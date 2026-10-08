Đầu tư

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
09:59 | 08/10/2026
(TBTCO) - Ngày 8/10, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tham dự và phát biểu tại sự kiện.
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Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy của Đảng về thu hút và sử dụng nguồn lực quốc tế sau gần 40 năm Đổi mới.

Theo đó, chuyển từ thu hút vốn FDI sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; từ thu hút các dự án đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái FDI chất lượng cao; từ coi trọng quy mô, số lượng vốn sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Đồng thời, kết nối nguồn lực quốc tế với nội lực, nhằm kiến tạo năng lực phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Để thực hiện mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ trung tâm được Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra là phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra tại Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Đức Thanh

Ông Phạm Văn Hoành nhấn mạnh, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư quốc tế. Một bằng chứng là 9 tháng đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

Ông khẳng định: “Những con số này là rất tích cực, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dòng đầu tư toàn cầu vẫn đang chậm lại do ảnh hưởng của biến động địa chính trị thế giới và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ”.

Tuy nhiên, theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, với Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 280/NQ-CP của Chính phủ, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm vốn mà phải nâng cao chất lượng dòng vốn, hướng tới công nghệ cao, công nghệ xanh, quản trị hiện đại và gia tăng kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự phối hợp, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, dựa trên nền tảng thể chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, hấp dẫn, hiệu quả.

Từ thu hút FDI đến kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Tọa đàm thu hút đông đảo các hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài tham dự. Ảnh: Đức Thanh

Ông Phạm Văn Hoành cho biết, nhằm tuyên truyền sâu rộng việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như Nghị quyết số 280/NQ-CP của Chính phủ, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Sự kiện được tổ chức với mong muốn chuyển tải các ý kiến của các doanh nghiệp, chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 280/NQ-CP của Chính phủ để hiện thực hóa được mục tiêu biến nguồn lực quốc tế thành năng lực nội sinh của Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.

Tọa đàm sẽ cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong việc thúc đẩy liên kết nội lực và ngoại lực, vai trò của các tổ chức tài chính trong việc thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các lực đẩy chính sách cho việc thực hiện mục tiêu gia tăng tính lan tỏa và liên kết giữa khu vực kinh tế trong nước với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà My
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Cùng chủ đề: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

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