương và địa phương, hoàn thành trong năm 2030.
Quảng Trị rà soát, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn tại các dự án đầu tư công

Quảng Trị rà soát, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn tại các dự án đầu tư công

(TBTCO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý đối với các khoản tạm ứng quá hạn, trong đó có 33,968 tỷ đồng phát sinh từ năm 2024 trở về trước.
WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

(TBTCO) - Trong buổi họp báo trực tuyến công bố Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ngày 6/10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 lên thêm 1,1 điểm phần trăm - mức tăng cao nhất trong số các nền kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
Khánh Hòa: Dự án trọng điểm, vốn lớn vẫn “chậm nhịp” giải ngân

Khánh Hòa: Dự án trọng điểm, vốn lớn vẫn “chậm nhịp” giải ngân

(TBTCO) - Đến hết ngày 30/9/2026, nhóm các dự án trọng điểm, động lực và có vốn lớn của tỉnh Khánh Hòa được bố trí tổng cộng 4.859,594 tỷ đồng kế hoạch vốn. Tuy nhiên, sau 9 tháng, nhóm dự án này mới giải ngân 2.922,625 tỷ đồng, đạt 60,1% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung 70,8% của toàn tỉnh.
Không còn "đường lùi" cho Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Không còn "đường lùi" cho Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

(TBTCO) - Mốc hoàn thành trước ngày 31/1/2027 được xác định là yêu cầu bắt buộc khiến chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì phải dồn toàn lực cho chặng nước rút.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp cần nắm chắc nghiệp vụ xuất nhập khẩu để giảm rủi ro, tối ưu chi phí

Doanh nghiệp cần nắm chắc nghiệp vụ xuất nhập khẩu để giảm rủi ro, tối ưu chi phí

Chubb Life Việt Nam cùng Zalopay mang “Nhà Mình An” đến với người dùng số

Chubb Life Việt Nam cùng Zalopay mang “Nhà Mình An” đến với người dùng số

Cải cách thuế - hải quan: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Cải cách thuế - hải quan: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

Thu hút FDI không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nhà, đất dôi dư: Không để chậm vì “xin ý kiến lòng vòng”

Nhà, đất dôi dư: Không để chậm vì “xin ý kiến lòng vòng”

Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (8/10): DXY bật tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 24 năm, Fed còn tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (8/10): DXY bật tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 24 năm, Fed còn tăng lãi suất

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại ở một số thương hiệu

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay